Dos adultos mayores murieron tras ser arrollados mientras esperaban un bus en Antioquia: el conductor estaba borracho

Dos adultos mayores murieron tras ser arrollados por un automóvil en la autopista Medellín–Bogotá, a la altura de Marinilla, Antioquia - crédito Redes sociales

El municipio de Marinilla (Antioquia) quedó consternado tras la muerte de dos adultos mayores que perdieron la vida al ser embestidos por un vehículo cuyo conductor, según confirmaron las autoridades, tenía grado tres de alcoholemia.

Las víctimas, Dolly Tamayo y su esposo Rodrigo Giraldo, se encontraban esperando el transporte público cuando fueron sorprendidas por el vehículo fuera de control.

El impacto del hecho alcanzó a varias familias, ya que además de las víctimas fatales hubo personas lesionadas, así lo confirmó el alcalde de Marinilla, Julio César Serna.

El mandatario local lamentó la tragedia: “Con profundo dolor informo a Marinilla sobre el siniestro vial ocurrido en la autopista Medellín-Bogotá, donde dos adultos mayores perdieron la vida mientras esperaban transporte público. Toda mi solidaridad y acompañamiento a sus familias en este difícil momento”.