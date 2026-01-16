Colombia

Westcol suspende transmisiones en vivo y alerta a su audiencia por quebrantos de salud: “No me da el cuerpo”

La comunidad digital de Westcol permanece atenta y preocupada luego de que el streamer admitiera que su salud no le permite continuar con sus actividades habituales, despertando una ola de reacciones y muestras de solidaridad



La emotiva despedida de la comunidad de WestCol a Mariana Upegui Escobar tras la tragedia en Antioquia y las palabras del streamer - crédito @westcol/IG

El streamer colombiano Westcol generó preocupación entre sus seguidores tras revelar que atraviesa un complicado estado de salud.

La noticia se conoció a través de sus historias en Instagram, donde cuenta con más de seis millones de seguidores. En un mensaje dirigido a sus admiradores, el creador de contenido explicó que no podría realizar la transmisión en vivo prevista para ese día debido a su malestar físico.

Westcol relató que experimentó un dolor similar al que sufrió meses atrás, después de asistir a la fiesta de cumpleaños de Lamine Yamal en España. En aquella ocasión, el dolor fue tan intenso que debió ser atendido de urgencia y hospitalizado.

El propio influenciador describió ese episodio como uno de los momentos más difíciles para su salud, asegurando que nunca antes había sentido un dolor de esa magnitud y que requirió tratamiento médico para recuperarse.

En su reciente mensaje, Westcol detalló: “Desde que me levanté estuve con el dolor de oído y la presión en la cabeza como la otra vez, estoy muy triste, pero no me da el cuerpo, lo siento”. Sus palabras generaron una ola de reacciones entre los internautas, que expresaron su preocupación y le pidieron que preste mayor atención a su salud para evitar complicaciones graves en el futuro.

Westcol anunció en sus redes
Westcol anunció en sus redes sociales que está presentando quebrantos de salud que no le permiten hacer sus transmisiones habituales - crédito @westcol / Instagram

Muchos seguidores manifestaron su esperanza de que la situación no pase a mayores y afirmaron que están orando por su pronta recuperación.

El streamer ya había enfrentado una prueba similar en el pasado, cuando debió recuperarse rápidamente para participar en La Velada del Año V, un evento de boxeo en el que finalmente resultó derrotado. Actualmente, sus seguidores permanecen atentos a cualquier actualización sobre su estado y esperan que Westcol reaparezca para aclarar qué le ocurrió y cómo evoluciona su salud.

El reciente estado de salud de Westcol, streamer colombiano que preocupa a millones de seguidores, reabrió la conversación sobre las infecciones de oído y sus consecuencias. El creador de contenido explicó a través de sus redes sociales que experimentó un dolor de oído intenso y presión en la cabeza, síntomas similares a los que ya había sufrido meses atrás y que lo llevaron a recibir atención médica de urgencia.

Westcol sorprende al revelar el
Westcol sorprende al revelar el truco detrás de su barba perfecta y enciende el debate sobre la belleza masculina - crédito @westcol/IG

Según información de la Mayo Clinic, las infecciones de oído, conocidas médicamente como otitis, suelen afectar con frecuencia a niños, pero pueden presentarse también en adultos. Entre los síntomas más comunes se encuentran dolor de oído, sensación de presión, dificultad para oír, fiebre y, en casos más graves, secreción de líquido por el canal auditivo. Westcol manifestó sentirse “triste” y sin fuerzas, situación que lo obligó a suspender actividades y transmisiones, una decisión que sus seguidores recibieron con preocupación y muestras de apoyo.

Las infecciones de oído pueden ser causadas por bacterias o virus, y suelen desarrollarse tras un resfriado, gripe o cualquier enfermedad que provoque congestión nasal y de las vías respiratorias superiores. El dolor intenso que describió Westcol corresponde, en muchos casos, a la acumulación de líquido e inflamación en el oído medio, lo que puede resultar incapacitante si no se trata a tiempo, según detalló el portal médico.

Además del dolor, otros síntomas asociados incluyen pérdida temporal de la audición, irritabilidad, insomnio y, si la infección persiste, fiebre alta. Aunque muchas infecciones leves pueden mejorar sin tratamiento específico, los expertos recomiendan buscar atención médica si el dolor es intenso, si hay fiebre o si los síntomas no mejoran en dos o tres días. En algunos casos, el uso de antibióticos se vuelve necesario para evitar complicaciones como la propagación de la infección o daño en el oído medio.

Westcol describe malestar asociado a
Westcol describe malestar asociado a infección de oído y pone el foco en la importancia del diagnóstico - crédito Shutterstock

En el caso de Westcol, la reincidencia de los síntomas y la intensidad del malestar que describió ponen de relieve la importancia de atender a tiempo cualquier molestia relacionada con el oído. Los especialistas insisten en que no se debe subestimar el dolor de oído, ya que una infección no tratada puede derivar en problemas más graves, incluyendo la pérdida auditiva.

La situación del streamer ha generado mensajes de solidaridad y llamados a la conciencia sobre la necesidad de priorizar la salud, incluso cuando se trata de figuras públicas sometidas a agendas exigentes. Westcol, por ahora, continúa en recuperación y sus seguidores esperan nuevas actualizaciones sobre su evolución.

