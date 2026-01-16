Colombia

Petro volvió a defender el incremento del salario mínimo y comparó cifra de inflación con el Gobierno Duque: “Hemos avanzado mucho”

El mandatario aseguró que la evidencia desmiente que mejorar el ingreso real cause inflación y desempleo

El expresidente Iván Duque y
El expresidente Iván Duque y el presidente Gustavo Petro, tuvieron cifras distintas en cuanto incrementos de salario m{inimo y datos infalcionarios - crédito Iván Duque y Presidencia

El presidente Gustavo Petro defendió la política de aumento del salario mínimo durante el cierre del 2025, y cuestionó las bases del modelo económico neoliberal, en respuesta a una comparación difundida en X sobre los incrementos salariales y la inflación frente al gobierno anterior de Iván Duque.

Con un extenso mensaje, dijo que “subir el salario real a los trabajadores no tiene como consecuencia per se aumentar la inflación y el desempleo”, afirmó el mandatario en su publicación, como respuesta a las numerosas críticas que ha recibido, sumadas a una fuerte contraposición a la emisión del paquete de medidas decretadas bajo el concepto de emergencia económica.

Petro reaccionó a una publicación del politólogo León Valencia, que compartió una imagen que compara los incrementos del salario mínimo y la inflación durante los mandatos de Petro y Duque.

El presidente sostuvo que la economía es un campo de debate y no un compendio de “leyes únicas”, por lo que pidió a los magistrados encargados de decisiones económicas escuchar distintas escuelas de pensamiento.

“La economía es un compendio de leyes controversiales. Por eso es necesario que los magistrados que hoy tienen en sus manos el futuro económico de Colombia escuchen las diversas escuelas de pensamiento económico y no solo una”, escribió.

