Gustavo Petro compartió publicación que afirma que su política de Paz Total “fracasó estruendosamente”: este fue el mensaje

Gustavo Petro compartió publicación que afirma que su política de Paz Total “fracasó estruendosamente” - crédito Presidencia/Cámara de Representantes

El 17 de enero de 2026, Andrés Forero, representante a la Cámara por el Centro Democrático, analizó, en sus redes sociales, el éxito de la política de Paz Total del Gobierno nacional liderado por el presidente de la República, Gustavo Petro.

Según datos del Ministerio de Defensa, los índices de homicidios y secuestros en 2025 aumentaron el 103,6%, siendo la cifra más alta de la última década. El primer indicador llegó a 25,9 por cada 100.000 habitantes, después de que este delito subió un 1,9% en comparación con 2024.

Las cifras oficiales registraron 12.376 muertes frente a los 12.149 del año anterior, lo que refleja una tendencia al alza. Sin embargo, 310 municipios no presentaron asesinatos durante el año, y en 16 departamentos junto a 13 capitales la incidencia de homicidios disminuyó.

El representante Andrés Forero sostuvo que el Gobierno nacional falló en el abordaje de los grupos criminales - crédito @AForeroM/X

Frente a los secuestros, el congresista expuso que hubo 651 y remarcó que la cantidad registrada se duplicó respecto a 2024. Complementariamente, la Fundación Ideas para la Paz informó que, entre enero y julio de 2025, la Policía Nacional reportó 256 secuestros, lo que implica un crecimiento de 57,1% frente a los 160 casos del mismo periodo de 2024, dato que subraya la gravedad de este fenómeno.

En su análisis, Forero, basado en los datos, sostuvo que la Paz Total es un fracaso. y pese a ello el aspirante presidencial Iván Cepeda pretende impulsarla, por lo que pidió a los colombianos votar de manera consciente en la elecciones presidenciales.

“Según el propio Ministerio de Defensa las cifras de homicidio y secuestro de 2025 son las más altas de los últimos 10 años. La “paz total” de Gustavo Petro fracasó estruendosamente y a pesar de eso Iván Cepeda quiere continuarla. ¡Colombia no se puede volver a equivocar!”, escribió el legislador en su cuenta de X.

Andrés Forero reaccionó al reposteo de Petro - crédito @AForeroM/X

La crítica de Forero adquirió una nueva dimensión, luego de que el jefe de Estado colombiano reposterara la publicación de Forero en sus redes sociales, lo que fue interpretado por miles de internautas como una manera de aceptación a que su politica contra los grupos criminales no cumplió con los objetivos establecidos.

Tras el lapsus del jefe de Estado, el legislador publicó en su cuenta de X: “Hasta Petro reconoce que su política de “paz total” ha sido un fracaso”.

La defensa de Petro a la Paz Total

Petro defendió la Paz Total - créditos Carlos Villalón / Europa Press | Cristian Bayona / Colprens

El 19 de diciembre de 2025, el presidente Gustavo Petro defendió la Paz Total, señalando que 26 mil hectáreas de cultivos ilícitos comenzaron el proceso de sustitución con la participación de miles de familias que se vincularon a los programas gubernamentales.

De acuerdo con Petro, estos avances solo serán sostenibles si se respeta y apoya la labor de la población rural: “Estos territorios no se pueden transformar contra la gente”, recalcó. El mandatario calificó como “un hecho simbólico y político” el involucramiento directo de las comunidades, al tiempo que subrayó: “La simple foto de un campesino arrancando la raíz de la mata de coca es un cambio histórico”.

El presidente también aludió a recientes episodios violentos que afectaron el país. Entre ellos, mencionó el ataque atribuido a las disidencias de las Farc en Buenos Aires (Cauca) y la arremetida del ELN contra una base militar en Aguachica (Cesar), donde murieron siete soldados. Petro definió estos hechos como “muerte entre colombianos” y enfatizó que las víctimas, tanto de un lado como del otro, pertenecen a la propia Nación. Sostuvo que estos enfrentamientos responden a motivaciones ligadas con la codicia, y lamentó el efecto persistente de la violencia armada sobre la población local.

En su balance sobre la situación regional, el gobernante de los colombianos resaltó signos positivos en el departamento de Nariño. En particular, señaló el caso de Los Comuneros del Sur, grupo escindido del ELN, que decidió abandonar las armas. Petro consideró que esta decisión, asociada con el compromiso de abandonar la violencia y participar en la sustitución de cultivos, representa una oportunidad que debe traducirse en condiciones reales de inclusión social y económica para la población involucrada.

Así mismo, defendió la conversión productiva y la integración de excombatientes y campesinos en cooperativas y proyectos educativos. Expresó su convicción de que este tipo de procesos beneficia a las comunidades y contribuye directamente a disminuir los niveles de violencia. Petro recalcó la importancia de proteger a la juventud: “Que jamás un joven se mate con otro joven”.