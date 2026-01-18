Colombia

Esta es la millonada que han invertido la Registraduría y el CNE para las elecciones de 2026: supera los 2 billones

El predominio de empresas con extensa trayectoria en procesos similares y las tensiones regionales convierten la organización de los comicios en una prueba de gobernanza inédita

El proceso electoral 2026 en
El proceso electoral 2026 en Colombia cuenta con una inversión pública histórica de más de 2,7 billones de pesos para su organización y seguridad - crédito Registraduría Nacional /Sitio web

Las elecciones 2026 en Colombia cuentan con una de las inversiones públicas más altas en la historia del país, con más de 2,7 billones destinados destinados a asegurar su organización y seguridad.

Los recursos, bajo la gestión de la Registraduría Nacional y el Consejo Nacional Electoral (CNE), han sido canalizados principalmente hacia empresas de larga trayectoria en procesos electorales.

Según una reciente investigación de El Espectador, en los últimos ocho meses, ambas entidades han suscrito 30 contratos relevantes para cubrir aspectos de logística, tecnología y seguridad. Estas acciones incluyen desde la inscripción de cédulas hasta la digitalización de actas y el alquiler de espacios, duplicando el presupuesto anual de entidades como el Congreso o el Ministerio de la Igualdad.

La mayor parte del presupuesto recae en la Registraduría, que comenzó contrataciones en abril de 2025. El acuerdo más importante, por 2,1 billones de pesos, fue adjudicado a la empresa multinacional Thomas Greg & Sons para el suministro de kits electorales y servicios logísticos asociados.

La Registraduría Nacional es responsable
La Registraduría Nacional es responsable de la mayor parte del presupuesto, adjudicando 2,1 billones de pesos a Thomas Greg & Sons para la logística electoral - crédito Registraduría Nacional

Esta compañía, que fue retirada por el Gobierno de la expedición de pasaportes y acumula casi 20 años de contratos electorales similares, se consolidó como único proponente tras la desestimación de reclamos de otras empresas participantes sobre posibles barreras a la competencia.

En el área tecnológica, la española Indra destaca con contratos por 47.900 millones para verificación y divulgación de resultados, y 7.100 millones dirigidos a la actualización y mantenimiento de la solución informática del escrutinio.

Indra, participante habitual en procesos electorales colombianos desde 2011, fue además responsable del desarrollo del sistema informático adquirido por la Registraduría y transferido al CNE.

La Registraduría también destinó fondos a contratos como el alquiler de Corferias en Bogotá por 7.600 millones, la contratación de servicios de seguridad informática con UNE-EPM por 41.000 millones de pesos y campañas publicitarias para fomentar la participación ciudadana, apoyadas con 36.000 millones.

Las autoridades colombianas garantizan que
Las autoridades colombianas garantizan que las elecciones de 2026 no se encuentran en riesgo, a pesar de las dificultades administrativas y presupuestales - crédito Carlos Julio Martínez/Reuters

La suma de estos convenios alcanza 27 contratos, conforme al registro de El Espectador. Un rubro adicional contempla el acuerdo con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, valorado en 25.000 millones, encargado de la auditoría externa de los procesos y sistemas electorales.

El Consejo Nacional Electoral ha consolidado su autonomía presupuestal, alcanzando este año un fondo superior a 1 billón. Entre sus principales contratos destaca el firmado con LinkTic S.A.S. por 384.000 millones para soluciones tecnológicas enfocadas en la acreditación de testigos electorales, observadores y auditores. LinkTic S.A.S. ha suscrito además otros acuerdos por un total de 54.000 millones para servicios integrales de vigilancia y acreditación.

Sin embargo, la adjudicación de estos contratos también ha sido objeto de observaciones de otras empresas respecto a la posible ventaja competitiva de LinkTic S.A.S. por los requerimientos técnicos y la experiencia solicitada. El CNE argumentó que la contratación se enfocó en la prestación de un servicio integral y no en el desarrollo de un software aislado, justificando así los criterios establecidos.

Otros contratos relevantes incluyen el firmado con la Empresa de Telecomunicaciones de Popayán (26.000 millones) para una plataforma de relatoría y el de 34.000 millones para auditoría tecnológica, con un total de inversiones en esta línea que suma 445.000 millones.

Contratos adjudicados en 2025 duplican
Contratos adjudicados en 2025 duplican los presupuestos anuales de entidades como el Congreso y el Ministerio de la Igualdad - crédito Luis Eduardo Noriega Arboleda/EFE

El tema de la protección electoral cobra protagonismo con la intervención de la Unidad Nacional de Protección (UNP), que reservó 30.000 millones para el alquiler de vehículos blindados dirigidos a candidatos.

El proveedor seleccionado fue GMW Security Rent a Car, investigado por la Superintendencia de Industria y Comercio por presunta cartelización. Otros dos contratos semejantes no se concretaron debido a incumplimientos legales y técnicos de los candidatos.

El proceso electoral se desarrolla en medio de tensiones fiscales e institucionales. El registrador nacional Hernán Penagos explicó a El Espectador que, durante diciembre, los pagos a algunos proveedores se retrasaron, pero prevé regularización en las próximas semanas. El funcionario aseguró que ni el calendario ni el desarrollo de los comicios están en riesgo por estos contratiempos administrativos.

El actual panorama enfrenta también un conflicto entre el Gobierno central y los gobernadores por el manejo de la emergencia económica. Los líderes regionales rechazan medidas fiscales excepcionales y analizan la figura de excepción de inconstitucionalidad para oponerse a los nuevos impuestos propuestos por el Ejecutivo, lo que agrega presión al cumplimiento de los compromisos presupuestales de las entidades involucradas en la organización electoral.

A pesar de las dificultades administrativas y financieras, las autoridades aseguran que el proceso electoral de 2026 avanza y no se encuentra en peligro, manteniendo la expectativa de cumplimiento para todas las etapas clave del proceso.

