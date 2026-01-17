Colombia

Emiro Navarro se quitó el diseño de sonrisa y dejó ver sus dientes naturales: así reacción el público

El creador de contenido sorprendió a sus seguidores al aparecer sin sus famosos dientes blancos, usando un icónico audio en las redes sociales para bromear sobre la decisión y celebrar la autoaceptación

Emiro Navarro se quita las
Emiro Navarro se quita las carillas y presume su sonrisa natural - crédito @emiro_navarro/IG

El creador de contenido Emiro Navarro volvió a ser tema de conversación en redes sociales tras publicar un video en su cuenta de TikTok en el que dejó ver un cambio estético que no pasó desapercibido para sus seguidores.

En esta ocasión, el influencer decidió retirarse el diseño de sonrisa que había lucido durante un tiempo y mostrar, sin filtros, sus dientes naturales, apelando al humor y a la nostalgia con un audio viral de la película Buscando a Nemo.

El clip, que rápidamente comenzó a circular entre sus seguidores, utiliza una de las escenas más recordadas del filme animado de Pixar, específicamente aquella en la que el personaje de Darla acude al odontólogo, el cual con tono inquietante le dice: “A ver, ¿qué tal esos dientes de porcelana? (mordisco) ¡Ay!”.

En ese momento, Darla remata con la icónica frase: “Soy piraña. Están en el Amazonas” y Emiro aprovechó este fragmento para hacer una broma sobre su nueva apariencia dental, sugiriendo de manera irónica que ahora él también era una “piraña”, al haber dejado atrás las carillas y volver a su sonrisa natural.

Emiro Navarro revela su sonrisa real
Emiro Navarro revela su sonrisa real - crédito - crédito @useremiro/tiktok

La publicación no tardó en generar reacciones. Entre comentarios de sorpresa, risas y mensajes de apoyo, muchos usuarios celebraron la autenticidad del creador de contenido, destacando que mostrarse tal como es también envía un mensaje positivo sobre la autoaceptación, especialmente en un entorno digital donde los estándares estéticos suelen ser elevados y, en ocasiones, inalcanzables.

“¿Soy la única que lo ve súper tierno sin carillas?“, ”A mí me gusta más así natural", “Me encanta que se muestre natural, a los famosos les da terror que los vean sin sus dientes falsos”, “Emiro da más contenido que La casa de los famosos, desde el amor", “Es imposible no amar a Emiro”, dicen algunos de los comentarios que le dejaron al influenciador.

Aunque Emiro Navarro no profundizó en las razones médicas o personales que lo llevaron a retirarse el diseño de sonrisa, ni tampoco en si se los va a volver a poner, el tono del video dejó claro que se trató de una decisión asumida con tranquilidad y buen humor.

Para varios de sus seguidores, este gesto evidenció que los cambios estéticos no siempre tienen que ser definitivos y que también es válido dar marcha atrás cuando así se desea.

El divertido video de Emiro Navarro: de dientes de porcelana a piraña al estilo Pixar, pues mostró su verdadera dentadura - crédito @emironavarrofficial/tiktok

El uso del audio de Buscando a Nemo no fue un detalle menor, ya que en TikTok, este sonido se ha convertido en tendencia para bromear sobre tratamientos dentales, carillas, brackets o cambios en la sonrisa, por lo que la elección encajó perfectamente con el mensaje que Emiro quería transmitir.

La referencia a Darla, uno de los personajes más recordados por su exagerada relación con el odontólogo, reforzó el tono cómico del video y facilitó que el contenido conectara con un público amplio.

Algunos internautas expresaron que este tipo de publicaciones reflejan cómo los creadores digitales están apostando cada vez más por mostrar procesos reales y no solo resultados “perfectos”, tal como lo expresó recientemente Luisa Fernanda W.

La influenciadora paisa indicó en su perfil de Instagram que el contenido ideal para el 2026 iba a ser conectar con el público de manera natural, mostrando cada situación que ocurre y no solo una imagen idealizada en las redes sociales.

El gesto honesto de Emiro
El gesto honesto de Emiro Navarro al mostrar sus dientes naturales inspira en redes sociales - crédito @emiro_navarro/IG

Con este video, Emiro Navarro no solo se sumó a una tendencia viral, sino que también mostró una faceta más cercana y espontánea, reafirmando que el humor sigue siendo una de sus principales herramientas para conectar con su audiencia. Mientras tanto, el clip continúa acumulando visualizaciones y reacciones, confirmando que, en redes sociales, la autenticidad y la creatividad siguen siendo clave para captar la atención del público.

