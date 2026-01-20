Nicolás Arrieta habló sobre la captura de Epa Colombia y explicó por qué considera que debe pagar la condena

Nicolás Arrieta habló sin filtros en La casa de los famosos Colombia sobre la captura de Epa Colombia y explicó por qué, a su juicio, debe cumplir la condena - crédito @nicolasarrieta/Instagram

Las opiniones alrededor de la captura y condena de Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, siguen generando debate en la opinión pública y en los espacios mediáticos.

Esta vez, la conversación se trasladó a La casa de los famosos Colombia, donde el creador de contenido Nicolás Arrieta se refirió de manera directa y polémica al caso, dejando clara su postura frente a la situación judicial de la influencer.

Durante una charla dentro del reality, Arrieta aseguró que, lejos de perjudicarla, la cárcel terminó beneficiando la imagen pública de Epa Colombia.

“Lo mejor que le pudo haber pasado a ella fue ir presa. Porque le cambió la imagen. ¿Tú te acuerdas de lo que decían de ella antes de ir presa?”, afirmó, dando a entender que, previo a su condena, la percepción sobre la empresaria de keratinas era considerablemente más negativa.

En su análisis, el influenciador fue enfático en señalar que, de no haberse dado la captura, la narrativa pública habría sido muy distinta.

“¿Tú sabes qué hubiera pasado si ella no va presa? Hubiera dicho: ‘Claro, como tiene plata, pagó’”, expresó, sugiriendo que el cumplimiento efectivo de la condena evitó que se instalara la idea de un trato preferencial por su poder económico.

Arrieta también recalcó que el proceso judicial tuvo un punto clave que, para él, no admite discusión: la aceptación de responsabilidad por parte de Epa Colombia.

“Ella se declaró culpable y si tú te declaras culpable, no hay más nada”, sentenció, dejando claro que, desde su perspectiva, el caso no tiene lugar para lecturas alternativas ni para victimizar a la creadora de contenido.

En contraste, Valentino Lázaro, otro de los participantes del programa, mostró una postura más empática y cuestionó la necesidad de que la empresaria continúe privada de la libertad.

“Ella también pagó, ya pagó, pagó la multa que le cobraron, todo. Es más, a ella le están cobrando más de lo que ya pagó. No, yo creo que eso ya fue suficiente para lo que estaba haciendo”, opinó, al tiempo que expresó su respaldo emocional: “Epa, te extraño, Epa. Espero que seas libre pronto”.

Sin embargo, Nicolás Arrieta no cedió en su posición y recordó comportamientos pasados de la influencer que, según él, también influyen en la forma como la ciudadanía la juzga.

“Tú sabes que ella cerraba la gente y se bajaba con los escoltas y hay videos… que porque no la dejaban pasar”, dijo, haciendo referencia a episodios de confrontaciones en la vía pública que circularon en redes sociales, pero eso no es todo, pues la discusión subió de tono cuando Arrieta mencionó supuestos privilegios dentro del lugar de reclusión: “Hasta celulares tenían metidos en donde está guardada”, afirmó.

A lo que Valentino respondió con naturalidad: “Ay, amor, eso es de todos los presos”. Pese a ello, Arrieta insistió en que la permanencia de Epa Colombia en prisión cumple una función simbólica importante.

“No, no. Ella pagó lo que tenía que hacer y estar ahí es lo que tiene que hacer, porque así demuestra que es un ciudadano del común y por eso es que se ganó a la gente”, explicó Arrieta.

Para el creador de contenido, cumplir la condena sin excepciones es precisamente lo que le permitió a Epa Colombia recuperar parte del respaldo popular que había perdido.

Aun así, Arrieta fue claro en que su opinión no implica simpatía personal: “Para mí, es una persona que no solamente ha hecho esto, ha hecho más cosas y no me cae bien. Le lavaron la cara”, aseguró, y fue más allá al señalar comportamientos que, según él, resultan cuestionables.

“Para mí es una persona que ha hecho unas vainas rarísimas, unos torcidos rarísimos, presuntamente”, expresó Nicolás, pero en ese mismo instante reconoció que toda persona merece una nueva oportunidad y mencionó el factor familiar.

“¿Qué pasa? Que de todas formas merece una segunda oportunidad y toda la vaina y su hija”, dijo, aunque de inmediato puso el foco en una realidad que, según él, suele pasar desapercibida en el debate público.

“Pero hay muchas mujeres presas con hijos también. ¿Y quién aboga por ellas? Nadie”, puntualizó.

Las declaraciones de Nicolás Arrieta no tardaron en generar reacciones fuera de La casa de los famosos Colombia, reabriendo una discusión que divide opiniones: si la condena de Epa Colombia debe verse como un castigo ejemplar, una oportunidad de redención o ambas cosas al mismo tiempo. Mientras algunos coinciden con Arrieta en que cumplir la pena fortalece la idea de igualdad ante la ley, otros consideran que el castigo ya fue suficiente.