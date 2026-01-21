Juliana Galvis contó la desgarradora historia de cómo perdió a su hijo León: “Es mi ángel en el cielo”

Juliana Galvis recordó el momento en el que perdió a su primer bebé - crédito captura de pantalla Semana/YouTube

La actriz Juliana Galvis expuso ante la audiencia del pódcast de Diego Bonilla uno de los capítulos más dolorosos de su vida: la pérdida de su hijo León.

Con voz llena de emoción y vulnerabilidad, Galvis repasó los detalles de esta experiencia, que marcó un antes y un después en su vida personal. “León es mi bebé en el cielo. León fue... un bebé que perdí, y está en el cielo”, confesó la actriz al comunicador en un diálogo muy emocionada.

La narración de Galvis comenzó con el contexto de su relación con su esposo Pedro y una etapa difícil en la que ya se habían separado por primera vez.

“Pues imagínate que Pedro y yo ya estábamos muy mal, ya nos habíamos separado la primera vez, y yo me fui para Estados Unidos. Pedro llegó a Estados Unidos a intentar que las cosas salieran un poco mejor. Nos fuimos a una fiesta y yo quedé embarazada, yo no sabía”, relató Juliana Galvis al podcast de Diego Bonilla.

Galvis explicó que, al ser estudiante en Estados Unidos, necesitó cumplir un requisito de una vacuna, que es obligatoria para todos los estudiantes: “En el colegio donde yo estaba estudiando me estaban pidiendo la MMR, que es una vacuna que le piden a todos los estudiantes en Estados Unidos. Y yo ya la tenía, pero no logré conseguir el soporte de que la tenía”.

Ante la falta de documentación, la actriz decidió aplicarse de nuevo la vacuna, sin saber que ya estaba embarazada. “Fui a ponérmela y, como te digo, yo no sabía que estaba embarazada y la posibilidad de muerte, de malformación, era enorme”, comentó Galvis en el programa.

La situación se volvió una montaña rusa emocional para la actriz, enfrentada a opiniones médicas divididas y una fe inquebrantable en que todo saldría bien.

Por un lado, contó: “Hablé con muchos médicos que me decían: ‘Aborta’”, mientras que también escuchó consejos opuestos: “Algunos otros me decían: ‘No, no pasa nada, no pasa nada’”, relató Galvis. Ella insistió a Diego Bonilla que solamente se aferró a su fé y se repetía mentalmente “todo va a estar bien”.

Galvis buscó señales para reafirmar sus esperanzas. “Un día le pedí una prueba. Le dije: ‘Voy a caminar de aquí a la esquina y si veo una pluma es que todo va a estar bien’. Y llegué a la esquina y no encontré la pluma, pero de pronto alzo la vista y me encontré con una iglesia y un mural lleno de ángeles con plumas y dije: ‘Todo va a estar bien’”, describió la actriz a Diego Bonilla.

De acuerdo con Galvis, esa visión renovó su ilusión, aunque el desenlace fue devastador.

El regreso a Colombia marcó el momento definitivo. Galvis narró: “Cuando llegué a Colombia, pues mi cuerpo ya había cambiado y, según yo, todo estaba bien porque era como la promesa que Dios me había hecho. Y todo estaba bien porque... todo estaba bien para León, él se había ido para el cielo. Y para mí fue un golpe muy duro en la vida, porque sin tener la culpa, me sentía culpable”.

En uno de los pasajes más conmovedores, Galvis confesó el sentimiento de ausencia que le dejó la partida de León: “Yo siempre había soñado con darle un hermanito a Ágata. Pero bueno, hoy nos acompaña desde otro lugar y estoy segura de que hoy está con personas muy importantes para mí que están allá”.

La actriz mencionó el consuelo que encuentra al imaginar a su hijo rodeado de seres queridos. “Uy. No, yo tengo un batallón en el cielo, un batallón. Mi mamá, mi papá, mis abuelos, mis tíos. Alguien a quien amé profundamente”, compartió Juliana Galvis al podcast de Diego Bonilla.