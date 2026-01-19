Colombia

María Fernanda Cabal radicó queja disciplinaria contra Armando Benedetti por presunta participación en política: el ministro respondió

La queja radicada por la senadora del Centro Democrático se da luego de una publicación del ministro del Interior sobre el presidente Gustavo Petro y las elecciones en 2026

La senadora María Fernanda Cabal radicó queja disciplinaria contra el ministro Armando Benedetti por presunta participación indebida en política - crédito prensa María Fernanda Cabal

La senadora María Fernanda Cabal radicó este lunes 19 de enero de 2026 ante la Procuraduría General de la Nación una queja disciplinaria contra el ministro del Interior, Armando Benedetti, por presunta participación indebida en política y supuesta promoción abierta a la continuidad del proyecto político del presidente Gustavo Petro.

Para la senadora del Centro Democrático, la conducta del funcionario está “prohibida por la Constitución y la ley disciplinaria”.

La acción disciplinaria de la senadora se fundamenta en publicaciones realizadas por el ministro en la red social X, en las que expresó un supuesto respaldo político directo al Presidente de la República.

Queja disciplinaria radicada por María Fernanda Cabal en contra de Armando Benedetti - crédito prensa Cabal

“Hizo referencias explícitas a un escenario de reelección presidencial y exaltó su supuesta aceptación popular, sin que dichas manifestaciones correspondan a comunicación institucional, pedagógica o informativa propia de las funciones del Ministerio del Interior”, señaló la senadora Cabal.

De acuerdo con la queja, el contenido difundido trasciende la simple expresión personal y configura un supuesto ejercicio proselitista desde el poder público, orientado, según María Fernanda Cabal a influir en la opinión pública y a posicionar la continuidad del actual gobierno “bajo una figura de reelección encubierta, pese a que esta se encuentra expresamente prohibida por el ordenamiento constitucional colombiano”.

En el documento radicado se advierte que esta presunta conducta constituye una falta disciplinaria conforme a lo establecido en los artículos 38, 39 y 60 de la Ley 1952 de 2019 (Código General Disciplinario), que prohíben a los servidores públicos utilizar su cargo para participar en controversias políticas, promover causas partidistas o influir en procesos electorales.

La queja sostiene, además, que la promoción pública de la reelección presidencial no solo vulnera el principio de imparcialidad que debe regir el ejercicio de la función pública, sino que implica la defensa de una iniciativa abiertamente inconstitucional.

A partir de estos argumentos, la senadora pidió a la Procuraduría que revise los hechos, evalúe si se presentó la falta disciplinaria señalada en el artículo 60 del Código General Disciplinario y, si lo considera pertinente, inicie la investigación respectiva y aplique las sanciones correspondientes.

En el documento radicado por María Fernanda Cabal se advierte que esta presunta conducta constituye una falta disciplinaria conforme a lo establecido en los artículos 38, 39 y 60 de la Ley 1952 de 2019 - crédito Colprensa

En su cuenta oficial de X, la senadora María Fernanda Cabal detalló que radicó la queja disciplinaria contra el ministro Benedetti.

Según Cabal, con “trampa” ganaron la Presidencia de Colombia y, según ella, de esa “misma manera pretenden mantener el poder”.

“Acabo de radicar queja disciplinaria contra el ministro Armando Benedetti por usar su cargo para promover la continuidad del proyecto político de Petro. Es un intento disfrazado de reelección, contrario a la Constitución. Con trampa ganaron, de la misma manera pretenden mantener el poder", afirmó Cabal.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que él tiene derecho a opinar, explicando que el presidente Gustavo Petro no es candidato para las elecciones de 2026.

El funcionario afirmó que “hay que dejar el susto”, asegurando nuevamente que el presidente le ganaría a todos los candidatos si volviera a existir la reelección en Colombia.

“Hay que dejar el susto, es obvio que lo que yo digo es que Gustavo Petro le ganaría a todos los candidatos, todos son TODOS, SI HUBIERA reelección. Tengo derecho a opinar sobre si me gusta o no la figura de la reelección. Además, Petro no es candidato, es como si alguien se quejara porque supuestamente yo salí a invitar a votar por ti cuando no eres candidata después de haber sido derrotada por Paloma Valencia”, señaló el ministro Armando Benedetti.

Respuesta de Armando Benedetti a la queja disciplinaria de María Fernanda Cabal - crédito @AABenedetti/X

¿Qué dijo Armando Benedetti?

El panorama político en Colombia experimentó un giro luego de que el ministro del Interior, Armando Benedetti, publicara en X que, en caso de permitirse la reelección, ningún aspirante a la presidencia lograría superar a Gustavo Petro.

Benedetti mencionó que, en sus visitas a distintas ciudades del país, empleados de varios sectores manifiestan su apoyo al presidente.

“En las calles, el obrero, el vigilante y el policía me gritan ‘Viva Petro, viva Benedetti’, mientras los del Country, los dueños de la casa, me ponen mala cara”, manifestó el ministro en su mensaje.

