Colombia

Contraloría cuestionó a la Cancillería por desestimar alertas del nuevo modelo de pasaportes: advirtió riesgos del servicio y sobrecostos

Un informe del ente de control sostiene que se detectaron demoras y problemas financieros asociados a la actualización del sistema de expedición de documentos de viaje

Guardar
La Contraloría General de la
La Contraloría General de la República contradice al Ministerio de Relaciones Exteriores sobre la implementación del nuevo modelo de pasaportes en Colombia - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters

La Contraloría General de la República desmintió el comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores sobre la implementación del nuevo modelo de pasaportes en Colombia, al advertir la existencia de retrasos, costos irregulares y riesgos fiscales.

En un análisis conocido el 20 de enero de 2026, la entidad de control fiscal señaló que persisten riesgos para la continuidad del servicio, posibles sobrecostos y un impacto negativo en el presupuesto nacional, contradiciendo las afirmaciones oficiales sobre la inexistencia de atrasos o problemas financieros.

Ahora síguenos en Facebooky en nuestro WhatsApp Channel

La Contraloría, en ejercicio de su función de vigilancia y control, advirtió que evidenció tanto el incumplimiento de los términos establecidos como reiterados cambios en los cronogramas de implementación del modelo de expedición de pasaportes, según documentación interna y análisis de los cronogramas entregados por la entidad responsable.

La Contraloría insistió en que
La Contraloría insistió en que hay riesgos en la implementación del nuevo modelo de pasaportes que arrancará en los próximos meses - crédito CGR_COLOMBIA/x

Entre los hallazgos, se detectó la prórroga sucesiva de actividades y el vencimiento de plazos sin cumplimiento, lo que representa un factor de riesgo para el desarrollo de fases subsiguientes, especialmente en tareas que son requisito para avanzar en el proyecto.

De acuerdo con la entidad de control fiscal, los riesgos identificados incluyen la falta de estimación completa de los costos, el incremento de los gastos operativos y la exposición al riesgo cambiario, que podrían afectar las fuentes de financiación y la disponibilidad de recursos del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores (Frmre).

Además, la alertó sobre el uso de mecanismos transitorios y contratos temporales para garantizar la continuidad del servicio, lo que evidencia, a su juicio, una gestión insuficiente y pone en entredicho el cumplimiento de los fines esenciales del proyecto.

La Contraloría sustentó sus afirmaciones en el análisis de los radicados y cronogramas oficiales, donde se constata el desapego a los términos y fechas originalmente previstos, así como la falta de oportunidad en las acciones requeridas para la implementación y sostenibilidad del modelo.

El análisis de la Contraloría
El análisis de la Contraloría evidencia incumplimientos de los términos y alteraciones reiteradas en los cronogramas oficiales del proyecto de pasaportes - crédito Freepik

El ente de control hizo especial énfasis en que su advertencia se fundamenta en un ejercicio preventivo y concomitante de control fiscal, cuya finalidad es alertar oportunamente sobre eventos o riesgos que puedan derivar en la pérdida de recursos públicos o afectar bienes e intereses patrimoniales del Estado.

En comunicación dirigida a Rosa Yolanda Villavicencio Mary, ministra de Relaciones Exteriores, la Contraloría reiteró que no es jurídicamente acertado afirmar que no existen retrasos ni riesgos financieros y operativos, ya que existen riesgos concretos, verificables y en curso, advertidos y documentados formalmente tanto a la Cancillería como a la Imprenta Nacional de Colombia (INC).

Según la Contraloría, la incertidumbre y los riesgos financieros acompañan el nuevo modelo de suministro de pasaportes debido a la falta de estimaciones claras y el incumplimiento de plazos del Convenio de Cooperación Internacional 010 de 2025.

La respuesta se produjo después de que el Ministerio de Relaciones Exteriores emitiera un pronunciamiento respecto a las advertencias formuladas desde un inicio por el órgano de control fiscal sobre el proceso de implementación del nuevo modelo de pasaportes, un esquema cuya entrada en funcionamiento está prevista para los próximos meses.

En esa comunicación, la Cancillería aseguró que el proceso “avanza de manera continua y sin contratiempos”, en cumplimiento de los acuerdos y cronogramas definidos entre las entidades involucradas.

Frente a las observaciones de la Contraloría, la ministra Rosa Yolanda Villavicencio Mary optó por remitir un memorando a la Gerencia de la INC solicitando considerar las recomendaciones presentadas en el informe de vigilancia fiscal, con el propósito de garantizar que el proceso se ajuste a la normativa vigente.

La canciller Rosa Villavicencio afirmó
La canciller Rosa Villavicencio afirmó en su momento que el proceso marcha como lo planeado, pero otra versión tendría la Contraloría - crédito Sergio Acero/Reuters

La Cancillería explicó que el convenio de cooperación internacional fue diseñado para asegurar la continuidad en la expedición de pasaportes y permitir una transición ordenada entre el modelo actual y el nuevo esquema. Según ese despacho, el acuerdo otorga respaldo institucional para prevenir interrupciones en la prestación del servicio y mantener la atención a los usuarios tanto en el país como en los consulados en el exterior.

“La Cancillería reitera que la implementación del nuevo modelo de pasaportes permitirá mantener estándares óptimos de calidad en la prestación del servicio, en condiciones económicas favorables y sin detrimento del patrimonio público”, indicó la entidad. También precisó que, durante los últimos dos años, las tarifas para la expedición de pasaportes no han presentado incrementos.

Temas Relacionados

PasaportesContraloría General de la RepúblicaMinisterio de Relaciones ExterioresRosa Yolanda Villavicencio MaryImprenta Nacional de ColombiaCancilleríaColombia-Noticias

Más Noticias

Expareja de ‘Tirofijo’ defendió a las Farc ante acusaciones de incumplir los acuerdos y recordó millonaria venta de oro: “¿Dónde está el dinero?”

La senadora Sandra Ramírez, cuyo nombre de pila era Griselda Lobo y que fue compañera sentimental del excabecilla del grupo armado ilegal, disuelto tras las negociaciones de La Habana, insistió en que los desmovilizados respondieron a los tratos establecidos con el Estado

Expareja de ‘Tirofijo’ defendió a

Yina Calderón reaccionó ante los rumores de la muerte de Tekashi 69

La noticia circula en redes sociales, aunque no ha sido confirmada oficialmente por ninguna autoridad

Yina Calderón reaccionó ante los

Gobierno Petro defendió nueva regla sobre pensiones y dejó claro que ahora los inversores tienen “dos alternativas con la plata”

El nuevo límite a la inversión extranjera obliga a las AFP a redirigir sus recursos, mientras el entorno regulatorio enfrenta posturas divididas sobre el futuro del sistema

Gobierno Petro defendió nueva regla

Pandilla de ladrones sin control tiene azotada la localidad de Kennedy, en Bogotá: así atacan en manada

Una serie de robos ejecutados con violencia por una agrupación de delincuentes, que utiliza bicicletas y armas de fuego, mantiene en alerta a comerciantes, ciclistas y peatones

Pandilla de ladrones sin control

EN VIVO Santa Fe vs. Junior, final de la Superliga: El Campín coronará al nuevo campeón

En el duelo de ida, tiburones y leones empataron a un gol en un vibrante partido en el estadio Metropolitano, y ahora los últimos 90 minutos se juegan en Bogotá

EN VIVO Santa Fe vs.
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Investigan video donde supuestos miembros

Investigan video donde supuestos miembros del Clan del Golfo advierten una ‘limpieza social’ en Tolima

ELN entregó a hermanos que habían sido secuestrados en Arauca: así fue la liberación

Año electoral en medio del fuego, la ONU lanzó alerta por violencia y amenaza a la participación política

Violencia en el Catatumbo: disidencias de las Farc se apropiaron de zonas afines al ELN, según informe de inteligencia

Cayó ‘Jabalí’, el cabecilla financiero de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra en Magdalena: es señalado por desplazamiento y extorsión

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón reaccionó ante los

Yina Calderón reaccionó ante los rumores de la muerte de Tekashi 69

Luisa Fernanda W habló del meme que crearon de Pipe Bueno y la “mala suerte”: “Me los han enviado”

Top de las mejores películas de Netflix en Colombia

El romántico gesto de Jessi Uribe con Paola Jara que dejó con la boca abierta a sus amigos y seguidores

Ranking Prime Video: estas son las películas favoritas del público colombiano

Deportes

EN VIVO Santa Fe vs.

EN VIVO Santa Fe vs. Junior, final de la Superliga: El Campín coronará al nuevo campeón

Águilas Doradas ya tiene nuevo estadio para la Liga BetPlay: esta es la inédita sede del equipo antioqueño

Luis Díaz y Bayern Múnich avanzan a octavos de Champions League tras superar a Unión Saint Gilloise sin dificultades

Excampeón de la Libertadores con Atlético Nacional reveló que lo buscaron para el proyecto de Efraín Juárez: ¿por qué rechazó la propuesta?

Otro colombiano brilla en la Champions: así fue el doblete de Camilo Durán con el Qarabag ante Eintracht Frankfurt