Colombia

Ministerio de Salud negó recorte al Programa Ampliado de Inmunizaciones tras alertas de expertos: aseguró disponibilidad de vacunas hasta 2027

La cartera señaló que avanzará en la incorporación de nuevas vacunas y tecnologías al esquema nacional, reafirmando la protección de la población frente a enfermedades prevenibles

Guardar
La planeación de vacunas se
La planeación de vacunas se realiza a través del Fondo Rotatorio de la OPS, garantizando abastecimiento oportuno - crédito Renato Pajuelo/Andina

El Ministerio de Salud desmintió de manera categórica las versiones que señalaban un supuesto recorte al Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI). La cartera señaló que la vacunación en Colombia está plenamente garantizada durante todo el año 2026 y cuenta con planificación para el primer trimestre de 2027.

Además, afirmó que el programa avanza en la ampliación progresiva del esquema de inmunización, fortaleciendo la protección frente a enfermedades prevenibles.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El ministerio explicó que la metodología de planeación estratégica para la adquisición y distribución de biológicos e insumos, realizada a través del Fondo Rotatorio de la OPS, asegura el abastecimiento oportuno. Esta estrategia permite, además, la incorporación gradual de nuevas tecnologías y vacunas al esquema nacional, manteniendo el stock de seguridad y la operación continua del PAI en todo el territorio nacional, en cumplimiento de la Ley 2406 de 2024.

De acuerdo con el Gobierno,
De acuerdo con el Gobierno, los recursos del PAI permiten la continuidad del programa durante el primer trimestre de 2027 - crédito Colprensa

La respuesta de la cartera se dio luego de varios rumores y alertas sobre un recorte presupuestal podría provocar una caída adicional del 20% o 30% en las coberturas de vacunación.

Frente a ello, la entidad aclaró que las variaciones en los montos de inversión para 2026 no representan riesgo alguno para el PAI. Entre las vacunas incorporadas recientemente se destacan la vacuna materna contra el Virus Sincitial Respiratorio (VSR) y la hexavalente para prematuros, mientras que próximamente se incluirá la vacuna contra el dengue en municipios priorizados.

El ministerio destacó que el PAI se mantiene como una estrategia de alto impacto en salud pública, ajustada permanentemente bajo criterios científicos y epidemiológicos. Las decisiones en vacunación se adoptan en consenso con el Comité Nacional de Prácticas de Inmunización (CNPI) y en coordinación con agremiaciones científicas, médicas y académicas, garantizando la sostenibilidad y la actualización del esquema de inmunización.

Gobierno defendió la cobertura y resultados del programa de vacunación

El Ministerio de Salud resaltó
El Ministerio de Salud resaltó que el PAI es una política pública estratégica del Estado colombiano - crédito Cristian Bayona/Colprensa

De acuerdo con el Ministerio de Salud, Colombia ha logrado avances significativos en la recuperación de coberturas de vacunación prepandémicas gracias al trabajo coordinado entre la cartera y distintos actores del sistema de salud. Entre los logros destacados en 2025 se incluyen:

  • Mantener uno de los esquemas de vacunación más completos de la Región de las Américas, con 24 vacunas y 3 inmunoglobulinas que protegen contra más de 30 enfermedades.
  • Aplicar cerca de 24 millones de dosis de vacunas durante el año.
  • Mantener la certificación como país libre de sarampión por quinto año consecutivo.
  • Incorporar la vacuna materna contra el VSR y la hexavalente acelular para niños con peso inferior a 1.500 gramos al nacer.
  • Ajustar el esquema de vacunación para reforzar la protección frente a la tosferina, ante la presencia de brotes.
  • Administrar cerca de 5 millones de dosis contra la fiebre amarilla desde el inicio del brote de 2024.
  • Actualizar la vacunación contra el VPH, incluyendo a niños y adolescentes varones de 9 a 17 años.
  • Distribuir más de cinco millones de vacunas contra la influenza estacional en todo el territorio nacional.
La primera jornada nacional de
La primera jornada nacional de vacunación de 2026 tendrá como día central el 24 de enero - crédito Carlos Ortega/EFE

El ministerio reiteró que el PAI es una política pública estratégica del Estado colombiano, que asegura sostenibilidad financiera y operativa, al tiempo que fortalece y amplía el esquema de vacunación. El Gobierno afirmó que mantiene su compromiso con la prevención, la equidad y el derecho fundamental a la salud, en todo el territorio nacional mediante decisiones basadas en criterios técnicos y científicos.

La cartera aseguró que como parte de esta estrategia, Colombia inicia el año 2026 con la primera jornada nacional de vacunación, que tendrá como día central el sábado 24 de enero, con actividades en todo el territorio nacional para garantizar la cobertura de vacunas y continuar avanzando en la protección de la población frente a enfermedades prevenibles.

Temas Relacionados

Vacunas ColomniaMinisterio de SaludRecorte presupuestalPrograma Ampliado de InmunizacionesEsquema de inmunizaciónFiebre amarillaDengueColombia-Noticias

Más Noticias

Bucaramanga vs. Millonarios EN VIVO, fecha 1 de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto

Después de una pretemporada exigente en el Río de la Plata, los “Embajadores” harán su estreno liguero ante los dirigidos por Leonel Álvarez

Bucaramanga vs. Millonarios EN VIVO,

Así les fue a ‘La casa de los famosos Colombia 3’ y el ‘Desafío Siglo XXI’ en su primera semana al aire

Las cifras de Kantar Ibope Media reflejaron una amplia diferencia entre ambos formatos de telerrealidad durante sus primeros días al aire

Así les fue a ‘La

En un billete de $100.000 apareció publicidad política y el video desató la polémica en redes

El video se viralizó por el uso de un billete como soporte de campaña y generó reacciones divididas entre quienes cuestionan el mensaje y quienes defienden la estrategia

En un billete de $100.000

Palmeiras quiere a Jhon Arias, pero aparecería otro club brasileño y con una millonaria oferta: así va la situación

El atacante colombiano de Wolverhampton aún no brilla como lo esperaba en Inglaterra y se reabre la opción de volver al país de donde salió en 2025

Palmeiras quiere a Jhon Arias,

Menor de 13 años recibió por accidente un balazo de escopeta; su tío, que activó el arma, se suicidó horas después

El lamentable accidente con arma de fuego ocurrió entre la noche del jueves y la mañana del viernes, ocasionando la muerte de una adolescente y su tío entre San José de Uré y Versalles, Córdoba

Menor de 13 años recibió
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Gerson Ramírez, de las disidencias

Gerson Ramírez, de las disidencias de Iván Mordisco, sería uno de los cabecillas que habría muerto tras ataque de “Calarcá”

Alias Jimmy estaría entre los disidentes asesinados en combates entre disidencias de ‘Calarcá y ‘Mordisco’

Alias 5-7, el líder criminal del Clan del Golfo condenado a 24 años de cárcel por 30 homicidios: en Magdalena, Cesar y La Guajira

Gustavo Petro se refirió a la crisis en el Catatumbo y el ELN; se cumple un año: “Delito de lesa humanidad”

Siguen apareciendo cadáveres abandonados en carreteras del Catatumbo: víctima fue hallada en zona rural de Teorama

ENTRETENIMIENTO

Top 10 videos más vistos

Top 10 videos más vistos en YouTube Colombia hoy

Así les fue a ‘La casa de los famosos Colombia 3’ y el ‘Desafío Siglo XXI’ en su primera semana al aire

Yeison Jiménez alcanzó a cantar en vivo el tema que no pudo grabar en vida: “Tiene mucho futuro”

Marcela Reyes hizo primer pronunciamiento en redes sociales tras abandonar ‘La casa de los famosos Colombia’

Cristina Umaña relató su dramática experiencia embarazada y en plena crisis matrimonial: “Es una depresión que yo no entendía”

Deportes

Estilos opuestos en el duelo

Estilos opuestos en el duelo de ronda divisional de la NFL: hora y dónde ver en Colombia Patriots vs. Texans

Bucaramanga vs. Millonarios EN VIVO, fecha 1 de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto

Palmeiras quiere a Jhon Arias, pero aparecería otro club brasileño y con una millonaria oferta: así va la situación

Mercado de fichajes Liga BetPlay 2026 EN VIVO: estos son las altas y bajas de jugadores para el 17 de enero

Edwin Cardona marcó un golazo de media cancha con Atlético Nacional: así fue la anotación ante Boyacá Chicó