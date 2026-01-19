Camiones cargados con combustible irregularmente fueron incinerados por hombres armados en vía entre Cesar y Norte de Santander

Ataque armado en el corredor vial entre Cesar y Norte de Santander provoca incendio de dos camiones de combustible - crédito La Lupa viral/Facebook

En la tarde del domingo 18 de enero de 2026, se registró un grave hecho violento que sacudió el corredor vial que conecta el departamento de Cesar con Norte de Santander, una zona estratégica para el tránsito de productos entre el sur del Cesar y el Catatumbo.

De acuerdo con versiones preliminares de los hechos, hombres armados, cuya identidad aún no ha sido establecida, obligaron a descender a los conductores de dos camiones cargados con combustible para incinerar los vehículos, provocando alarma entre varias comunidades campesinas de la vereda Villa Nueva y el sector de Tenerife, ubicados entre los corregimientos de Guamalito y Ayacucho.

Los conductores, que transportaban combustible artesanal tipo pategrillo, los obligaron a abandonar los vehículos y prendieron fuego a los automotores en un punto cercano entre el corregimiento de Ayacucho, en el municipio de La Gloria (Cesar), y Guamalito, en el municipio de El Carmen (Norte de Santander).

Autoridades locales investigan la quema de camiones y verifican posibles irregularidades en el origen del combustible - crédito Voz a voz Colombia/Facebook

El combustible ardiendo se extendió por el costado de la vía, lo que generó pánico y llevó a los habitantes a evacuar sus viviendas para resguardarse en zonas elevadas cercanas.

Videos grabados por residentes del área documentaron la magnitud de la emergencia, con llamas próximas a viviendas y sobre una carretera que permanece activa para el transporte regional.

Las autoridades locales iniciaron investigaciones para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades, mientras verifican si la carga de los vehículos era de origen ilegal. Hasta el momento, no existe una versión oficial sobre lo ocurrido.

Videos captados por habitantes muestran el avance de las llamas cerca de viviendas y sobre la carretera principal del corredor - crédito Mao Doncel Durán/Facebook

Cabe señalar que la zona afectada forma parte de un corredor estratégico que conecta áreas rurales productivas con centros de abastecimiento y permite el tránsito hacia Norte de Santander, en la subregión del Catatumbo.

Esta región, fronteriza con Venezuela, ha sido escenario de enfrentamientos armados durante años. Desde el 16 de enero de 2025, las disputas entre el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y el Frente 33 de las disidencias de las Farc han intensificado la violencia, en una pugna por el control territorial y de rutas vinculadas al narcotráfico y otras economías ilegales. Los continuos enfrentamientos han tenido consecuencias directas para comunidades rurales como Guamalito, que se mantienen en medio de la confrontación armada.

La zona afectada conecta áreas rural-productivas de Cesar y Norte de Santander, facilitando el tránsito regional hacia el Catatumbo - crédito Mao Doncel Durán/Facebook

Ataque con drones explosivos del ELN deja un soldado muerto y cuatro heridos en Tibú, Norte de Santander

El sábado 17 de enero de 2025 se registró un ataque con drones cargados con explosivos perpetrado por integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), dejando un soldado muerto y cuatro militares heridos en la vereda Palmeras, zona rural del municipio de Tibú (Norte de Santander).

Las tropas del Batallón de Despliegue Rápido N.° 9 realizaban operaciones en la región del Catatumbo cuando fueron objeto del atentado, según información oficial del Ejército Nacional.

Durante la acción armada falleció el soldado profesional Juan Esteban González Sánchez, oriundo de Palmira (Valle del Cauca). Dos suboficiales y dos soldados más resultaron lesionados por esquirlas producto de la detonación de los artefactos explosivos lanzados desde drones. Los heridos recibieron atención inicial en la zona y luego fueron evacuados a un centro médico especializado en Cúcuta.

El Ejército atribuyó el ataque al frente Juan Fernando Porras Martínez del ELN, grupo que mantiene presencia en varios sectores del Catatumbo y ha sido vinculado a acciones armadas recientes. Organizaciones como la Defensoría del Pueblo reportan que la población civil de la zona enfrenta restricciones, desplazamientos forzados y amenazas por parte de los grupos armados ilegales.

En paralelo, la defensora del Pueblo, Iris Marín, visitó Tibú para expresar solidaridad por los cinco policías aún privados de la libertad por el ELN y supervisar gestiones humanitarias orientadas a su liberación. Las autoridades destacan que el uso de drones explosivos se ha consolidado como táctica recurrente de los grupos armados ilegales en el Catatumbo.