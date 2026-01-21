Colombia

El alarmante relato de un vecino donde fue hallado el cuerpo del profesor del Externado en Bogotá: “Había muertos como un berraco”

Un habitante de la zona rural de Usme, en Bogotá, afirmó que la presencia de cuerpos sin vida fue habitual en el pasado, tras confirmarse la muerte de Neill Felipe Cubides Ariza

Tras el hallazgo del cuerpo
Tras el hallazgo del cuerpo de Neill Cubides, un residente del sector señaló que hechos violentos como ese ocurrieron, presuntamente, de manera habitual durante años anteriores - crédito Universidad del Externado/Captura de pantalla

El hallazgo del cuerpo de Neill Felipe Cubides Ariza, profesor de la Universidad Externado de Colombia, generó nuevas preguntas en Bogotá luego de que un habitante de la zona rural de Usme compartiera su testimonio con Noticias Caracol.

El vecino describió una situación que, según su experiencia, se repitió con frecuencia en el pasado en ese sector del sur de la capital: “Había muertos como un berraco”.

El docente, quien pertenecía a la Facultad de Comunicación Social-Periodismo, fue reportado como desaparecido desde la noche del 15 de enero de 2026.

La familia de Cubides reportó
La familia de Cubides reportó su desaparición el 15 de enero, después de que fuera visto por última vez saliendo de la Clínica del Country - crédito X

Su rastro se perdió tras salir de la Clínica del Country, ubicada en Chapinero, después de una cita médica. Cámaras de seguridad captaron el momento en que abordó un taxi, hecho que marcó el último registro de su paradero.

Horas después, la madrugada del 16 de enero, un incendio en una zona rural de Usme alertó a las autoridades, que acudieron al sitio. En ese lugar fue hallado el cuerpo de Cubides. El lunes 19 de enero se confirmó oficialmente su fallecimiento.

De acuerdo con el mencionado medio, un habitante del sector relató que los hechos violentos en esa área no suelen originarse allí. “La gente que aparece por aquí muerta es porque las traen, no porque aquí lo hagan”, afirmó el hombre, señalando que este tipo de situaciones han ocurrido en años anteriores.

Además, explicó que no se percató del hallazgo en el momento, sino que se enteró varias horas después, cuando la noticia comenzó a circular en los medios de comunicación.

El testigo indicó que lo único que notó en la madrugada fue la presencia de las autoridades.

“Una señora por ahí a las 4:30 de la mañana… estaba Fiscalía y todo, pero hasta anoche fue que me comentaron. Y eso porque salió por noticias”, detalló el vecino a Noticias Caracol.

Según el relato recogido por el mismo medio, la violencia en el sector era más común años atrás, especialmente cuando iniciaron las obras de una vía cercana.

“Ahorita casi no, pero diario anteriormente, recién que comenzaron a hacer la vía nueva, eso sí había muertos como un berraco”, sostuvo el habitante a Noticias Caracol.

Las autoridades analizan indicios de
Las autoridades analizan indicios de que el asesinato del docente universitario podría estar vinculado con un secuestro extorsivo, mientras familiares y miembros de la universidad Externado aguardan respuestas sobre lo sucedido con el profesor - crédito Redes sociales

Mientras tanto, las investigaciones avanzan en busca de esclarecer las circunstancias que rodearon la desaparición y muerte de Cubides.

De acuerdo con información conocida después del hallazgo, entre la 1:00 y las 2:00 de la madrugada del 16 de enero se registraron movimientos inusuales en sus cuentas bancarias.

Al menos tres operaciones se realizaron en ese lapso: dos transferencias por valores de dos y cuatro millones de pesos, y una compra cercana a los $250.000. Estos movimientos están siendo revisados por los investigadores.

Las autoridades continúan analizando todos los elementos relacionados con el caso, que ha generado consternación en la comunidad académica y en el sur de la capital.

Pronunciamiento de la esposa

En un pronunciamiento a medios de comunicación, Denis Alfaro Flores, esposa de Neill Felipe Cubides Ariza, aseguró que el docente es una víctima inocente de la violencia y la inseguridad en Colombia.

“Con profundo dolor, mi hijo, mi hija y toda mi familia lamentamos la muerte de Neil Felipe, adorado esposo y padre ejemplar. Fue una víctima inocente de la violencia y la inseguridad que afectan a nuestro país. Agradecemos los mensajes de solidaridad ante esta irreparable pérdida de un ser humano admirable, profesional calificado y docente que compartió sus conocimientos y experiencias con numerosos estudiantes y colegas”, señaló Flores.

Esposa de profesor universitario pidió
Esposa de profesor universitario pidió avances en las investigaciones para dar con los responsables de la muerte del profesor - crédito Universidad Externado/X

La mujer exigió a las autoridades adelantar cuanto antes las investigaciones para establecer las causas de la muerte del profesor universitario y lograr la captura de los responsables.

“Como familia, exigimos y esperamos que las autoridades adelanten con prontitud y eficacia las investigaciones para establecer las causas y móviles de este crimen que acabó con la vida de mi esposo, y para lograr la captura y condena de los responsables. Pedimos que no haya impunidad, que Neil Felipe no sea un número más. No queremos más hijos sin padres ni más padres que deban enterrar a sus hijos”, afirmó la mujer.

Denis Alfaro Flores aseguró que Neill Felipe será recordado por su amor, bondad y calidad humana, y agradeció nuevamente los mensajes de solidaridad que ha recibido.

EN VIVO - Bayern Múnich

Santa Fe vs. Junior -

Nicolás Petro y Day Vásquez

Ladrones apuñalaron a un policía

Creadoras de contenido denuncian en
ELN entregó a hermanos que

Accidente en 'La casa de

Hernán Torres se molestó cuando

