Colombia

Decenas de artistas denuncian estafa en Medellín tras falsa oferta cultural atribuida a la Alcaldía Distrital

Cerca de 40 bailarinas y deportistas aseguran haber sido contactadas para un supuesto proyecto cultural ligado a la Alcaldía de Medellín. Tras exigirles pagos previos y documentación personal, el proyecto no se ejecutó y el presunto responsable dejó de responder

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cerca de 40 mujeres dedicadas a la danza y al deporte en Medellín denunciaron haber sido víctimas de una presunta estafa relacionada con una falsa oferta laboral que se presentaba como parte de un proyecto cultural asociado a la Alcaldía Distrital.

De acuerdo con los testimonios recopilados por Blu Radio, el contacto inicial se realizó por parte de un hombre que se identificó como Julián Cortés, quien les propuso participar en actividades artísticas que nunca se concretaron.

Según relataron las afectadas, el ofrecimiento incluía un pago de 800.000 pesos por su participación en las actividades. No obstante, para avanzar en el proceso, debían realizar un desembolso previo de aproximadamente 100.000 pesos, suma que supuestamente correspondía a la afiliación a una ARL, requisito que —según el interlocutor— era indispensable para el desarrollo del rodaje.

Además del dinero, a las mujeres se les solicitó el envío de fotografías y documentos personales, bajo el argumento de que eran necesarios para completar el trámite administrativo ante la Alcaldía de Medellín.

Estafa laboral virtual promete dinero
Estafa laboral virtual promete dinero por comentarios positivos en empresas - crédito www.freepik.es

Con el paso de los días, varias de las participantes comenzaron a notar inconsistencias en la información suministrada y en los tiempos del supuesto proyecto.

Una de las denunciantes, Sofía Lopera, explicó que, ante las dudas iniciales, decidió consultar con su profesora de ballet, quien también consideró llamativa la propuesta. Ambas optaron por verificar la información con una persona vinculada a la Administración Distrital, lo que permitió contrastar los datos entregados por el presunto contratante.

En ese proceso de verificación, se estableció que no existía ningún proyecto programado para enero, mes en el que supuestamente se realizarían las actividades. Tras conocer esta información, Lopera decidió escribirle nuevamente al hombre que las había contactado para solicitarle aclaraciones sobre la dependencia de la Alcaldía desde la cual se estaría gestionando el proyecto.

En su testimonio, Lopera relató: “Él nos dijo, pues yo no sé nada de ese proyecto, pero voy a llamar a tal persona, que ella es la encargada de esas contrataciones, a ver qué me dicen. Y la llamó y ella le dijo, no, ahorita en enero no tenemos nada programado, empezamos toda la agenda en febrero. Entonces, yo ya lo le escribí y le dije, hola, cuéntame, ¿de qué dependencia la Alcaldía te contactó? Y él me dijo, ¿cómo así? Se enojó un montón”.

FOTO DE ARCHIVO. Un empleado
FOTO DE ARCHIVO. Un empleado cuenta billetes de pesos colombianos en una casa de cambio en Bogotá, Colombia, 11 de julio, 2022. REUTERS/Luisa González

Con el avance de los días, las irregularidades se hicieron más evidentes. A varias de las mujeres se les pidió contactar a otras posibles participantes, ampliando así el alcance del supuesto proyecto. Paralelamente, comenzaron a surgir problemas con la afiliación a la ARL, situación que derivó en nuevas solicitudes de dinero bajo el argumento de corregir errores en el trámite.

De acuerdo con los relatos, algunas de las víctimas entregaron sumas adicionales, confiando en que el inconveniente se solucionaría. Sin embargo, la falta de respuestas claras y la ausencia de comprobantes oficiales incrementaron la desconfianza entre las participantes.

La situación terminó de agravarse cuando, en conversaciones privadas, el hombre habría tenido tratos inadecuados con algunas de las mujeres. Tras esos intercambios, varias decidieron retirarse del proceso y alertar a otras participantes sobre lo ocurrido. Desde ese momento, el contacto con quien se identificaba como Julián Cortés se volvió intermitente y, posteriormente, inexistente.

Sofía Lopera explicó que, tras solicitar la devolución del dinero, dejó de recibir cualquier tipo de respuesta. En su testimonio señaló: “Yaya desde eso, pues no me respondió. Allá yo le escribía, hola, Julián, ¿qué sucede?, no me respondía. Y ya a varias no les sacó nunca la ARL, que le habían pasado 100 mil pesos. Me dijo que me iba devolver la plata y desde eso no me contesta”.

Las denunciantes manifestaron su preocupación no solo por la pérdida del dinero, sino también por el posible uso indebido de la información personal que entregaron durante el proceso. Fotografías, copias de documentos y datos sensibles habrían quedado en manos de terceros, sin claridad sobre su destino o utilización.

