Explosión en Suárez, Cauca, causó pánico en la comunidad: el artefacto fue escondido en bolsas de basura

Detonación de explosivo en parque de Suárez, Cauca - crédito captura de pantalla redes sociales/X

La madrugada del martes 20 de enero de 2026, sacudió a Suárez, Cauca cuando la detonación de un artefacto explosivo causó daños materiales en viviendas y comercios. “No se reportan personas lesionadas”, aclaró la Policía Nacional de Colombia en su comunicación oficial.

El hallazgo del explosivo alertó rápidamente a la comunidad y permitió una reacción oportuna de las autoridades. Uno de los primeros pasos incluyó la suspensión de la recolección de residuos en forma preventiva, tras confirmarse que la carga explosiva estaba oculta en bolsas de basura, según detalló la Oficina de Comunicaciones Estratégicas Departamento de Policía Cauca.

La Policía informó que el hecho ocurrió en las inmediaciones del parque principal, atribuyendo injerencia criminal del Frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, por lo que no se descarta su responsabilidad en el atentado.

A raíz del ataque, se iniciaron “las verificaciones técnicas e investigativas correspondientes con el fin de esclarecer los hechos, identificar a los responsables y adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad y tranquilidad de la comunidad”, explicó la entidad en su comunicado.

Residentes de Suárez, Cauca, registran los daños materiales causados por una explosión. En la grabación se aprecian vidrios rotos, una moto destrozada y un negocio con afectaciones - crédito redes sociales/X

El llamado a la colaboración de los habitantes fue enfático: “La Policía Nacional invita a la ciudadanía a suministrar cualquier información que contribuya al esclarecimiento de este hecho, a través de la Línea Segura contra el Crimen 320 305 3814 o por medio de los canales oficiales, garantizando absoluta reserva”, destacó la Policía Nacional de Colombia en el cierre de la nota oficial.

El hallazgo del explosivo alertó rápidamente a la comunidad y permitió una reacción oportuna de las autoridades - crédito Policía de Cauca

La Alcaldía de Suárez manifestó su preocupación y pidió apoyo urgente frente a la aparición de explosivos en el centro del municipio. “La magnitud del riesgo y el impacto humanitario de estos hechos superan la capacidad de respuesta del municipio”, advirtió la administración local, resaltando que la situación obliga a requerir “acompañamiento y presencia de instancias humanitarias y de control del orden nacional”.

El comunicado oficial aclara que, aunque la administración emprendió acciones dentro de sus competencias, la gravedad del incidente pone en peligro a “niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y personas que no tienen ninguna relación con el conflicto armado”.

La alcaldía insistió en la importancia de que los grupos armados ilegales excluyan a los civiles de la violencia, enfatizando: “La instalación de artefactos explosivos en áreas urbanas constituye una afectación directa a los principios de protección de la población civil, consagrados en el Derecho Internacional Humanitario”.

La Alcaldía de Suárez manifestó su preocupación y pidió apoyo urgente frente a la aparición de explosivos en el centro del municipio - crédito Alcaldía de Suárez

Sumado a la condena de los hechos, la Alcaldía de Suárez reiteró el pedido de respeto “al Derecho Internacional Humanitario, en particular a los principios de distinción y protección de la población civil”, y exigió que “la vida de personas indefensas no continúe siendo puesta en peligro bajo ninguna circunstancia”.

Ataque con explosivos en Cajibío, Cauca, deja graves daños

El temor se apoderó de la madrugada del domingo 18 de enero en Cajibío, cuando una explosión sacudió el casco urbano y dejó rastros visibles en la infraestructura y en la vida cotidiana de los habitantes. El estallido, que se escuchó incluso en Popayán y Piendamó, dañó gravemente la red eléctrica, el hospital San Juan Bautista y varias viviendas, según detalló el Ejército Nacional.

El Ejército Nacional informó que con explosivos intentaron derribar la torre de energía en Cajibío - crédito Ejército Nacional

Las autoridades locales, encabezadas por la personera Amanda Nubia Elvira Méndez, informaron a Blu Radio que la detonación se produjo cerca del hospital y afectó tanto a las redes eléctricas como a las casas de familias del sector. “El estruendo fue tan ruidoso que se alcanzó a escuchar en otros municipios como Piendamó y Morales. Se habla de daños materiales solamente”, explicó la funcionaria, quien además confirmó que no se han registrado víctimas ni lesionados.

Según reportó Blu Radio, el principal objetivo del atentado habría sido la estación de la Policía Nacional. Los agresores detonaron explosivos con la aparente intención de derribar una torre de energía, lo que provocó una interrupción en el suministro de electricidad y complicó el funcionamiento del hospital, dejando a médicos y enfermeros en estado de alerta.

El personal de salud buscó refugio en la estación de enfermería por el temor a nuevos ataques, agregaron las autoridades de Salud del Cauca, quienes calificaron el hecho como una nueva agresión contra la misión médica en la región.