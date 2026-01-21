Embarazada y su pareja fueron víctimas de robo a mano armada en Usaquén: “Amenazó con matarnos”

Los afectados y habitantes del sector exigen acciones concretas a las autoridades - crédito @primiciacinco / X

La preocupación por la inseguridad en el norte de Bogotá continúa incrementando entre los residentes, visitantes y trabajadores que frecuentan este sector, teniendo en cuenta que día tras día se conocen nuevos ataques en contra de la comunidad por parte de criminales, en ocasiones armados.

Uno de los casos que desató alerta fue difundido a través de un video en el que se observa el momento en que una pareja fue víctima de un robo a mano armada en la localidad de Usaquén. Lo que llama la atención del caso es que el criminal se percató de que la mujer estaba embarazada, aunque decidió continuar con el violento ataque.

Así lo reveló el hombre afectado, que relató detalles del terrorífico instante que vivió en el momento en el que el asaltante los sorprendió cuando se encontraban en un parqueadero.

“Nos apunta a mí, a mi esposa embarazada, nos pide la joyería y pues obviamente nos amenaza con matarnos, nos gritan y la verdad en cuestión de 15 segundos nos despojan de nuestros elementos”, denunció en el medio local Citytv.

Del mismo modo, las víctimas denunciaron que los hechos ocurrieron la noche del 17 de enero de 2026, cuando un sujeto ingresó armado a un parqueadero y ordenó a la pareja entregar una cadena de oro y sus teléfonos celulares.

Según narró la víctima, el robo ocurrió en escasos segundos, por lo que no tuvieron tiempo para reaccionar ni pedir ayuda, debido a que luego de cometer el robo, el agresor huyó en una motocicleta que lo esperaba a la salida del parqueadero y emprendió la huida en contravía por la carrera Séptima.

El hombre asaltado describió el impacto emocional que dejó el atraco en su familia: “Como hombre y como protector de mi hijo y de mi esposa me sentí completamente pues inservible, por así decirlo, no pude hacer nada”, confesó.

Del mismo modo, el ciudadano expuso que la denuncia ya fue formalizada ante las autoridades, y aprovechó para hacer un llamado al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, para que se lleven a cabo más acciones que permitan evitar que más ciudadanos tengan que pasar por momentos como estos o que puedan terminar en una fatalidad, como ha ocurrido anteriormente.

En su mensaje se refirió al primer mandatario de los capitalinos asegurando que no ha visto mejoras desde que inició su administración: “Yo como votante tenía la plena confianza en que iba a mejorar la seguridad”, puntualizó, cuestionando los resultados en materia de protección ciudadana.

A pesar de que los afectados se movilizaban en un vehículo blindado, esto no frenó a los delincuentes que se transportaban por el sector en una motocicleta, puesto que esperaron a que la familia descendiera del vehículo para atacarlos sin importar que una de las víctimas se encontraba en avanzado estado de embarazo.

Las cifras oficiales refuerzan la alarma de los ciudadanos, debido a que Usaquén cerró 2025 con 6.813 casos de hurto a personas, una estadística que da cuenta de la persistencia de estos delitos en el sector.

Ante este panorama, los concejales piden mayores acciones por parte de la Alcaldía, con el fin de evitar que se presenten nuevos ataques en contra de los ciudadanos que se esfuerzan día a día para salir adelante.

Cabe mencionar que el mandato de Carlos Fernando Galán finalizará en 2027 y estuvo marcado por las constantes reclamaciones a las decisiones tomadas durante su gobierno, por lo que la ciudadanía espera que la persona que tome su cargo mejore la seguridad en la capital del país.