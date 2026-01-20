Colombia

Daniela Ospina alarmó a sus seguidores tras compartir imagen de su hijo en el hospital: qué le pasó al menor

La deportista relató en redes sociales los momentos de angustia que vivió luego de que su hijo sufriera un accidente que requirió atención hospitalaria

“Uno como mamá no está
“Uno como mamá no está preparada”: Daniela Ospina compartió la angustia por el accidente de su hijo - crédito @daniela_ospina5/ Instagram

La deportista y empresaria Daniela Ospina compartió con sus seguidores el momento de angustia que vivió tras un accidente doméstico de su hijo Lorenzo, quien terminó recibiendo atención médica.

La mujer publicó en sus historias de Instagram una fotografía en la que se observa el mentón del niño con sangre, tras golpearse con uno de sus juguetes.

“Hay cosas para las cuales uno como mamá no está preparada y es evitar los pequeños accidentes. Hoy me tocó uno, pero todo bien”, escribió Ospina al relatar el episodio.

La modelo, conocida por su trayectoria en el voleibol y por sus proyectos empresariales, aprovechó para agradecer los mensajes de preocupación y tranquilidad que recibió de sus seguidores. “Le duele más a uno que a ellos. Son tan, pero tan fuertes”, expresó, confirmando que el golpe se produjo cuando Lorenzo se accidentó con su patineta.

Tras un accidente con su
Tras un accidente con su patineta, Lorenzo, el hijo de Daniela Ospina, terminó con una herida en el mentón - crédito @daniela_ospina5 / Instagram

Ante la situación, Daniela Ospina decidió llevar a su hijo al médico para asegurarse de que la herida no revistiera gravedad. “Lo llevé igual al médico. ¡No fue tan profunda para puntos, le pusieron medicamentos! Regresamos a la casa y como si nada. Gracias por los mensajes y preguntar. Fue un sustico ‘normal’ pero nada grave”, aseguró la empresaria en otra publicación.

Ospina, quien mantiene una relación estable con el actor Gabriel Coronel desde 2018, subrayó el valor de la tranquilidad y el apoyo familiar en este tipo de situaciones.

El hijo de Daniela Ospina
El hijo de Daniela Ospina sufrió un golpe y terminó en el médico: así narró la empresaria el episodio - crédito @daniela_ospina5/ Instagram

El incidente rápidamente generó reacciones de apoyo y empatía entre sus seguidores, quienes destacaron la fortaleza de los niños ante pequeños accidentes y la importancia de la reacción oportuna de los padres. La modelo recordó que, aunque estos episodios suelen ser parte de la infancia, el instinto de protección es inevitable y nunca se está completamente preparado para enfrentarlos.

Daniela OspinaHijo de Daniela OspinaHijo de Daniela Ospina accidenteLorenzo hijo de Daniela OspinaDaniela Ospina InstagramDaniela Ospina Gabriel CoronelColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

