Colombia

Profesor del Externado reportado como desaparecido fue hallado sin vida en zona rural de Usme

El cuerpo de Neill Felipe Cubides Ariza, docente universitario, fue encontrado en el sur de la capital, tras haber desaparecido desde el 16 de enero. Hay inquietud por movimientos en sus cuentas bancarias


El cuerpo de Neill Felipe
El cuerpo de Neill Felipe Cubides Ariza, docente de la Universidad Externado de Colombia, fue hallado sin vida en zona rural de Usme - crédito U. Externado

El cuerpo de Neill Felipe Cubides Ariza, docente de la Universidad Externado de Colombia, fue hallado en una zona rural de Usme, tras haber sido reportado como desaparecido desde el 16 de enero en la localidad de Chapinero, Bogotá.

Las autoridades investigan los móviles del fallecimiento y confirmaron que serán las únicas en divulgar información oficial sobre el caso. Horas posteriores a su desaparición, se registraron movimientos en las cuentas bancarias del profesor, lo que dio lugar a incertidumbre entre familiares y allegados.

La confirmación del hallazgo fue realizada por la esposa de Cubides, que reconoció el cuerpo, así como por la Universidad Externado, que lamentó públicamente el deceso mediante un comunicado institucional.

El profesor Cubides, que se desempeñaba como docente de Comunicación Social, fue visto por última vez en el sector de Antiguo Country, vistiendo una chaqueta de gamuza color café, buzo blanco, pañoleta, pantalón y zapatos negros.

Noticia en desarrollo...

Neill Felipe Cubides ArizaUniversidad Externado de ColombiaBogotáHomicidioProfesor desaparecidoColombia-Noticias

