Exalcalde de Bucaramanga Jaime Andrés Beltrán declinó su aspiración al Senado: apoyará a Abelardo de la Espriella en su carrera presidencial

El abogado cordobés se perfila como uno de los posibles aspirantes a la Presidencia que pueda llegar de cara a una hipotética segunda vuelta - crédito @soyjaimeandres/IG

Por medio de un video que se compartió la mañana del martes 20 de enero de 2026, el exalcalde de Bucaramanga Jaime Andrés Beltrán, más conocido en redes como “el Bukele colombiano”, declinó su aspiración al Congreso de la República.

El motivo de la decisión por parte del líder religioso que buscaba llegar al Senado, será enfocar todos sus esfuerzos y al apoyo de sus seguidores en la aspiración presidencial por parte del abogado cordobés Abelardo de la Espriella.

El jurista que se inscribió por firmas y a través del movimiento Defensores de la Patria, lidera junto a Iván Cepeda (coalición del Pacto Histórico) la intención de voto, de acuerdo con lo revelado por parte de la encuesta de la firma Gad3, y que efectuaron para Noticias RCN y La FM, y cuyo fin era medir la intención de voto de los ciudadanos de cara a los comicios en primera vuelta, el domingo 31 de mayo de 2026.

Por tal motivo, el exalcalde de Bucaramanga señaló en la publicación que dejó en sus cuentas en redes sociales (X, Instagram y Facebook) en el mensaje que acompaña el video, en el que aparece junto al candidato: “He decidido declinar mi candidatura al Senado para enfocar todos mis esfuerzos en la transformación de Colombia que liderará Abelardo De La Espriella como próximo presidente de nuestra patria”.

De la Espriella se inscribió por firmas - crédito @soyjaimeandres/IG

En la segunda parte de su publicación, Beltrán afirmó que “la causa de país es más grande que cualquier aspiración personal, por eso, desde ahora, recorreré las regiones de Colombia”.

Lo anterior, detalló “el Bukele colombiano”, para defender “los ideales de orden, autoridad, principios y valores que representa ‘el Tigre’ (refiriéndose a de la Espriella) que necesita nuestra Nación para salir del abismo en el que se encuentra.

Las palabras de bienvenida de Abelardo de la Espriella a Jaime Andrés Beltrán

“Aquí estoy con un muy buen amigo, con un defensor de la patria inmejorable, Jaime Andrés del Tranque. El mejor alcalde que ha tenido Bucaramanga en toda su historia. Le he pedido hoy que se integre directamente a la campaña del Tigre, gerenciando todo lo que tiene que ver con las regiones de Colombia”, así inició calificando el candidato presidencial al exmandatario local.

Asimismo, De la Espriella se refirió a Beltrán como “un defensor de la patria comprometido con la libertad, con la institucionalidad, con la democracia, que además ha dado resultados”, al referirse a su gestión como alcalde de la capital del departamento de Santander.

El exalcalde de Bucaramanga compartió el anuncio a través de un video en su cuenta de Instagram la mañana del martes 20 de enero de 2026 - crédito @soyjaimeandres/IG

En su parte final, al candidato presidencial precisó vital la presencia de Beltrán en su equipo de cara a las elecciones:

“Lo necesitamos aquí directamente en la campaña del ‘Tigre’. Él (Beltrán) se viene a la campaña, abandona su aspiración al Senado, pero apoya la lista de Salvación Nacional, porque necesitamos de este refuerzo de Jaime Andrés aquí en la campaña del Tigre, como corresponde. ¡Bienvenido!”, cierra de la Espriella.

A todo lo anterior, el exalcalde de Bucaramanga respondió: “Presidente, un honor no solamente estar en la campaña, porque estamos desde el primer momento”.

En un segundo momento, “el Bukele colombiano” expresó sobre la aspiración a la Presidencia por parte del abogado cordobés: “Este es un proyecto no solamente que tiene mucho futuro, sino tiene la bendición de Dios”.

“Amén”, le respondió de la Espriella, a lo que Beltrán dijo: “Una persona comprometida que ama a este país, a quien he aprendido a conocer y admiro profundamente. Sé que vamos por buen camino y los buenos resultados se van a ver a través del tiempo”.

Al final el exalcalde bumangués aseguró que Abelardo de la Espriella será el “próximo presidente de Colombia”.

De la Espriella buscará pasar a segunda vuelta, y todo apuntaría a que se disputaría la Presidencia con Iván Cepeda - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

Esto señaló la encuesta de Gad3: intención de voto de los colombianos

La publicación de la encuesta Gad3 sobre intención de voto para las elecciones presidenciales en Colombia revela desde ahora un panorama donde Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella se consolidan como figuras dominantes, mientras crece la expectativa sobre el desenlace de la Gran Consulta por Colombia.

La magnitud de las cifras confirma una competencia centrada en los extremos políticos y anticipa que las definiciones en las consultas internas podrían transformar el escenario electoral a partir de abril de 2026.

En el análisis de la fotografía actual de la contienda, Diego Baquero, politólogo y fundador de Cauce, consultora de asuntos públicos, explicó en diálogo con Infobae Colombia que “las mediciones serán más útiles a partir de abril, cuando ya se conozcan los ganadores de las consultas y haya decisiones más claras”.

“Hoy, las encuestas miden escenarios muy fragmentados y la recordación de Abelardo y Cepeda responde a que son los nombres más visibles para los electores”, complementó el experto.

Baquero añadió que los sondeos de segunda vuelta tendrán relevancia una vez que esté definido el abanico de candidaturas.

Enrique Gómez (líder de la campaña del 'Tigre') afirmó que la presidencia se la disputan entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda - crédito @Enrique_GomezM

Juan Falkonerth, analista internacional y consultor político, agregó que cada encuesta refleja la intención de voto de una porción de la ciudadanía y que factores como la metodología de las firmas y los acontecimientos diarios en Colombia, incluidos “escándalos y decisiones del Gobierno”, inciden sobre el ánimo del electorado y pueden alterar la percepción recogida en cada consulta.

Según la encuesta de Gad3, Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, encabeza la intención de voto con un 30%, mientras que Abelardo de la Espriella registra un 22% dentro de una dinámica que, en opinión de Baquero, reproduce resultados consistentes con ejercicios anteriores.

Baquero sostuvo que “tanto Iván Cepeda como Abelardo de la Espriella están cercanos al 50% de la intención de voto. Esto ocurre porque ambos representan los extremos ya definidos en la contienda. En el caso de Cepeda, cuenta con el respaldo del Gobierno nacional, que ha mantenido una base de apoyo cercana al 30% durante los últimos cuatro años. Lo interesante es que su crecimiento parece limitado”.

Falkonerth observó que el respaldo de Cepeda se ha mantenido estable, sin señales de avance: “Lo que observamos es una tendencia constante en la intención de voto de Iván Cepeda. No está creciendo; de hecho, se percibe una leve reducción en su respaldo, en contraste con Abelardo de La Espriella, quien ha aumentado tres o cuatro puntos porcentuales”.

El consultor político atribuyó la solidez de Cepeda al hecho de que la derecha no ha definido un candidato único: “La tendencia de Cepeda en los últimos sondeos se explica, en parte, porque la derecha aún no tiene un candidato unificado. Aunque Abelardo de La Espriella muestra una intención de voto importante, otros candidatos todavía están en proceso de consultas”.

Iván Cepeda declaró un incremento patrimonial del 79,1% desde 2019 - crédito Colprensa

Asimismo, para Falkonerth “no está claro si se sumarán a la campaña de De La Espriella; Esa falta de definición puede influir en los resultados que vemos”.

En el apartado de la Gran Consulta por Colombia, Paloma Valencia del Centro Democrático concentra un 3% en la medición nacional y lidera con un 23% dentro de la consulta interna.

Baquero recalcó que el ganador o ganadora de ese proceso podría jugar un papel relevante en la primera vuelta presidencial, prevista para el 31 de mayo de 2026.

“Considero que quien gane la gran consulta podría tener un papel relevante en la primera vuelta, siempre que obtenga una votación significativa, cercana a los cuatro o cinco millones de votos. Eso podría reunir las intenciones de voto dispersas que hoy se encuentran entre el uno y dos por ciento, y posicionar mejor a ese ganador o ganadora para la primera vuelta”, detalló Baquero.