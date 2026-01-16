Este es el video que muestra el robo y la persecución que desencadenó fatal accidente en la avenida 68 de Bogotá

Momento que habría desencadenado el choque en la Avenida 68 con calle 72 - crédito red social X

Un video difundido en redes sociales captó el inicio de la persecución que concluyó en un accidente fatal en la avenida 68 con calle 72 de Bogotá la tarde del jueves 15 de enero.

Tras robarle, el delincuente huyó en una motocicleta junto a un cómplice. La víctima, propietaria de una camioneta Renault Oroch gris, decidió perseguirlos, dando inicio a la persecución que terminaría en tragedia.

Durante la huida, los vehículos involucrados llegaron a un trancón en la vía, donde, en circunstancias aún bajo investigación, la camioneta impactó por detrás a la motocicleta, lo que provocó que esta se incrustara violentamente contra un automóvil gris en el que viajaba una pareja de adultos mayores. El choque desencadenó una colisión en cadena que involucró también a una volqueta y a otros dos automóviles.

El accidente dejó un saldo de tres personas fallecidas y siete heridas, según reportó la Secretaría Distrital de Movilidad y la Policía Metropolitana de Bogotá.

Las víctimas mortales fueron Santiago Rodríguez Montero, de 67 años, y su esposa Clara Lucía León Bernal, de 68 años, quienes viajaban en el automóvil gris, y uno de los presuntos asaltantes que se movilizaba en la motocicleta, de acuerdo con Noticias Caracol.

Las autoridades capitalinas investigan un choque múltiple registrado tras una persecución por hurto, que provocó el deceso de un adulto mayor y dos personas identificadas como presuntos responsables del asalto en el occidente de la ciudad - crédito X

El otro delincuente fue capturado por las autoridades y trasladado a un centro médico tras presentar lesiones.

Entre los heridos se encuentran varios menores: un niño de 5 años con trauma craneoencefálico leve, otro de 11 años con lesiones similares y varios adultos que presentaron politraumatismos y contusiones faciales.

Los afectados fueron trasladados a la Clínica Santa María del Lago, Medicentro Fontibón y Clínica San José Infantil, según el reporte oficial. También resultaron lesionadas las personas que viajaban en la volqueta involucrada, incluyendo un conductor de 24 años con trauma cervical y un acompañante de 47 años con trauma craneoencefálico severo.

La Policía Metropolitana indicó que los sujetos en motocicleta portaban un arma de fuego y un cuchillo, los cuales fueron incautados tras la captura de uno de ellos. El coronel John Zambrano, comandante operativo de control y reacción, explicó que el accidente ocurrió “en el desarrollo de una maniobra de reacción y persecución por la comisión del delito de hurto calificado y agravado, modalidad fleteo”.

Policía y equipos de tránsito permanecieron en el lugar para concluir el levantamiento del cuerpo y proceder a la reapertura de la vía tras el accidente en Engativá - crédito X

Testigos y registros de cámaras de seguridad muestran cómo los delincuentes intentaban esquivar vehículos mientras la camioneta los perseguía a alta velocidad. El choque se produjo cuando la motocicleta fue impactada desde atrás y proyectada contra el automóvil gris de la pareja de adultos mayores, que posteriormente colisionó con la volqueta. Esta secuencia generó un embotellamiento prolongado en la zona, obligando a desviar el tránsito durante varias horas.

El hecho tuvo lugar cerca del barrio San Fernando, en la localidad de Barrios Unidos, un sector intensamente transitado de la capital. La Secretaría Distrital de Movilidad confirmó que la vía permaneció restringida mientras se realizaban las tareas de levantamiento de los cuerpos y recolección de pruebas por parte de la unidad de criminalística.

El choque múltiple en la Avenida Carrera 68 con Calle 72 de Bogotá provocó una emergencia vial con cierre total en Engativá - crédito X

El video que circula en redes sociales muestra el momento exacto del hurto y la fuga de los delincuentes, así como los segundos previos a la colisión múltiple. Las imágenes han generado indignación y conmoción entre los ciudadanos, quienes cuestionan los riesgos de las persecuciones ciudadanas y los peligros de reaccionar de manera inmediata ante un robo.

El conductor de la camioneta que persiguió a los delincuentes y provocó la muerte del presunto ladrón y de la pareja de adultos mayores podría enfrentar investigaciones penales por homicidio culposo o lesiones en accidente de tránsito, dependiendo de lo que determinen las autoridades sobre su grado de responsabilidad.

Las indagaciones tendrán en cuenta factores como la intención, la velocidad, la reacción ante el robo y la imprudencia en la vía pública. Mientras tanto, la Fiscalía y la Policía continúan recopilando pruebas y testimonios para esclarecer la dinámica exacta de los hechos y establecer posibles sanciones legales.