Luis Alberto Posada sorprende a sus seguidores con nueva propuesta para sus ‘shows’ en vivo: así les retribuirá el cariño

Luis Alberto Posada prepara una sorpresa única para los fanáticos en cada ciudad de Colombia - crédito @posadarecords_/Instagram

Luego de su reciente participación en el homenaje al cantante Yeison Jiménez realizado en el Movistar Arena de Bogotá, el reconocido intérprete de música popular Luis Alberto Posada sorprendió a sus seguidores al anunciar una iniciativa inédita que implementará en sus próximos conciertos en Colombia.

A través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, el artista reveló que incorporará una nueva dinámica en sus shows en vivo, con la que busca retribuir el cariño, la fidelidad y el respaldo constante que ha recibido por parte de su público a lo largo de su carrera.

Según explicó el propio Posada, la propuesta consiste en invitar a un seguidor a subir al escenario en cada una de sus presentaciones y esta persona será seleccionada en el mismo municipio o ciudad donde se realice el concierto y tendrá la oportunidad de compartir tarima con el artista durante el espectáculo.

La iniciativa, de acuerdo con el cantante, nace de un deseo personal de estrechar aún más el vínculo con sus fanáticos, a los que cariñosamente denomina Posadistas.

Luis Alberto Posada invita a sus fans a vivir una noche única en su escenario - crédito @posadarecords_/IG

El anuncio fue realizado la noche del viernes 16 de enero, cuando el artista se dirigió directamente a su comunidad digital para explicar los detalles de la dinámica.

En su mensaje, Posada dejó claro que no se tratará de una selección al azar, sino de un proceso en el que los interesados deberán cumplir con ciertos requisitos, entre ellos ser mayores de edad, residir en el lugar donde se lleve a cabo el concierto y demostrar que realmente son seguidores fieles de su música.

“Por tanto amor que me tienen, yo no hallo cómo retribuir en un trocito”, empezó diciendo el cantante en el video, en el que se mostró visiblemente agradecido por el apoyo que ha recibido durante años.

En ese mismo mensaje, explicó que la persona elegida no solo subirá al escenario, sino que podrá sentarse a su lado y compartir un momento especial durante el show, ya sea conversando, tomando un licor, un café o incluso agua, dependiendo de las preferencias del seguidor seleccionado.

La nueva dinámica de Luis Alberto Posada promete conciertos más cercanos con sus seguidores - crédito posadarecords_/Instagram

“Vamos a hacer una dinámica a partir de hoy. En todo municipio o en toda ciudad que vayamos, quiero darle a un Posadista, el gusto de que esté conmigo en tarima. Sentarla o sentarlo al lado. Vamos a escoger a uno de ustedes, de cada municipio que vaya o de cada ciudad... Si toma licor, pues nos tomamos un licor. Si no, pues nos tomamos un café, si no, pues nos tomamos un agua”, aseguró el artista.

Luis Alberto Posada también confirmó que esta dinámica tendrá su primer episodio el sábado 17 de enero, fecha en la que se presentará en Aquitania, Boyacá, y por eso, para ese concierto, el artista invitó a los seguidores de ese municipio a comentar en la publicación explicando por qué deberían ser ellos los elegidos para vivir la experiencia de compartir tarima con él.

“Tiene que ser del mismo municipio. El que vaya mañana tiene que ser un Posadista de Aquitania, Boyacá. Y así sucesivamente”, aclaró.

El anuncio generó una respuesta inmediata entre sus seguidores, quienes no tardaron en llenar la publicación de comentarios expresando su admiración, cariño y deseo de ser parte de la dinámica. Para muchos, esta propuesta representa una oportunidad única de acercarse a uno de los artistas más emblemáticos de la música popular colombiana y vivir un momento que va más allá de un concierto tradicional.

Luis Alberto Posada invita a seguidores a subir al escenario - crédito @posadarecords_/Instagram

Con esta iniciativa, Posada suma un elemento diferencial a sus presentaciones en vivo, apostándole a una experiencia más humana y cercana. En un contexto donde los espectáculos suelen enfocarse únicamente en el repertorio musical, el cantante opta por darle protagonismo a su público, reconociendo el papel fundamental que han tenido sus seguidores en la consolidación de su carrera artística.