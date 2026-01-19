Karina García resaltó la imagen de Melissa Gate: “Siempre impecable con sus looks, outfits y pelucas”

La paisa destacó cada una de las cualidades que tuvo la creadora de contenido en su paso por el reality - crédito @danievogue/TikTok

Melissa Gate se consolidó como una de las figuras más comentadas en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia. Su participación provocó tanto respaldo como críticas entre los seguidores del programa, quienes debatieron su rendimiento y las razones de no alcanzar el primer lugar.

Entre quienes apoyan a Gate destaca Karina García, exconcursante del mismo reality.

García expresó abiertamente su admiración por la disciplina y el empeño de Gate. “Yo digo que Melissa fue una de las mejores participantes del reality. Dio demasiado, demasiado, demasiado contenido. Era una mujer muy disciplinada”, afirmó García durante una entrevista en el programa ¿Qué hay pa’ dañar?.

Emiro Navarro se llevó a Melissa Gate al cuarto del líder de 'La casa de los famosos Colombia 2025' - crédito cortesía Canal RCN

García relató detalles sobre la rutina diaria de Gate con las cualidades que siempre consideró; la definieron en su participación: “O sea, yo la veía a ella, yo les voy a decir una cosa, y yo la admiraba. Esa mujer se cambiaba tres, cuatro veces al día. Era de las primeras que se levantaba”.

La exconcursante también resaltó la presentación de Gate frente a las cámaras y ante el resto de participantes. “Siempre impecable. Con sus looks, con sus outfits, con sus pelucas”, añadió García, destacando el cuidado que la participante dedicaba a su imagen.

En contraste con las voces que cuestionaron la actitud de Gate al final de la competencia, García sostiene que su presencia fue coherente y decidida en todo momento. Para ella, Melissa Gate proyectó seguridad sin dar muestras de arrepentimiento por su desempeño en el reality.

Melissa Gate afirmó a "la rusa" en 'La casa de los famosos Colombia 2025' que tiene estándares altos para salir con un hombre

Rápidamente, los comentarios a favor de las declaraciones de Karina sobre Melissa no tardaron en aparecer, con mensajes de los cuales destacan: “Y lo más injusto es que el premio se lo dieron al vago que nunca hizo nada”; “Karinas nunca fue la mala, fue la otra en una historia mal contada”; “ahí se ve la madurez de una persona, contrario a Yina”, entre otros.

Melissa iría por la revancha a ‘La casa de los famosos’ en Estados Unidos

La posibilidad de ver a Melissa Gate en la sexta temporada de La casa de los famosos Estados Unidos ha generado una oleada de expectativas entre sus seguidores. Desde que la influenciadora ganó notoriedad por su carácter directo y sus polémicas en realities anteriores, el público se mantiene atento a cada paso que da en la televisión.

Durante una transmisión en vivo, Melissa Gate admitió que valora la idea de sumarse al reality de Telemundo, aunque aclaró que su motivación principal sería competir con otros canales.

“Telemundo... Estoy entre la espada y la pared. Aunque, bueno, la verdad, estaba pensándolo bien y, pues, si es para hacerle competencia al otro canal, me voy para Telemundo, claro, obvio. Nada más por eso lo haría”, expresó la creadora de contenido, dejando entrever su postura respecto a la industria televisiva.

La creadora de contenido no descartó de lleno la posibilidad, aunque aseguró que tendrían que cumplirse ciertas condiciones - crédito @rastreandofamosos/Instagram

Su recorrido por realities como Guerreros, El poder del amor, y la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia consolidó su presencia en el medio. Allí, su actitud confrontacional la llevó a protagonizar enfrentamientos con figuras como Yina Calderón y Karina García, episodios que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

Tras finalizar segunda en la edición colombiana del concurso, Melissa Gate incursionó en La Casa de Alofoke en República Dominicana, aunque la experiencia no fue tan favorable como la anterior.

En el pasado, la influenciadora denunció públicamente a RCN por presunta explotación laboral y aseguró que le “robaron” el premio. “Para uno trabajar en un canal de esos tiene que ser estúpido, bruto o prepago”, afirmó en sus redes, marcando distancia con el canal colombiano. También dejó abierta la puerta a trabajar en Caracol o en cualquier espacio donde pueda mostrar su estilo sin restricciones.