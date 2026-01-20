Cayó ‘Caballo’, presunto líder de grupo paramilitar en la frontera con Ecuador: planeaba asesinatos, extorsiones y reclutamiento ilegal

Alias Caballo es señalado como jefe del grupo armado ilegal Autodefensas Unidas de Nariño - crédito Ejército Nacional

Tropas adscritas a la Brigada 23 del Ejército Nacional de Colombia anunciaron la detención de un hombre identificado como alias Caballo, señalado jefe del grupo armado ilegal Autodefensas Unidas de Nariño.

Según el reporte oficial, la detención se realizó en la ciudad de Ipiales, sur del departamento de Nariño, como parte de un operativo dirigido a desarticular actividades criminales en la región.

Las autoridades militares recalcaron que la operación permite “disminuir y afectar su capacidad de recolección de las rentas ilícitas producto de la extorsión”.

Según la investigación recopilada por la institución castrense, este hombre sería el responsable de ordenar una serie de asesinatos, extorsionar y reclutar personas tanto en Colombia como en Ecuador.

Imagen de referencia - La operación militar permitió debilitar el mando y control que el grupo pretendía ejercer en el suroriente del departamento de Nariño - crédito Federico Ríos

Además, estaría detrás del desplazamiento forzado de aproximadamente 250 personas de sus hogares, especialmente en el corregimiento de Monopamba y la vereda El Verde, en el municipio de Puerres, por enfrentamientos con otros grupos delictivos.

“Alias Caballo era el encargado de ordenar asesinatos selectivos, extorsionar y reclutar personal para conformar la estructura criminal en Colombia y Ecuador”, explicó el Ejército en un comunicado.

En cuanto a los combates registrados, los registros oficiales señalan que se iniciaron en septiembre de 2025, con el desplazamiento masivo de 159 habitantes y el confinamiento de 557 personas en zonas rurales de Puerres.

Un mes después (octubre de 2025), funcionarios de la Gobernación de Nariño lograron acceder a las áreas afectadas, brindando acompañamiento y atención humanitaria a más de 240 familias de Monopamba.

Imagen de referencia - Las autoridades vinculan a alias Caballo con el desplazamiento forzado de unas 250 personas en Monopamba y El Verde, municipio de Puerres - crédito Ejército Nacional

Por el momento, alias Caballo fue dejado a disposición de las autoridades competentes para su correspondiente judicialización.

“Con este resultado se afecta contundentemente el accionar delictivo de este grupo, debilitando el mando y control de la comisión que pretendía expandirse en el suroriente del departamento; además se reduce su capacidad de recolección de las rentas ilícitas producto de la extorsión”, añadió la institución.

Capturan a alias Quevedo, cabecilla de Los Choneros AK47 de Ecuador

La detención de alias Caballo se suma a otras operaciones realizadas por las Fuerzas Militares para contrarrestar las acciones criminales de los grupos al margen de la ley en el territorio colombiano.

Ese es el caso de Jean Carlos Marcillo Bravo, conocido como alias Quevedo y señalado como líder del grupo Los Choneros AK47, que fue capturado en un operativo conjunto entre las autoridades de Colombia y Ecuador.

Alias Quevedo era el principal cabecilla de Los Choneros AK47 de Ecuador - crédito Policía Nariño

El operativo se adelantó en la zona rural de Chachagüí (Nariño), en el desarrollo de la Operación Binacional Zeus 2, resultado del trabajo articulado bajo el acuerdo binacional vigente entre ambos países.

“Colombia no es ni será territorio de refugio para delincuentes, ratificando la capacidad institucional del Estado colombiano y la cooperación binacional para perseguir, ubicar y poner a disposición de la justicia a quienes pretendan evadirla”, indicó el teniente coronel Jorge Andrés Mendoza Sierra, subcomandante del Departamento de Policía Nariño.

De acuerdo con los organismos de seguridad, Marcillo Bravo dirigía y coordinaba actividades criminales desde territorio colombiano, afectando distintas provincias ecuatorianas y siendo responsable directo de la logística transfronteriza, así como del abastecimiento de armamento.

Para eludir a las autoridades, empleaba mecanismos de ocultamiento como el alquiler temporal de fincas en zonas rurales. La Interpol lo requería a través de una circular azul por delitos de concierto para delinquir, hurto y extorsión.

Así se ejecutó el operativo que permitió la captura de alias Quevedo - crédito Policía Nariño

El operativo concluyó con la entrega de Marcillo Bravo a las autoridades ecuatorianas tras los trámites migratorios correspondientes. La policía de Colombia calificó la detención como un avance estratégico en la lucha contra las organizaciones delictivas de alcance internacional.

Los Choneros AK47, organización relacionada con homicidios y masacres en Los Ríos, había sido objeto de seguimiento mediante investigaciones judiciales que permitieron determinar el ingreso irregular de alias Quevedo a Colombia en noviembre de 2025.

La estructura desmantelada está implicada en al menos 21 homicidios en la provincia de Los Ríos, en un contexto de disputas entre bandas por el control de economías ilegales, fenómeno que explicaría el 85% de las muertes violentas en Ecuador según las cifras oficiales.

Policía de Nariño entregó detalles del importante operativo binacional - crédito Policía Nariño