Ministerio de Salud negó recorte al Programa Ampliado de Inmunizaciones tras alertas de expertos: aseguró disponibilidad de vacunas hasta 2027

El Ministerio de Salud desmintió de manera categórica las versiones que señalaban un supuesto recorte al Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI). La cartera señaló que la vacunación en Colombia está plenamente garantizada durante todo el año 2026 y cuenta con planificación para el primer trimestre de 2027.

Además, afirmó que el programa avanza en la ampliación progresiva del esquema de inmunización, fortaleciendo la protección frente a enfermedades prevenibles.

El ministerio explicó que la metodología de planeación estratégica para la adquisición y distribución de biológicos e insumos, realizada a través del Fondo Rotatorio de la OPS, asegura el abastecimiento oportuno. Esta estrategia permite, además, la incorporación gradual de nuevas tecnologías y vacunas al esquema nacional, manteniendo el stock de seguridad y la operación continua del PAI en todo el territorio nacional, en cumplimiento de la Ley 2406 de 2024.

La respuesta de la cartera se dio luego de varios rumores y alertas sobre un recorte presupuestal podría provocar una caída adicional del 20% o 30% en las coberturas de vacunación.

Frente a ello, la entidad aclaró que las variaciones en los montos de inversión para 2026 no representan riesgo alguno para el PAI. Entre las vacunas incorporadas recientemente se destacan la vacuna materna contra el Virus Sincitial Respiratorio (VSR) y la hexavalente para prematuros, mientras que próximamente se incluirá la vacuna contra el dengue en municipios priorizados.

El ministerio destacó que el PAI se mantiene como una estrategia de alto impacto en salud pública, ajustada permanentemente bajo criterios científicos y epidemiológicos. Las decisiones en vacunación se adoptan en consenso con el Comité Nacional de Prácticas de Inmunización (CNPI) y en coordinación con agremiaciones científicas, médicas y académicas, garantizando la sostenibilidad y la actualización del esquema de inmunización.

Gobierno defendió la cobertura y resultados del programa de vacunación

De acuerdo con el Ministerio de Salud, Colombia ha logrado avances significativos en la recuperación de coberturas de vacunación prepandémicas gracias al trabajo coordinado entre la cartera y distintos actores del sistema de salud. Entre los logros destacados en 2025 se incluyen:

Mantener uno de los esquemas de vacunación más completos de la Región de las Américas, con 24 vacunas y 3 inmunoglobulinas que protegen contra más de 30 enfermedades.

Aplicar cerca de 24 millones de dosis de vacunas durante el año.

Mantener la certificación como país libre de sarampión por quinto año consecutivo.

Incorporar la vacuna materna contra el VSR y la hexavalente acelular para niños con peso inferior a 1.500 gramos al nacer.

Ajustar el esquema de vacunación para reforzar la protección frente a la tosferina, ante la presencia de brotes.

Administrar cerca de 5 millones de dosis contra la fiebre amarilla desde el inicio del brote de 2024.

Actualizar la vacunación contra el VPH, incluyendo a niños y adolescentes varones de 9 a 17 años.

Distribuir más de cinco millones de vacunas contra la influenza estacional en todo el territorio nacional.

El ministerio reiteró que el PAI es una política pública estratégica del Estado colombiano, que asegura sostenibilidad financiera y operativa, al tiempo que fortalece y amplía el esquema de vacunación. El Gobierno afirmó que mantiene su compromiso con la prevención, la equidad y el derecho fundamental a la salud, en todo el territorio nacional mediante decisiones basadas en criterios técnicos y científicos.

La cartera aseguró que como parte de esta estrategia, Colombia inicia el año 2026 con la primera jornada nacional de vacunación, que tendrá como día central el sábado 24 de enero, con actividades en todo el territorio nacional para garantizar la cobertura de vacunas y continuar avanzando en la protección de la población frente a enfermedades prevenibles.