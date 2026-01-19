Armando Benedetti entregó balance de reunión con gobernadores en ‘rebelión’ por decreto de emergencia de Petro: “Les toca aplicarlo”

El encuentro se adelantó entre el Gobierno nacional y 16 gobernadores de todo el país - crédito Ministerio del Interior

El encuentro entre 16 gobernadores y funcionarios del Gobierno nacional finalizó este lunes 29 de enero de 2026, con un intercambio centrado en la aplicación de los decretos de emergencia económica y su impacto en la autonomía territorial.

El debate principal giró en torno al decreto que incrementa los impuestos al alcohol y a los cigarrillos, medida que transfiere el recaudo adicional al gobierno central y afecta los presupuestos regionales.

Armando Benedetti, ministro del Interior, entregó el balance del encuentro y aseguró que los mandatarios departamentales no están en ‘rebelión’, como se habló inicialmente.

“El primero es el que tiene que ver con que si estos impuestos afecta entonces la recaudación para el presupuesto de ellos. Quedó claro que si eso llegaba a pasar, si eso se erosionaba, la nación asume lo que haga falta para compensar eso”, comentó Benedetti.

El aumento de impuestos al alcohol y los cigarrillos fue el tema central por su impacto en los presupuestos regionales y el recaudo fiscal - crédito Ministerio del Interior

El ministro enfatizó la disposición del Gobierno nacional para garantizar la estabilidad de las finanzas regionales. “Si el contrabando o menos consumo, como dicen ellos, nosotros no creemos eso, llegue a afectar el presupuesto de cada departamento, nosotros asumiríamos esa compensación en el caso que se dé, pero nuestros cálculos dan desde que eso no va a pasar”, aseguró.

La controversia sobre la autonomía fiscal y la legitimidad de la medida ocupó parte de la conversación. “Ellos dicen que pierden autonomía. Eso no es así. Primero, porque hay una sentencia de la Corte Constitucional, la 414 del 2012, que dice que esos impuestos se pueden tocar en caso de que haya problemas macroeconómicos”, explicó Benedetti.

Cuestionado por la percepción de que la decisión limita la autonomía territorial, el ministro desacreditó la idea de centralización excesiva y aseguró que el decreto de emergencia solo toca el incremento excepcional al impuesto al cigarrillo y las bebidas alcohólicas.

“No, pues yo creo que no... Yo no la interpreto como se está diciendo que están perdiendo autonomía los departamentos. No es así. Él lo que trata de decir es que la decisión, lo que tiene que ver es con los impuestos vayan a la parte central”, señaló.

El Gobierno nacional garantiza que, si los ingresos de los departamentos disminuyen por el nuevo decreto, se compensarán los recursos afectados - crédito Ministerio del Interior

El combate al contrabando y la necesidad de asegurar el recaudo fiscal también formaron parte de los temas abordados. “El tercero es que la nación, el país, el Gobierno nacional, tiene que actuar más contra el contrabando. Esos serían como los tres puntos puntuales”, resumió Benedetti.

Respecto al desarrollo de la reunión, Benedetti transmitió que hubo cordialidad y entendimiento. “Fue muy amable. Estuvieron muy bien. Fue muy cálida la reunión. El entendimiento fue perfecto”, indicó sobre la interacción con los mandatarios departamentales.

La supuesta “rebelión” de los gobernadores fue rechazada tajantemente por el ministro, que culpó a los medios de comunicación de ‘tergiversar’ el contenido de las demandas de los gobernadores.

“Ellos dijeron que nunca usaron la palabra rebelión, que fueron ustedes. Eso dijeron allá, que fueron ustedes los medios. Fueron los medios”, puntualizó Benedetti, desestimando la existencia de un motín institucional e identificando el término como una construcción mediática.

Interrogado respecto al ambiente de discordia, el ministro sostuvo: “Se acaba la discordia o el enfrentamiento que había, más bien, y que la palabra rebelión es inventada por los medios”.

Consultado sobre la obligación de aplicar el decreto, Benedetti fue directo: “Sí, les toca aplicar el decreto”.

Con relación a la solicitud de revisión ante la Corte Constitucional, Benedetti expresó sus dudas frente a los planteamientos legales. “Yo he visto raro al ponente, porque el ponente que supuestamente debe saber para eso, para eso lo eligen de magistrado y tiene que buscar conceptos por todos lados. Es raro eso, ¿verdad? Como si usted tuviera que ir a buscar ahora un auxiliar para que le explique cómo era la pregunta”.

Incluso el gobernador de Antioquia, quien estuvo presente de manera virtual, manifestó su disposición a acatar la norma. “Sí, claro, todos dijeron que van a aplicar el decreto”, informó Benedetti.

Como resultado inmediato del encuentro, se acordó la formación de mesas técnicas para abordar los detalles operativos y técnicos de la medida. Con esta decisión, el Gobierno nacional y los gobernadores inician una etapa de trabajo conjunto para gestionar los retos fiscales y de autonomía en las regiones.