Álvaro Uribe planteó a Petro solución para impulsar al trabajador y empresario colombiano: “Hay que acabar con el derroche”

El 17 de enero de 2026, desde un acto público en Andes, Antioquia, el expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, lanzó críticas contra las políticas de Gustavo Petro, reclamando la necesidad de bajar impuestos y erradicar la corrupción para evitar que Colombia pierda inversionistas, empleo y recaudación fiscal.

“Desde aquí le decimos a Petro: vivan los salarios, abajo la corrupción y menos impuestos. Para que le vaya bien al trabajador y al empresario, tenemos que respetar los salarios y los recargos, pero hay que bajar los impuestos. Hay que acabar con la corrupción y el derroche porque van a dejar a Colombia sin quien invierta, sin quien genere empleo y sin quien pague impuestos”, reclamó el exmandatario.

Uribe Vélez defendió la labor de los empresarios, señalando que han sido generosos con los salarios para sus trabajadores. Según su perspectiva, la “comunidad no le está doliendo pagar salarios, pero sí el derroche de los recursos públicos y los casos de corrupción que han salpicado al Gobierno nacional”. También cuestionó los recursos utilizados en viajes internacionales por el presidente Petro, mientras existen limitaciones presupuestales en el sistema de salud.

Durante su intervención, el líder del Centro Democrático insistió en que la seguridad atraviesa una etapa de deterioro, indicando que se requiere “manos firmes como el acero y puras como el oro para conducir a las Fuerzas Armadas y recuperar la seguridad”. Uribe Vélez consideró que Colombia tendrá que definir su rumbo entre la aspiración de Paloma Valencia y la candidatura del senador Iván Cepeda, invitando a la población regional a apoyar la posibilidad de tener la primera mujer presidenta.

Por su parte, Paloma Valencia, candidata presidencial del Centro Democrático, se comprometió a su llegada a la Casa de Nariño disminuir la cantidad de ministerios de 19 a 12 y eliminar posiciones burocráticas.

Álvaro Uribe lanzó duras críticas contra el salario vital de Petro<b> </b>

El aspirante al Senado de la República, Álvaro Uribe Vélez, en otro evento, hizo referencia al aumento del 23% del salario mínimo para 2026. En su opinión, es positivo que los colombianos cuenten con un salario de $2.000.000, pero advirtió sobre los efectos negativos para el país.

“Presidente Petro, muy bien el salario mínimo. Nosotros creemos en una economía fraterna, que le vaya bien al trabajador y al empresario. Con la ayuda de Paloma sacamos la ley que reduce la jornada de trabajo de cuarenta y ocho a cuarenta y dos horas, sin afectar los derechos de los trabajadores. Presidente Petro, nosotros apoyamos el salario mínimo, pero usted niega las posibilidades de que ese salario se aplique porque se ha gastado el dinero en la corrupción”, expuso el líder político.

Y agregó: “Ustedes con corrupción han destruido la salud, con corrupción aprobaron una reforma pensional que ojalá la tranque la Corte Constitucional, porque esa reforma tiene el gran riesgo de que el Estado se quede poco a poco con cien mil millones de dólares que han sido bien manejados y que son la garantía para las pensiones de los trabajadores y de las nuevas generaciones de colombianos”.

Según su análisis, las decisiones que tomó el Ejecutivo tendrán incidencia en la inversión extranjera, lo que condiciona la producción de empleo en el país.

“Presidente Petro, muy bien el salario mínimo, pero usted está dejando este país sin quien invierta, porque hay ochocientos municipios donde los que mandan con la extorsión y con la amenaza son los criminales. Presidente Petro, muy bien el salario mínimo, pero usted, con ese exceso de endeudamiento, ha bajado la tasa de cambio a tal punto que actividades generadoras intensamente de empleo, como las flores de la sabana de Bogotá y otras actividades, la confección, etcétera, pueden reducir sustancialmente el número de trabajadores”, señaló.