Video: motociclista es buscado por las autoridades de Yumbo, Valle, tras huir de un puesto de control lanzando “cuchillazos”

El presunto delincuente intentó alejar a los agentes de tránsito con el uso de un cuchillo - crédito YumboNoticias/Instagram

Las agresiones contra servidores públicos, en particular contra agentes de tránsito, son una problemática de creciente preocupación en distintas ciudades del país.

Estos funcionarios, encargados de garantizar la movilidad y el cumplimiento de las normas viales, enfrentan con frecuencia situaciones de riesgo durante sus labores cotidianas.

Según reportes oficiales, las situaciones de violencia pueden incluir amenazas, intimidaciones y ataques físicos por parte de ciudadanos que buscan evadir controles, lo que pone en peligro tanto la integridad de los agentes como la seguridad pública.

El último caso en Yumbo involucró a un motociclista que evadió un control en la Carrera 5, barrio Belalcázar, y se tornó violento - crédito Fotomontaje Infobae (Yumbo Noticias/Instagram)

Uno de estos casos se registró en la carrera 5 entre calles 4 y 5 del barrio Belalcázar, en Yumbo (Valle del Cauca), donde un motociclista es buscado por las autoridades tras evadir un puesto de control de forma violenta.

De acuerdo con la información preliminar del hecho registrado durante el procedimiento de tránsito, involucra a un sujeto que presuntamente intimidó a los agentes y cuya motocicleta portaría la placa PRZ70G.

Entre las principales evidencias se encuentra material audiovisual que muestra al sospechoso lanzando cuchilladas y arrastrando el vehículo, mientras una mujer, supuesta acompañante, interviene para evitar que los agentes interfieran y así prevenir una tragedia.

Las autoridades confirmaron que el caso está en proceso de investigación y enfatizaron la importancia del video para identificar y ubicar al responsable. Además, se ofreció una recompensa para que proporcionen información que facilite la localización del motociclista. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier dato relevante que permita esclarecer los hechos.

La motocicleta implicada en el caso portaría la placa PRZ70G, lo que facilita las labores de identificación por parte de las autoridades - crédito Colprensa

“Intento de homicidio, unos añitos en la cárcel le baja los humos...” ; “Ya quedo boletiado ese men de la moto jajaja” ; “Siempre hay una vieja sopona, q parece q es complice” ; “Se ve que es un delincuente” ; “Tiene la placa tarde o temprano y cae el gamin, no vale la pena agrandar la situación con pelea, bien hizo la señora !! Si no peor sería la noticia (sic)”, fueron algunos comentarios al respecto.

Agreden a agente de tránsito en Cartagena tras inmovilización de motocicleta

Las agresiones contra agentes de tránsito han despertado preocupación en Cartagena tras la difusión de un video que muestra a un funcionario golpeado por un ciudadano en presencia de una multitud.

El hecho violento ocurrió en la mañana del miércoles 14 de enero en el barrio Huellas de Alberto Uribe, de acuerdo con información difundida por el portal Denuncias Cartagena en Facebook. Según el medio digital, la confrontación se produjo luego de que la motocicleta del implicado fuera inmovilizada por las autoridades.

El ciudadano, según lo reportado, se exaltó al no recibir información clara sobre el destino del vehículo, manifestando que lo enviaban de un lugar a otro sin una respuesta concreta. La tensión escaló hasta el punto de la agresión física, momento en el que habitantes y otros agentes intervinieron para evitar una confrontación mayor.

La agresión al agente de tránsito quedó registrada en video - crédito Denuncias Cartagena/Facebook

Ante este tipo de situaciones, el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (Datt) recordó que el Código Penal colombiano sanciona la violencia contra los servidores públicos con penas de prisión de cuatro a ocho años, conforme al artículo 429.

Además, el artículo 429D establece condenas de 36 a 60 meses de cárcel por obstrucción a la función pública mediante violencia o amenazas. El Datt recalcó la importancia de respetar a los servidores públicos y reiteró que la violencia nunca es el camino, remarcando el papel fundamental de los agentes para la seguridad vial.

José Ricaurte, director del Datt, señaló que el comportamiento vial fue favorable pese al alto flujo vehicular durante la temporada decembrina y Año Nuevo en la ciudad, atribuyéndolo a los controles continuos. La entidad anunció que se reforzarán las estrategias de control y planificación vial para garantizar una movilidad segura, especialmente en periodos de alta afluencia turística.