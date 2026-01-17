Colombia

Emergencia en mina de Boyacá ocasionó la muerte de cuatro trabajadores: la causa sería una acumulación de gases

Una tragedia en el municipio de Socha sacudió al departamento de Boyacá en la jornada del 16 de enero de 2026, cuando cuatro personas fallecieron en el interior de una mina de carbón

Mineros fallecidos en Socha, Boyacá
Mineros fallecidos en Socha, Boyacá el 16 de enero de 2026 - crédito Club de Carbonero/Facebook

Una tragedia en el municipio de Socha sacudió al departamento de Boyacá, en la jornada del 16 de enero de 2026, cuando cuatro personas fallecieron en el interior de una mina de carbón.

Las consecuencias de la emergencia activaron protocolos de rescate y han conducido a la apertura de investigaciones oficiales sobre las condiciones de seguridad en el lugar, reportó Noticias RCN.

En el lugar del siniestro, los equipos de emergencia y personal especializado desplegaron esfuerzos iniciales para el rescate de los cuerpos y la aseguración de la zona. Las autoridades correspondientes dieron inicio a un proceso para dilucidar las causas precisas del accidente y evaluar el cumplimiento de la normativa en materia de seguridad laboral y minera establecida por la ley, informó el medio citado.

El incidente ocurrió mientras las víctimas, tres mineros y una mujer encargada del área de salud y seguridad en el trabajo, desarrollaban tareas de verificación e inspección al interior del socavón. La emergencia fue provocada por una peligrosa acumulación de gases, que alcanzó niveles críticos en cuestión de minutos e impidió cualquier intento de evacuar a tiempo.

La rápida concentración de estos gases causó asfixia y resultó fatal para los trabajadores, según el reporte preliminar citado por Noticias RCN. El caso pone en el centro del debate la situación de la seguridad minera en regiones como Boyacá, donde la actividad extractiva representa una fuente de empleo fundamental,también genera reiterados incidentes laborales.

Imágenes de la movilización de emergencia en Socha, Boyacá, tras un fatal accidente en la mina de carbón El Diamante 42 que cobró la vida de cuatro personas en el sector de Sochaviejo - crédito redes sociales

