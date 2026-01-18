Así les fue a ‘La casa de los famosos Colombia 3’ y el ‘Desafío Siglo XXI’ en su primera semana al aire

Así le fue a 'La casa de los famosos' y al 'Desafío' en su regreso a la relevisión - crédito @lacasadelosfamososcolombia1 @desafiocaracol/Instagram

2026 marca un nuevo capítulo en la pugna que mantienen los dos principales canales privados del país por hacerse con el liderato de la televisión colombiana.

Durante los últimos años, Caracol Televisión y el Canal RCN se inclinaron por el formato de reality shows para dominar en el horario prime de la parrilla de programación. Los primeros retoman una apuesta de larga data y éxito seguro, el Desafío Siglo XXI, mientras que los segundos se inclinaron por poner en marcha la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

La firma Kantar Ibope Media, responsable de recoger el rendimiento de la parrilla de programación en el país, publicó los reportes correspondientes a las mediciones de audiencia entre el lunes 12 de enero —fecha en la que se estrenó La casa de los famosos y el Desafío retornó de su pausa por Navidad— y el jueves 15 de enero de 2026

Las cifras arrojaron un triunfo rotundo del Desafío, que marcó diferencias ante La casa de los famosos al ocupar consistentemente los primeros lugares, mientras que el formato de RCN permanece en posiciones más bajas del ranking.

El lunes 12 de enero, Desafío Siglo XXI registró un puntaje de 8,60 en personas y 18,82 en hogares, situándose solo por debajo de la edición nocturna de Noticias Caracol. Por su parte, el programa inaugural de la tercera temporada de La casa de los famosos obtuvo 4,22 en personas y 9,28 en hogares.

Esta tendencia se mantuvo al día siguiente, con el Desafío incrementando su ventaja al alcanzar un 11,47 en personas y 24,25 en hogares el 13 de enero, mientras que La casa de los famosos obtuvo un 4,29 en personas y 9,45 en hogares.

Para el miércoles 14 de enero, el programa de Caracol Televisión sumó un puntaje de 10,02 en personas y 22,71 en hogares, posicionándose nuevamente como el programa más visto del día. En contraste, el formato de RCN registró 4,12 en personas y 8,43 en hogares, ubicándose en el décimo puesto de la lista.

La brecha se amplió el jueves 15 de enero, cuando el Desafío se afianzó en el primer lugar de lo más visto por los colombianos, alcanzando obteniendo 10,91 en personas y 23,40 en hogares, mientras que el formato de telerrealidad de RCN ni siquiera apareció en la lista, quedando por debajo del 3,94 en personas y 9,22 en hogares alcanzado por Las De Siempre, telenovela del mismo canal.

Otras tendencias de la semana en el rating

La tercera parte de 'La reina del flow' es protagonista en el rating de la televisión colombiana y a la vez es tendencia en Netflix - crédito captura de pantalla Caracol Televisión

El liderazgo de Caracol Televisión fue evidente en los reportes de la última semana, posicionando tanto su noticiero (en las emisiones del mediodía y las 7:00 p. m.) y su principal apuesta en materia de telenovelas: La reina del flow 3, estrenada simultaneamente en Netflix y donde se consolida como número uno en varios países hispanohablantes.

Incluso fuera del horario prime, Caracol logró posicionarse tanto en la tarde con las producciones turcas Hilos de vida y Tormenta de pasiones, como en la noche con la repetición de Vecinos, emitida originalmente en 2008 y que contó con las actuaciones de Robinson Díaz y Flora Martínez en los papeles protagonistas.

Como contrapartida, los reportes de Kantar Ibope Media dejan claro que RCN solo pudo posicionar aparte de La casa de los famosos a su telenovela Las de siempre, estrenada paralelamente en Prime Video con un elenco que incluye a Verónica Orozco, Juliana Galvis, Viña Machado y Rafael Novoa.

Todos estos resultados fueron objeto de comentarios celebrando a uno u otro canal, o cuestionando las decisiones de ambos canales en la planificación de su parrilla de programación.