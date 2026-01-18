Colombia

Gustavo Petro compartió publicación que afirma que su política de Paz Total “fracasó estruendosamente”: este fue el mensaje

El representante Andrés Forero sostuvo que el Gobierno nacional falló en el abordaje de los grupos criminales

Guardar
Gustavo Petro compartió publicación que
Gustavo Petro compartió publicación que afirma que su política de Paz Total “fracasó estruendosamente” - crédito Presidencia/Cámara de Representantes

El 17 de enero de 2026, Andrés Forero, representante a la Cámara por el Centro Democrático, analizó, en sus redes sociales, el éxito de la política de Paz Total del Gobierno nacional liderado por el presidente de la República, Gustavo Petro.

Según datos del Ministerio de Defensa, los índices de homicidios y secuestros en 2025 aumentaron el 103,6%, siendo la cifra más alta de la última década. El primer indicador llegó a 25,9 por cada 100.000 habitantes, después de que este delito subió un 1,9% en comparación con 2024.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Las cifras oficiales registraron 12.376 muertes frente a los 12.149 del año anterior, lo que refleja una tendencia al alza. Sin embargo, 310 municipios no presentaron asesinatos durante el año, y en 16 departamentos junto a 13 capitales la incidencia de homicidios disminuyó.

El representante Andrés Forero sostuvo
El representante Andrés Forero sostuvo que el Gobierno nacional falló en el abordaje de los grupos criminales - crédito @AForeroM/X

Frente a los secuestros, el congresista expuso que hubo 651 y remarcó que la cantidad registrada se duplicó respecto a 2024. Complementariamente, la Fundación Ideas para la Paz informó que, entre enero y julio de 2025, la Policía Nacional reportó 256 secuestros, lo que implica un crecimiento de 57,1% frente a los 160 casos del mismo periodo de 2024, dato que subraya la gravedad de este fenómeno.

En su análisis, Forero, basado en los datos, sostuvo que la Paz Total es un fracaso. y pese a ello el aspirante presidencial Iván Cepeda pretende impulsarla, por lo que pidió a los colombianos votar de manera consciente en la elecciones presidenciales.

“Según el propio Ministerio de Defensa las cifras de homicidio y secuestro de 2025 son las más altas de los últimos 10 años. La “paz total” de Gustavo Petro fracasó estruendosamente y a pesar de eso Iván Cepeda quiere continuarla. ¡Colombia no se puede volver a equivocar!”, escribió el legislador en su cuenta de X.

Andrés Forero reaccionó al reposteo
Andrés Forero reaccionó al reposteo de Petro - crédito @AForeroM/X

La crítica de Forero adquirió una nueva dimensión, luego de que el jefe de Estado colombiano reposterara la publicación de Forero en sus redes sociales, lo que fue interpretado por miles de internautas como una manera de aceptación a que su politica contra los grupos criminales no cumplió con los objetivos establecidos.

Tras el lapsus del jefe de Estado, el legislador publicó en su cuenta de X: “Hasta Petro reconoce que su política de “paz total” ha sido un fracaso”.

La defensa de Petro a la Paz Total

Petro defendió la Paz Total
Petro defendió la Paz Total - créditos Carlos Villalón / Europa Press | Cristian Bayona / Colprens

El 19 de diciembre de 2025, el presidente Gustavo Petro defendió la Paz Total, señalando que 26 mil hectáreas de cultivos ilícitos comenzaron el proceso de sustitución con la participación de miles de familias que se vincularon a los programas gubernamentales.

De acuerdo con Petro, estos avances solo serán sostenibles si se respeta y apoya la labor de la población rural: “Estos territorios no se pueden transformar contra la gente”, recalcó. El mandatario calificó como “un hecho simbólico y político” el involucramiento directo de las comunidades, al tiempo que subrayó: “La simple foto de un campesino arrancando la raíz de la mata de coca es un cambio histórico”.

El presidente también aludió a recientes episodios violentos que afectaron el país. Entre ellos, mencionó el ataque atribuido a las disidencias de las Farc en Buenos Aires (Cauca) y la arremetida del ELN contra una base militar en Aguachica (Cesar), donde murieron siete soldados. Petro definió estos hechos como “muerte entre colombianos” y enfatizó que las víctimas, tanto de un lado como del otro, pertenecen a la propia Nación. Sostuvo que estos enfrentamientos responden a motivaciones ligadas con la codicia, y lamentó el efecto persistente de la violencia armada sobre la población local.

En su balance sobre la situación regional, el gobernante de los colombianos resaltó signos positivos en el departamento de Nariño. En particular, señaló el caso de Los Comuneros del Sur, grupo escindido del ELN, que decidió abandonar las armas. Petro consideró que esta decisión, asociada con el compromiso de abandonar la violencia y participar en la sustitución de cultivos, representa una oportunidad que debe traducirse en condiciones reales de inclusión social y económica para la población involucrada.

Así mismo, defendió la conversión productiva y la integración de excombatientes y campesinos en cooperativas y proyectos educativos. Expresó su convicción de que este tipo de procesos beneficia a las comunidades y contribuye directamente a disminuir los niveles de violencia. Petro recalcó la importancia de proteger a la juventud: “Que jamás un joven se mate con otro joven”.

Temas Relacionados

Gustavo PetroPaz TotalPetro XAndrés ForeroFracaso Paz TotalGrupos armadosELNGobierno nacionalDisidencias de las FarcColombia-Noticias

Más Noticias

Marcela Reyes hizo primer pronunciamiento en redes sociales tras abandonar ‘La casa de los famosos Colombia’

A través de sus abogados, la cuenta oficial de la DJ e influenciadora advirtió que tomaría medidas legales contra quienes difundieron videos que afectaban la honra de su representada

Marcela Reyes hizo primer pronunciamiento

Rtvc anunció acciones legales contra Daniel Briceño por presunto acoso, persecución, desprestigio y violencia política

El Sistema de Medios Públicos informó que protegerá a sus funcionarios y contratistas, tras lo que considera una serie de señalamientos reiterados que afectan su buen nombre, su credibilidad y el ejercicio periodístico

Rtvc anunció acciones legales contra

Ella es Mia Orejuela, la esposa de Marino Hinestroza, la nueva figura de Boca Juniors

El extremo se vestirá con la camiseta del Xeneize en 2026, con el objetivo de seguir los pasos de otros cafeteros que triunfaron en la institución

Ella es Mia Orejuela, la

Deportivo Cali dio por finalizada la venta de abonos, pero la cifra no sería la esperada: esto pasó

El cuadro azucarero se reforzó de la mejor manera y espera que los hinchas lo acompañen en el primer semestre de 2026 en el estadio de Palmaseca

Deportivo Cali dio por finalizada

Chicago Bears vs. Los Ángeles Rams se verán las caras en la ronda divisional de la NFL: hora y dónde ver en Colombia los ‘playoffs’

La confrontación en el estadio Soldier Field pone frente a frente a dos equipos históricos que buscan acercarse al Super Bowl, en un encuentro que destaca por el poder ofensivo y el equilibrio mostrado en sus enfrentamientos recientes

Chicago Bears vs. Los Ángeles
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alias Jimmy estaría entre los

Alias Jimmy estaría entre los disidentes asesinados en combates entre disidencias de ‘Calarcá y ‘Mordisco’

Alias 5-7, el líder criminal del Clan del Golfo condenado a 24 años de cárcel por 30 homicidios: en Magdalena, Cesar y La Guajira

Gustavo Petro se refirió a la crisis en el Catatumbo y el ELN; se cumple un año: “Delito de lesa humanidad”

Siguen apareciendo cadáveres abandonados en carreteras del Catatumbo: víctima fue hallada en zona rural de Teorama

Disidentes de las Farc robaron dos camiones “niñera” que movilizaban 17 vehículos de alta gama en vía Panamericana

ENTRETENIMIENTO

Marcela Reyes hizo primer pronunciamiento

Marcela Reyes hizo primer pronunciamiento en redes sociales tras abandonar ‘La casa de los famosos Colombia’

Cristina Umaña relató su dramática experiencia embarazada y en plena crisis matrimonial: “Es una depresión que yo no entendía”

Julio Correal dio su versión sobre el aplazamiento de My Chemical Romance en Colombia: Maduro y Petro serían los causantes

K-pop: ranking de las 10 canciones más populares hoy en iTunes Colombia

“2026 es el nuevo 2016″: así sonaba la música colombiana hace 10 años

Deportes

Ella es Mia Orejuela, la

Ella es Mia Orejuela, la esposa de Marino Hinestroza, la nueva figura de Boca Juniors

Deportivo Cali dio por finalizada la venta de abonos, pero la cifra no sería la esperada: esto pasó

Chicago Bears vs. Los Ángeles Rams se verán las caras en la ronda divisional de la NFL: hora y dónde ver en Colombia los ‘playoffs’

Bucaramanga vs. Millonarios, fecha 1 de la Liga BetPlay EN VIVO: formaciones confirmadas

Mercado de fichajes Liga BetPlay 2026 EN VIVO: estos son las altas y bajas de jugadores para el 17 de enero