Así se puede participar en la principal feria internacional de aves en Sudamérica, el Colombia Birdfair

Un nuevo comienzo para la feria de aves más importante de Sudamérica. La Colombia Birdfair se traslada al Orquideorama de Cali - crédito @colombiabirdfair / Instagram

El Orquideorama Enrique Pérez Arbeláez de Cali será el epicentro de una experiencia única entre el 12 y el 15 de febrero de 2026, cuando acoja la 12 edición de la Colombia Birdfair, considerada como la principal feria internacional de aves de Sudamérica.

Esta cita, que se ha consolidado a nivel internacional, reunirá actividades, expertos y visitantes en torno a la conservación y la observación de aves, situando a la ciudad como referente del aviturismo y el desarrollo sostenible.

La feria, bajo el lema “Donde hay aves, hay esperanza. Respira, escucha y contempla”, promueve la conexión entre las comunidades locales y la naturaleza.

Según destacó Carlos Mario Wagner, fundador y director del evento, “la Colombia Birdfair es una de las ferias internacionales de aves más importantes de Sudamérica y un referente en conservación, educación ambiental y turismo de naturaleza”, lo que refleja el crecimiento y la relevancia alcanzados por este encuentro.

El evento permitirá hacer avistamiento de aves de la región - crédito @ColombiaBF / X

La programación de la edición 2026 es amplia y diversa, con más de 52 actividades gratuitas que buscan involucrar tanto a expertos como a familias y público general.

Entre las propuestas se incluyen charlas, conferencias y talleres a cargo de reconocidos especialistas nacionales e internacionales en aviturismo, conservación y biodiversidad. A esto se suman conversatorios y salidas de observación que permitirán a los asistentes explorar la riqueza ornitológica de la región.

Uno de los grandes atractivos de la feria será la presencia de 21 invitados nacionales e internacionales, procedentes de países como España, Ecuador, Taiwán, India, Argentina, Paraguay, Canadá, Irlanda y Estados Unidos, quienes aportarán su conocimiento y experiencia en las distintas actividades académicas y de campo.

El evento cuenta también con una zona gastronómica y una muestra comercial, donde se darán cita emprendimientos enfocados en la naturaleza y la sostenibilidad.

Este año la sede oficial es el Orquídeorama Enrique Pérez Arbeláez - crédito @orquideoramacali / Instagram

Los visitantes podrán disfrutar de actividades musicales y conocer productos y servicios alineados con el respeto por el medioambiente, lo que impulsa la bioeconomía local y refuerza la alianza entre conservación y desarrollo económico.

De manera especial, la agenda para niños, niñas y jóvenes busca cultivar desde edades tempranas el respeto y el cuidado del entorno natural.

Durante los cuatro días de la feria se ofrecerán talleres gratuitos dirigidos a menores de entre 10 y 15 años, facilitados por integrantes de la Sociedad Vallecaucana de Ornitología: Yolanda Caicedo, María Nelly Medina y Esteban Ortiz. Estas actividades se realizarán cada día en el Orquideorama de Cali, con un cupo máximo de 20 niños y sus acompañantes por jornada, en modalidad de participación por orden de llegada.

La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) ha resaltado la importancia de la feria como un puente para fortalecer la educación ambiental y la conservación de la biodiversidad. Según la entidad, este tipo de eventos promueve la valoración del territorio y la integración de comunidades, instituciones y visitantes nacionales e internacionales alrededor de la protección del patrimonio natural.

Actualmente los planes están con un 30% de descuento - crédito @ColombiaBF / X

A corte del 19 de enero, las inscripciones cuentan con un descuento del 30%, con planes que van desde 45.000 hasta 807.000 pesos colombianos. Las tarifas incluyen acceso a conferencias en el Orquideorama, ingreso a stands comerciales, salidas de avistamiento de aves:con desayuno, transporte e ingreso a los lugares seleccionados, según el tipo de plan adquirido. Esta variedad facilita la participación de distintos públicos, desde aficionados hasta expertos en ornitología.

Además de su impacto en la divulgación científica y la educación ambiental, la Colombia Birdfair posiciona a Cali y al Valle del Cauca como destinos destacados para el aviturismo en el continente.

La región, reconocida por su extraordinaria diversidad de especies, se convierte en punto de encuentro para operadores turísticos, emprendedores y marcas comprometidas con la sostenibilidad, logrando así una sinergia que dinamiza el turismo de naturaleza y la economía local.

La Colombia Birdfair 2026 se proyecta como un espacio para el aprendizaje, el intercambio y la inspiración, donde cada participante podrá sumarse a la construcción de una cultura de respeto y esperanza en torno a las aves y la naturaleza.