Expareja de ‘Tirofijo’ defendió a las Farc ante acusaciones de incumplir los acuerdos y recordó millonaria venta de oro: “¿Dónde está el dinero?”

La senadora Sandra Ramírez, cuyo nombre de pila era Griselda Lobo y que fue compañera sentimental del excabecilla del grupo armado ilegal, disuelto tras las negociaciones de La Habana, insistió en que los desmovilizados respondieron a los tratos establecidos con el Estado

La congresista Sandra Ramírez quiere continuar en el Congreso, por lo que se lanzó por la lista de Fuerza Ciudadana al Senado - crédito Colprensa

A través de una fuerte publicación en las redes sociales, la senadora Sandra Ramírez, excompañera sentimental de Manuel Marulanda Vélez, alias Tirofijo, defendió el miércoles 21 de enero de 2026 a los exintegrantes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) ante recientes acusaciones de incumplimiento de los Acuerdos de Paz, y exigió al Estado rendir cuentas sobre un asunto que ha sido traído a colación por los hoy líderes políticos.

En efecto, Ramírez le pidió al Ejecutivo aclarar cuál fue el destino de los fondos obtenidos por la venta de oro entregado por la desmovilizada guerrilla. Las declaraciones de la mujer, que antes de la vida armada era conocida como Griselda Lobo, nombre que modificó de manera legal desde 2021, han encendido aún más la discusión sobre la implementación de los compromisos pactados en La Habana (Cuba) y la reparación a las víctimas del conflicto armado.

Los duros cuestionamientos de la exesposa de ‘Tirofijo’ al Estado

En un mensaje difundido en su perfil de X, Ramírez Lobo rechazó de manera enfática los señalamientos de sectores políticos y sociales que acusan a los exmiembros de las Farc de incumplir lo pactado en el proceso de paz. “NUNCA hemos incumplido lo pactado en La Habana. Firmamos el Acuerdo de Paz con la plena convicción de que la guerra no resolvía nada y que el futuro de Colombia es la paz”, afirmó la congresista, que aspirará a un nuevo periodo legislativo.

Con este mensaje en X, la senadora Sandra Ramírez expresó su defensa a los exmiembros Farc, por señalamientos de incumplimientos a los Acuerdos de Paz - crédito @SandraComunes/X

En esa misma línea, remarcó que el centro del proceso siempre han sido las víctimas, “así a muchas de ellas hoy las estén instrumentalizando con fines políticos”. E insistió en que los antiguos combatientes han aportado verdad y asumido la responsabilidad por los hechos ocurridos durante el conflicto armado, en contraste con los señalamientos que han provenido de los sectores de oposición; entre otros, por su llegada al Congreso como parte de las negociaciones.

Nunca hemos mentido. Hemos aportado verdad y se ha asumido la responsabilidad de los hechos dolorosos de la guerra”, sostuvo la mujer, que puso sobre la mesa el tema de los bienes entregados por la antigua guerrilla, en particular el oro, y preguntó por el uso y destino de los recursos obtenidos. “¿Qué hizo el Estado con los bienes que monetizaron? Por ejemplo, el oro que se entregó y por el cual recibieron más de 11 millones de dólares", precisó la parlamentaria.

De esta forma, en las postales adjuntas a su publicación, fue clara en expresar sus inquietudes. “Nosotros estamos cumpliendo ¿y el Estado?”, señaló Ramírez: que durante dos periodos (2018-2022 y 2022-2026) fue senadora por el partido Comunes, derivado de la organización armada, pero que en las elecciones legislativas que se avecinan tendrá que buscar el apoyo de los electores, con su aspiración por el partido Fuerza Ciudadana, el mismo de Carlos Caicedo.

Según reportes de 2020, el oro de las Farc se vendió por más de US11 millones - crédito suministrada a Infobae Colombia

El oro de las Farc: así fue la subasta y destino de los fondos

Es oportuno recordar que el 15 de diciembre de 2020 se llevó a cabo la subasta de más de 200.000 gramos de oro fino entregados por las Farc en cumplimiento de los Acuerdos de Paz. De acuerdo con la Sociedad de Activos Especiales (SAE), la operación recaudó más de $40.000 millones de pesos (11,9 millones de dólares), recursos que se destinarían a la reparación de las víctimas del conflicto armado y a programas de lucha contra el crimen organizado.

En la subasta, se vendieron por 11,28 millones de dólares 197.286 gramos de oro provenientes de la organización insurgente, mientras que otros 10.904 gramos, relacionados con procesos de extinción de dominio, fueron negociados por un valor de USD 623.769. El entonces presidente de la SAE, Andrés Ávila, afirmó que la recaudación superó en $10.000 millones las expectativas, y señaló que estos fondos contribuirían a cumplir con la reparación a víctimas.

La senadora Sandra Ramírez, exesposa de alias Manuel Marulanda o “Tirofijo”, máximo comandante de las extintas Farc, ha denunciado hostigamientos en su contra - crédito @valen20011/X

La compañía inglesa Condor Partners Limited adquirió el oro tras imponerse en una subasta virtual a empresas internacionales. Según la SAE, una vez consignado el valor del oro, el metal fue enviado a Londres para su entrega y los fondos recaudados debían ser transferidos al Patrimonio Autónomo y de allí a la Unidad de Víctimas y al Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco), responsables de canalizar los recursos.

El proceso de entrega de bienes por parte de la guerrilla ha estado rodeado de polémica. En 2017, el listado presentado a la Misión de la ONU en Colombia fue objeto de críticas cuando la Fiscalía señaló que incluía objetos como escobas, tazas y botas, además de metales preciosos; mientras que en noviembre de 2019, representantes del entonces partido Farc informaron que se había entregado el 63% de la cantidad de oro comprometida en el acuerdo.

