Colombia

K-pop: ranking de las 10 canciones más populares hoy en iTunes Colombia

Grupos como H.O.T, Sechs Kies, S.E.S, Fin.K.L, NRG, Baby VOX, Diva, Shinhwa y g.o.d integraron la primera generación del K-pop

Guardar
Estas son las canciones que
Estas son las canciones que están dominando la escena musical del K-pop. (Infobae/Jovani Pérez)

Pese a que sólo 80 millones de personas hablan coreano, el idioma número 13 más usado en el mundo, ello no ha sido un impedimento para que productos como los K-dramas o el K-pop estén conquistando el mercado del entretenimiento a nivel global.

El K-pop, lejos de ser un mero género, es una industria altamente competitiva en la que año con año debutan decenas de grupos y sólo unos cuantos logran sobrevivir, pero por otro lado también está lo mainstream y la influencia que tiene para la sociedad no sólo coreana sino en general.

Lejos de los 12 millones de dólares que el K-pop reditúa al año a Corea del Sur, según la revista Forbes, la industria de la música surcoreana busca cómo expandirse cada vez más y una de las claves es no sólo la conquista a través de lo auditivo, sino también a través de la mirada como por ejemplo el uso de colores en los videos musicales, coreografías perfectamente sincronizadas y la imagen física de los idols (artistas).

Actualmente ya es común abrir las redes sociales y encontrar tendencias en hangul (alfabeto coreano), ver a sus exponentes en campañas publicitarias de grandes marcas o verlos protagonizar portadas de revistas como Vogue o Rolling Stone, escuchar y ver K-pop en prácticamente cualquier programa y hasta verlos actuar en premiaciones de la talla como Billboard o los Grammy.

Entre las plataformas de streaming que le han dado cabida al K-pop se encuentra iTunes, que cuenta con su listado “Top K-pop Songs Charts” que muestra las canciones más sonadas del momento y que está disponible en diferentes países, entre ellos México, Colombia, Argentina y Perú con una actualización diaria.

Las 10 canciones más escuchadas de K-pop Colombia

1. Knife

Artista: ENHYPEN

2. Attack on Bangtan

Artista: BTS

3. Outro: Wings

Artista: BTS

4. FaSHioN

Artista: CORTIS

5. DNA

Artista: BTS

6. Pied Piper

Artista: BTS

7. Epilogue: Young Forever

Artista: BTS

8. Please Don't Change

Artista: Jung Kook & DJ Snake

9. Louder Than Bombs

Artista: BTS

10.Golden

Artista: HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPop Demon Hunters Cast

Cómo ha influido el K-Pop en la cultura Colombiana

Un breve recorrido por la
Un breve recorrido por la historia del K-pop. (Infobae/Anayeli Tapia)

El K-Pop ha influido de manera significativa en la cultura colombiana, especialmente entre la juventud, desde que llegó al país hace alrededor de ocho años. Esta influencia se manifiesta en varios aspectos:

Cultura y estilo de vida: El K-Pop ha trascendido de ser solo un género musical a convertirse en un estilo de vida para muchos jóvenes colombianos. Ya que a través del baile, la estética, el lenguaje y la cultura coreana, los seguidores adoptan nuevas formas de expresión y socialización, generando transformaciones en sus estilos de vida y construcción de identidad.

Comunidades y fanatismo: En el país existen numerosas comunidades de fans, conocidas como fanbases, como por ejemplo lo son los de agrupaciones como BTS o BlackPink, que se reúnen para practicar coreografías, compartir contenido y participar en eventos relacionados con el este género musical. Esto fomenta un sentido de pertenencia y unión entre personas de diferentes orígenes sociales y culturales.

Difusión y consumo digital: La popularidad del género en Colombia se ha visto impulsada por la globalización y el uso intensivo de plataformas digitales como YouTube y redes sociales, que permiten la viralización de canciones, coreografías y contenidos relacionados. Esto ha facilitado que el K-Pop sea accesible y consumido masivamente, especialmente por la generación Z.

Cómo aprender a bailar coreografías de K-pop si eres principiante

Integrantes del grupo STAYC. (Spotify)
Integrantes del grupo STAYC. (Spotify)

Los tutoriales de K-pop dance se han convertido en una herramienta esencial para quienes desean aprender las coreografías de sus grupos favoritos desde cero.

Plataformas como YouTube ofrecen cursos completos y gratuitos, donde instructores como Xènia enseñan pasos básicos que sirven como base para muchas coreografías populares.

Por ejemplo, en su video “Cómo bailar K-POP desde cero”, Xènia explica movimientos fundamentales que ayudan a mejorar la coordinación y el ritmo, ideales para practicar en casa o con amigos.

Además de los pasos básicos, tutoriales paso a paso facilitan la comprensión de coreografías completas de canciones famosas. En estos videos, se recomienda observar tanto las dance practices oficiales como las fancams para captar detalles y expresiones, tal como aconseja Kev Lehmann, creador de contenido especializado en k-pop:

“Para aprender mejor las coreografías, es importante fijarse en la musicalidad y en los pequeños detalles de los movimientos, no solo en repetir los pasos”.

Estos tutoriales no solo enseñan movimientos, sino que también fomentan la disciplina y la pasión por el baile, permitiendo a los principiantes avanzar progresivamente.

Temas Relacionados

K-popRanking iTunesiTunesStreamingcolombia-entretenimientoNoticias

Más Noticias

Denuncian millonaria donación a campaña de Mafe Carrascal del mismo restaurante fantasma que financió a Carolina Corcho: la congresista respondió

La representante a la Cámara por el Pacto Histórico señaló que se trata de un préstamo que tendrá que devolver

Denuncian millonaria donación a campaña

Bucaramanga vs. Millonarios, fecha 1 de la Liga BetPlay EN VIVO: el ballet azul se estrena en la Ciudad Bonita

Después de una pretemporada exigente en el Río de la Plata, los “Embajadores” harán su estreno liguero ante los dirigidos por Leonel Álvarez

Bucaramanga vs. Millonarios, fecha 1

Julio Correal dio su versión sobre el aplazamiento de My Chemical Romance en Colombia: Maduro y Petro serían los causantes

El empresario afirmó que la captura del dictador en Venezuela a inicios de enero fue causante del cambio de planes de la banda norteamericana

Julio Correal dio su versión

Espionaje al interior del Gobierno Petro: las posibles consecuencias que enfrentaría el Estado colombiano

El ministro de Justicia, Andrés Idárraga, denunció presuntas actividades de seguimiento e interceptación ilegal en su contra con uso del software Pegasus

Espionaje al interior del Gobierno

Familiar de la pareja de adultos mayores que murieron en accidente en la Avenida 68 contó cómo se enteró de la tragedia

La colisión múltiple registrada en una avenida principal de Bogotá impactó de manera directa a una familia que no tenía nada que ver con un hecho delictivo ocurrido minutos antes

Familiar de la pareja de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alias Jimmy estaría entre los

Alias Jimmy estaría entre los disidentes asesinados en combates entre disidencias de ‘Calarcá y ‘Mordisco’

Alias 5-7, el líder criminal del Clan del Golfo condenado a 24 años de cárcel por 30 homicidios: en Magdalena, Cesar y La Guajira

Gustavo Petro se refirió a la crisis en el Catatumbo y el ELN; se cumple un año: “Delito de lesa humanidad”

Siguen apareciendo cadáveres abandonados en carreteras del Catatumbo: víctima fue hallada en zona rural de Teorama

Disidentes de las Farc robaron dos camiones “niñera” que movilizaban 17 vehículos de alta gama en vía Panamericana

ENTRETENIMIENTO

Julio Correal dio su versión

Julio Correal dio su versión sobre el aplazamiento de My Chemical Romance en Colombia: Maduro y Petro serían los causantes

“2026 es el nuevo 2016″: así sonaba la música colombiana hace 10 años

El top de lo más visto en Disney+ Colombia para disfrutar acompañado

Los podcasts más sonados hoy en Spotify Colombia

UwUAfterDark: la serie de fiestas cosplay nocturnas que conquista la vida geek en Colombia

Deportes

Bucaramanga vs. Millonarios, fecha 1

Bucaramanga vs. Millonarios, fecha 1 de la Liga BetPlay EN VIVO: el ballet azul se estrena en la Ciudad Bonita

Un colombiano se coronó campeón en el Rally Dakar 2026: así fue la victoria de Javier Vélez

Mercado de fichajes Liga BetPlay 2026 EN VIVO: estos son las altas y bajas de jugadores para el 17 de enero

Luis Díaz estuvo presente en la remontada y goleada del Bayern Múnich: 5-1 ante Leipzig por la fecha 18 de la Bundesliga

Hugo Rodallega reveló que Millonarios lo buscó en medio de su estadía en Santa Fe: “Les fui claro con mi posición”