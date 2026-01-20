Petro estalló contra María Fernanda Cabal por exigirle confesar a Estados Unidos qué pasó en su visita a Manta

Petro estalló contra María Fernanda Cabal por exigirle confesar a Estados Unidos que pasó en su visita a Ecuador en la que se reunió con ‘Fito’ - crédito Presidencia/Reuters/@MariaFdaCabal/X

El presidente de la República, Gustavo Petro, se reunirá el 3 de febrero de 2026 con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca, Washington.

La cita será la oportunidad para abordar formalmente una agenda que tradicionalmente incluye la lucha contra el narcotráfico, el comercio, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la relación con Venezuela, entre otros temas.

A 15 días del encuentro, María Fernanda Cabal, senadora de la República por el Centro Democrático, utilizó sus redes sociales para exigir al gobernante de los colombianos que rinda cuentas a Estados Unidos sobre sus polémicas.

En particular, el viaje de Gustavo Petro a Manta, Ecuador, durante la toma de posesión del presidente Daniel Noboa en mayo de 2024. Allí, Petro se habría desplazado a la ciudad costera ecuatoriana, donde permaneció durante dos días en una residencia privada antes de regresar a Colombia.

Según versiones de medios locales, el presidente colombiano se habría reunido con Adolfo Macias Villamar, conocido con el alias de Fito, señalado líder de la organización criminal Los Choneros, y que fue extraditado a los Estados Unidos.

“Petro ahora que va para los EE.UU, reflexione y cuéntele al país por qué se perdió en Manta -Ecuador (sic)”, escribió la legisladora en su cuenta de X.

A juicio de Cabal, es necesario que se conozca la verdad sobre la devolución del dinero de Diego Marín, conocido como alias Papá Pitufo a la campaña Petro Presidente en 2022.

“Ah, también cuéntenos dónde está el video de la devolución de la plata que les dio alias Papá Pitufo”, expuso.

En respuesta, el primer mandatario afirmó, en la misma red social, que las acusaciones de Cabal en su contra son falsas. Sobre su estancia en Ecuador en la que presuntamente se reunió con alias Fito, Petro señaló que permaneció bajo la vigilancia de soldados.

A propósito, Petro sostuvo que la descripción que entregaron los medios de comunicación sobre el sitio en el que se reunió con el narcotraficante extraditado a Estados Unidos no coincide con su lugar de residencia en tierras ecuatorianas.

“Si estimada María Fernanda. No me pude.perder.en Manta, porque estaba rodeado de decenas de soldados ecuatorianos cuidándome y la casa donde estuve ya se la pilló un noticiero y la.mostró minuciosamente y no encontró sino una cabaña de madera desde donde se ve el mar y las buganvilias rosadas y la mesa donde me puse a leer, y escribir mi libro, dónde anticipo, no escribo nada de usted porque es de economía política y crisis climática; pero si quiere la invito…(sic)”, aseveró.

Los temas a tratar en la reunión entre Petro y Trump

En cuanto al contenido de la reunión entre los mandatarios de Estados Unidos y Colombia, fuentes internas del Gobierno nacional consideran que la cita bilateral debería priorizar asuntos como seguridad, lucha contra el narcotráfico y comercio. El presidente Petro ratificó su intención de posicionar en la agenda regional la integración energética y la transición hacia fuentes menos contaminantes.

En redes sociales, resaltó la importancia de que la valorización del peso colombiano no detenga la transformación industrial del país, especialmente en sectores como el café, insistiendo en que el crecimiento económico es viable incluso en escenarios de revaluación de la moneda nacional.

Y con relación a la problemática de las drogas, el mandatario colombiano señaló las alarmantes cifras de mortalidad derivada del consumo de sustancias en Estados Unidos. Petro afirmó: “La cocaína se está mezclando con fentanilo en Estados Unidos; parece que esa mezcla es peor, potencia el efecto del fentanilo de forma más negativa de lo que es. Las cifras que tenemos últimas de Estados Unidos son más o menos 72.000 muertes por año”.