Incendio en discoteca de Ibagué dejó cuatro personas trasladadas al hospital: esto se sabe

Cuatro personas resultaron afectadas por inhalación de humo tras el incendio en la discoteca - crédito Captura de pantalla de video/Montaje Infobae

La noche del sábado 17 de enero de 2026, un incendio desató alarma en la discoteca Mega Rumba, ubicada en la intersección de la calle 83 con la avenida Mirolindo en Ibagué.

Según informó Caracol Radio, el siniestro se originó en la fachada del establecimiento, donde un cortocircuito en un cartel luminoso habría provocado la rápida propagación de las llamas, mientras el local contaba con clientes en su interior.

De acuerdo con declaraciones de Félix Salgado, director de Gestión del Riesgo de Ibagué, la intervención oportuna de tres estaciones de bomberos permitió contener el fuego antes de que se extendiera a otros comercios cercanos.

“Afortunadamente se logró controlar. La presencia de las máquinas de tres estaciones fue muy oportuna y permitió contener el incendio a tiempo. Cuatro personas resultaron afectadas por inhalación de humo y fueron trasladadas en ambulancias a centros asistenciales”, afirmó Salgado.

Dos incendios en menos de 24 horas en Ibagué: bomberos evitan tragedias mayores - crédito Redes sociales/Montaje Infobae

Los equipos de Bomberos Oficiales y Voluntarios de Ibagué destacaron la reacción de los administradores de la discoteca, que colaboraron para evitar la propagación del fuego hacia otros establecimientos.

La rápida respuesta fue clave para evitar una emergencia de mayor escala en este concurrido sector de la ciudad.

El incidente en Mega Rumba representa el segundo evento similar ocurrido en menos de 24 horas en Ibagué. Durante la mañana del mismo sábado, las autoridades respondieron a otro siniestro en el sector de la calle 16, entre las carreras Tercera y Cuarta, donde se reportó un incendio estructural en una piñatería local.

Según reportó Jean Pineda, director de Bomberos, nueve unidades y cuatro máquinas extintoras atendieron la emergencia que terminó por afectar el comercio dedicado a la decoración, así como un local de bingo colindante.

En el operativo de la calle 16, los equipos de emergencia utilizaron más de 3.000 galones de agua para controlar el fuego y resguardar las edificaciones vecinas. El saldo de este segundo evento no incluyó personas lesionadas, aunque sí daños materiales en dos negocios.

Tras los hechos anteriores, las autoridades locales mantienen vigilancia en la zona y exhortan a fortalecer las medidas de seguridad eléctrica en los establecimientos nocturnos y comerciales, ante la recurrencia de este tipo de emergencias en la capital tolimense.

Las autoridades llaman a reforzar la seguridad eléctrica en locales nocturnos y comerciales, luego de que Ibagué registrara dos emergencias por incendios en menos de un día - crédito Captura de pantalla de video/Montaje Infobae

Incendio en edificio de La Alameda deja rescates de personas y mascotas en el centro de Bogotá

Un incendio ocurrió la tarde del sábado 17 de enero en un edificio de inquilinato de cinco pisos, ubicado en la carrera 14 con calle 21-60, en el barrio La Alameda, en el centro de Bogotá.

El incidente, que generó momentos de pánico entre los residentes, obligó a la evacuación de personas y animales, así como a intervenciones en la operación de TransMilenio sobre la avenida Caracas.

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá atendió la emergencia con 15 unidades especializadas, apoyadas por máquinas extintoras, carrotanques y equipos de altura provenientes de las estaciones Central, Chapinero y Centro Histórico.

Las autoridades informaron que la conflagración comenzó en el cuarto piso del inmueble, extendiéndose rápidamente por el material inflamable presente, lo que exigió una evacuación inmediata y la activación de los protocolos de rescate.

Un integrante del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá informó sobre las acciones adelantadas para controlar la conflagración, las labores de rescate realizadas y las medidas adoptadas tras la atención de la emergencia en el sector de La Alameda. - crédito Bomberos

La alarma fue recibida a las 5:50 p. m. y, a pesar de las dificultades provocadas por obras viales en el sector, la respuesta del cuerpo de bomberos se produjo en aproximadamente 10 minutos.

Tras controlar el fuego y realizar inspecciones en los niveles superiores, los bomberos confirmaron el rescate de dos adultos mayores, una menor de edad y cuatro perros que permanecían atrapados.

Durante las labores de revisión, se reportó la muerte de dos caninos; uno falleció tras la caída de una placa del tercer nivel y otro por inhalación de humo, hallado en el baño de un apartamento.

En total, el operativo permitió evacuar a 18 adultos, tres menores, cinco perros y dos gatos, garantizando la seguridad de los ocupantes y previniendo víctimas fatales.

Las autoridades señalaron que no hubo personas con lesiones graves; sin embargo, dos ciudadanos recibieron atención médica en el lugar por inhalación de humo.