Colombia

Petro da pañitos de agua tibia a Camacol y aseguró que el aumento del salario mínimo no implica aumento en la compra de vivienda VIS

El jefe de Estado también arremetió contra algunos medios de comunicación, refiriéndose a lo que considera una interpretación exagerada de sus comentarios y decisiones sobre la política de vivienda

Guardar
El presidente colombiano Gustavo Petro
El presidente colombiano Gustavo Petro - crédito AP

El presidente Gustavo Petro respondió a la solicitud de Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) asegurando que el incremento del salario mínimo no implica necesariamente un alza automática en el precio de estas viviendas.

“No existe una relación directa que obligue a aumentar el valor de la VIS por el salario mínimo”, afirmó el mandatario en su mensaje en la red social X.

La controversia surgió luego de que Camacol —el gremio de los constructores— pidiera explicaciones técnicas al Gobierno sobre la fórmula para calcular el precio tope de la VIS tras el reciente aumento del salario mínimo, que subió un 23,7 % para 2026 y alcanzó los dos millones de pesos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según la organización, la ley establece que el precio máximo de las viviendas de interés social está indexado al salario mínimo, lo que genera inquietud en el sector ante la posibilidad de que los costos de construcción y venta se incrementen automáticamente.

En su publicación, Petro recalcó: “El salario vital no eleva sustancialmente el precio de la vivienda”, desestimando la preocupación del gremio y señalando que los topes fijados por ley son límites máximos, no incrementos automáticos. Además, el presidente criticó la práctica de ajustar los precios según el aumento salarial y calificó de “irregular” trasladar ese incremento directamente al consumidor final.

El jefe de Estado también arremetió contra algunos medios de comunicación: “La prensa es incendiaria cuando trata el tema de los precios de la vivienda”, escribió, refiriéndose a lo que considera una interpretación exagerada de sus comentarios y decisiones sobre la política de vivienda.

Petro a Camacol sobre aumento
Petro a Camacol sobre aumento de salario mínimo y los proyectos de vivienda VIS - crédito @petrogustavo/X

Camacol argumentó que la mano de obra representa cerca del 25% de los costos directos de construcción y que cualquier aumento salarial impacta directamente en la estructura de costos del sector. Por ello, solicitó al Ejecutivo claridad sobre los criterios técnicos que se emplearán para mantener la sostenibilidad financiera de los proyectos de VIS.

El Gobierno anunció que trabaja en un decreto para desindexar el valor de la VIS del salario mínimo, con el objetivo de evitar alzas desproporcionadas y proteger a los compradores. El decreto, en trámite, busca armonizar el tope máximo general de estas viviendas en 135 salarios mínimos mensuales legales vigentes, como lo dispone el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026.

Camacol prende las alarmas por decreto del Gobierno sobre precios de la vivienda social

La Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) alertó sobre el impacto que podría tener el borrador de decreto del Ministerio de Vivienda, que busca que el valor de la Vivienda de Interés Social (VIS) solo se fije en pesos colombianos y prohíba su referencia al salario mínimo desde el inicio de la preventa.

La coincidencia entre la publicación
La coincidencia entre la publicación del borrador de decreto y el aumento del salario mínimo del 23% generó especulaciones sobre una relación directa, pero el presidente Petro la negó - crédito César Carrión/Presidencia - Pexels

Desde la perspectiva de Guillermo Herrera, presidente ejecutivo de Camacol, esta decisión representa “un control artificial de precios” que, según advirtió en un comunicado difundido el 15 de enero, “altera reglas clave que dan viabilidad a los proyectos VIS”. Herrera recalcó al medio que el decreto desconoce el marco legal vigente, el cual permite que el precio se exprese en pesos o en salarios mínimos legales mensuales vigentes, y solo se define definitivamente en el momento de la escrituración.

Para el gremio, la propuesta podría reducir la oferta de vivienda social, generar inseguridad jurídica y dificultar el acceso de miles de familias a una vivienda formal. “El control de precios no reduce el valor de la vivienda; por el contrario, se traduce en menos oferta y mayores barreras de acceso para miles de familias”, sostuvo de forma enfática el dirigente.

“La vivienda no puede asimilarse a un bien de consumo inmediato”, explicó Herrera. Describió que los proyectos de VIS requieren planeación, preventa, financiación, construcción y entrega, procesos que pueden extenderse entre cuatro y cinco años.

El Gobierno alista cambios en
El Gobierno alista cambios en la reglamentación para la adquisición de vivienda VIS - crédito Pexels

Durante ese tiempo, los constructores enfrentan fluctuaciones en los costos de materiales, mano de obra, tasas de interés y normativas, por lo que “realizar ajustes razonables en los precios futuros garantiza la sostenibilidad financiera de los proyectos”, puntualizó el presidente del gremio.

La crítica principal de Camacol es que una fijación rígida de precios en pesos, desde la etapa inicial, no contempla la dinámica propia de la vivienda social y puede desincentivar el desarrollo de nuevos proyectos. Para el sector, la iniciativa del Gobierno introduce además “serias dudas sobre las facultades legales del Ejecutivo para intervenir de manera directa el mercado de vivienda social”.

Así, la advertencia de Camacol marca un nuevo episodio en la tensión entre el sector de la construcción y la política de vivienda impulsada desde el Gobierno nacional.

Temas Relacionados

Gustavo PetroCamacolVivienda VISCompra de viviendaColombia-Noticias

Más Noticias

RB Leipzig vs. Bayern Múnich EN VIVO, fecha 18 de la Bundesliga con Luis Díaz como titular

Con la mitad de la temporada en transcurso, el equipo dirigido de Vincent Kompany quiere seguir en lo más alto del campeonato alemán

RB Leipzig vs. Bayern Múnich

Expertos explicaron lo que pasaría con el dinero recaudado por la emergencia económica si la Corte Constitucional tumba el decreto

En medio de posiciones divergentes respecto a la constitucionalidad de la emergencia, se debate la legitimidad de los tributos y el alcance de las sanciones propuestas para aquellos que desobedecieron directrices centralizadas

Expertos explicaron lo que pasaría

Mercado de fichajes Liga BetPlay 2026 EN VIVO: estos son las altas y bajas de jugadores para el 17 de enero

Con el comienzo del campeonato colombiano, Atlético Nacional oficializó a un nuevo refuerzo en el ataque previo al partido ante Boyacá Chicó

Mercado de fichajes Liga BetPlay

Dian dio a conocer beneficios tributarios del decreto de emergencia económica: los alivios fiscales y oportunidades que trae la norma

Aunque el decreto fue expedido para aumentar el recaudo y enfrentar la crisis fiscal, la norma también incluye reducciones de sanciones y alivios con la Dian

Dian dio a conocer beneficios

Gobierno abre convocatoria de $103.000 millones destinados al mejoramiento de vivienda: así puede participar

El Ministerio de Vivienda abrió una convocatoria financiada con recursos del Sistema General de Regalías para el mejoramiento de viviendas urbanas y rurales en hasta 232 municipios del país

Gobierno abre convocatoria de $103.000
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Gustavo Petro se refirió a

Gustavo Petro se refirió a la crisis en el Catatumbo y el ELN; se cumple un año: “Delito de lesa humanidad”

Siguen apareciendo cadáveres abandonados en carreteras del Catatumbo: víctima fue hallada en zona rural de Teorama

Disidentes de las Farc robaron dos camiones “niñera” que movilizaban 17 vehículos de alta gama en vía Panamericana

Cinco de los nueve implicados en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay tendrían avanzadas negociaciones con la Fiscalía

Magnicidio de Miguel Uribe Turbay: por video de ‘Gabriela’ pidiéndole disculpas a la familia, Juan Carlos Pinzón lo calificó como una “desgracia”

ENTRETENIMIENTO

UwUAfterDark: la serie de fiestas

UwUAfterDark: la serie de fiestas cosplay nocturnas que conquista la vida geek en Colombia

La vieron bailando con un hombre tras ruptura de José Rodríguez: Yaya Muñoz explicó de quién se trata

Habló la mujer que le consiguió el primer concierto a Yeison Jiménez y marcó su destino artístico: “Yo fui la primera que creyó en él”

Esta fue la reacción de Jhon Alex Castaño a las polémicas declaraciones de Giovanny Ayala por homenaje a Yeison Jiménez

Luis Alberto Posada sorprende a sus seguidores con nueva propuesta para sus ‘shows’ en vivo: así les retribuirá el cariño

Deportes

América de Cali presentó su

América de Cali presentó su nueva camiseta para la temporada 2026, previo a su debut por Liga BetPlay

RB Leipzig vs. Bayern Múnich EN VIVO, fecha 18 de la Bundesliga con Luis Díaz como titular

Bucaramanga vs. Millonarios, fecha 1 de la Liga BetPlay EN VIVO: el ballet azul se estrena en la Ciudad Bonita

Mercado de fichajes Liga BetPlay 2026 EN VIVO: estos son las altas y bajas de jugadores para el 17 de enero

Arturo Reyes armó polémica por el arbitraje tras la derrota del Deportivo Pereira por la Liga BetPlay: “Le dañó el esmalte”