Yeison Jiménez alcanzó a cantar en vivo el tema que no pudo grabar en vida: “Tiene mucho futuro”

El caldense alcanzó a interpretar el tema a capela durante un concierto, pero su muerte truncó la posibilidad de verla registrada - crédito @canal6col/Instagram

El 10 de enero, Yeison Jiménez falleció a los 34 años al estrellarse la avioneta en la que viajaba contra un campo de la vereda Ramito, en zona rural del municipio de Paipa, Boyacá. Ese siniestro no solo enlutó al país, sino que dejó en suspenso proyectos musicales inmediatos.

Uno de ellos incluyó el lanzamiento de una futura canción en la que el caldense se encontraba trabajando y de la que no le dijo nada ni siquiera a su equipo de trabajo. Tras la muerte del cantante de música popular, comenzó a circular una grabación donde artista interpretó a capela dicha canción, presumiblemente la última inédita que habría sido la última de su carrera.

Durante su última presentación, el nacido en Manzanares, Caldas, anunció a la audiencia que interpretaría, sin acompañamiento, una pieza recién compuesta. Frente al público, afirmó: “Les voy a cantar una canción que viene en los próximos días, que la escribí yo por supuesto, y yo creo que tiene mucho futuro”.

Un video inédito muestra la última composición de Yeison Jiménez antes de su trágica muerte en Boyacá - crédito Luis Eduardo Noriega Arboleda/EFE

En ese instante, anticipó además que la letra surgió de una vivencia personal vinculada a una mujer a quien calificó de mentirosa. “Se la escribí a una mujer que la verdad era muy mentirosa... les pido disculpas mujeres… vamos a ver si les gusta… la voy a cantar a capela, nadie la ha escuchado hasta ahora, nadie, nadie, ni los músicos míos, nadie…”. Esta autenticidad en la narración reforzó la exclusividad del estreno frente a sus seguidores.

La letra de la canción revela un relato autocrítico pero a la vez orientado al despecho. El artista recitó:

“Yo si soy muy pendejo

a mí ¿qué me pasó?

me veo en el espejo

y solo veo un guevón

yo que en la vida había sufrido

por placeres

yo que era el rey de la parranda y las mujeres

no sé qué me pasó

te vi tan inocente tan fresa y a la moda

pensé que a estas alturas

me las sabía todas

te vi tan inocente

tan fresa y a la moda

el que la viera

tan santica y tan callada

podía apostar

que era inocente

y eso pensaba yo

Coro

El diablo la ve y se esconde

la reina de la mentira

le gusta jugar con hombres

pobre el que tenga en la mira

el diablo la ve y se esconde

tan bella y sin corazón

mala y sin sentimientos

es mala de profesión"

La interpretación, disponible únicamente en ese registro de redes sociales, expone una faceta habitual de Jiménez, relacionada con el desamor y el despecho frente a una expareja, por lo demás habitual en la música popular.

Carlos Rivera lamentó públicamente no haber grabado una canción con Yeison Jiménez, resaltando la colaboración inconclusa entre ambos artistas -crédito Instagram

Hasta el momento del accidente, el repertorio y los proyectos de Yeison Jiménez continuaban ampliándose, tal y como lo dio a conocer su colega, el mexicano Carlos Rivera, que reveló en sus condolencias en redes sociales que el caldense iba a viajar a México para grabar con él.

“Querido @yeison_jimenez Nos quedó pendiente nuestra canción. El último mensaje era que nos veríamos aquí en México. Que tu música sea eterna hermano. Dios te reciba en el cielo. Abrazo a tu familia y a tus fans con todo mi cariño”, escribió Rivera.

Otro que vio truncados proyectos futuros con Jiménez fue Jessi Uribe. El santandereano relató que el propio Yeison le había solicitado que le comprara la camiseta de la Selección Colombia para grabar un tema junto a varios colegas el domingo siguiente al accidente, debido a que por distintos compromisos no podía encargarse personalmente de ello, y le dejó a Jessi su talla para que le hiciera la compra. Tras el fatal accidente, Uribe confirmó que la voz de Yeison no podrá estar en dicho lanzamiento.