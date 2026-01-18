Colombia

Angélica Jaramillo defendió la conversación de su hermana con Sara Uribe en ‘La casa de los famosos Colombia’: “La gente cambia”

La charla privada entre dos figuras del ‘reality’ impulsó una ola de mensajes sobre transformación y nuevas perspectivas dentro y fuera de la competencia por parte de la modelo

La modelo aseguró que las personas cambian con el tiempo y ella ya evolucionó a lo que fue en el pasado - crédito @angelica_jaramillov/IG

Sofía Jaramillo y Sara Uribe, participantes de La casa de los famosos Colombia 3, sostuvieron una conversación privada para aclarar una diferencia relacionada con el tono utilizado durante una discusión.

El intercambio fue seguido de cerca por Angélica Jaramillo, hermana de Sofía, que compartió una reflexión sobre la capacidad de reconocer errores y la importancia de la evolución personal.

En primer lugar, durante la convivencia en el reality, Sofía expresó cómo se sintió tras el episodio con Sara Uribe, que al parecer usó un tono que no le gustó a la modelo y empresaria. “A mí no me gusta que me hablen feo, a mí no me gusta que me hablen golpeado”, señaló, mostrando su incomodidad con el tono de voz empleado por Sara.

Las participantes de 'La casa de los famosos Colombia' dialogaron sobre sus diferencias en el 'reality' - crédito @canalrcn/IG

Después de escuchar a Sofía, Sara ofreció disculpas de manera inmediata. “Te pido disculpas por haberte hablado como te hablé”.

Más adelante explicó: “De cierta manera me sentí atacada y, obvio, como que vi que tú tenías como la información y que ya lo traías a él. Entonces, yo dije: ‘Fuiste tú’. Cuando me dijiste Johana, fui y le pregunté exactamente lo mismo a Johana, sin necesidad de exponerlo en un juego... Sin embargo, te pido disculpas por haberte hablado como te hablé. No quiero que lo tome personal de la manera como que siento algo hacia ti, porque eres un ser muy bonito. Discúlpame por haberlo dicho y si te ofendió”.

Sofía reiteró su malestar y describió las circunstancias del desacuerdo. “Mucho. Además, que yo estaba con... Otro tema con Campanita. El tema de ustedes no solamente lo sabía yo, lo sabía mucha gente. Traté de explicarte, no me dejaste hablar, sino que de una me atajaste. Y me hablaste en un tono muy feo. Y yo, a pesar de eso, te respondí muy bien. Lo que hace es que te respondí muy bien y saliste y te fuiste y ni siquiera me dejaste hablar".

Sofía Jaramillo es la más reciente nombrada por El Jefe para LCDLFC3 - crédito @sofia_jaramillov/IG

Ante este contexto, Angélica Jaramillo compartió en su cuenta de Instagram una perspectiva dirigida al público, enfocada en la madurez y el cambio personal.

“Bueno, creo que es de sabios sentarse a dialogar y debatir pensamientos y corregirse”, afirmó la modelo.

Angélica recordó su propio paso por realities hace catorce años junto a Sara Uribe, subrayando la diferencia entre su actitud de entonces y la actual.

“Bueno, creo que se han quedado con Angélica Jaramillo hace catorce años... pero esa Angélica Jaramillo de hace catorce años no es la misma Angélica Jaramillo de ahora”, sentenció la hoy rehabilitada modelo.

En su mensaje final, Angélica destacó: “Nada, simplemente decirles que evolucionamos, cambiamos, hay transformaciones y mi mejor energía para ellas. Me pareció divino que se hayan sentado las dos y hayan aclarado un tema ahí que tenían”.

Sara Uribe es la nueva participante elegida por el Jefe en 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @canalrcn/IG

También resaltó los valores demostrados por Sofía en el contexto del programa del Canal RCN: “Hay mucha admiración, mucho cariño, mucho respeto, y bacano, bacano que tenga mi hermana la posibilidad de sentarse a expresar lo que siente, bacano, bacano que sean sinceras, sensatas y sean leales consigo mismas”.

Las vivencias dentro de La casa de los famosos Colombia reflejan cómo las diferencias y desacuerdos pueden transformarse en oportunidades de crecimiento y cambio, consolidando tanto la sinceridad como la comprensión entre las participantes y quienes las rodean.

Entre los mensajes que dejaron los seguidores de Angélica, destacan: “Ellas son las verdaderas Kardashian colombianas”; “tan bella que está, siempre con la clase que la caracterizó por delante”; “fuiste el boom de ese reality, pero entendemos por qué pasó lo que viviste en el pasado”, entre otros.

