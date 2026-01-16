Estas son las identidades y los rostros de la pareja que falleció en un accidente de tránsito en la avenida 68 en Bogotá

Santiago Rodríguez Montero, de 67 años y su esposa Clara Lucía León Bernal, de 68 - crédito redes sociales

El accidente que conmocionó a Bogotá el jueves 15 de enero de 2026, derivó en la pérdida de tres vidas y expuso una cadena de hechos que comenzó con un intento de robo en el barrio Las Ferias, sobre la avenida 68, uno de los corredores viales más concurridos.

La secuencia se inició cuando, según revelaron los videos que circularon por las redes sociales, dos hombres en moto intentaron asaltar a los ocupantes de una camioneta Renault Duster Oroch de placas NFZ516.

El conductor de este vehículo optó por perseguir a los presuntos ladrones, lo que desencadenó una persecución a alta velocidad en la zona noroccidental de la ciudad.

La persecución finalizó trágicamente en la intersección de la avenida 68 con calle 72, donde se produjo un choque múltiple que involucró cinco automotores: una volqueta, dos camionetas, un carro particular y la moto de los asaltantes. Las imágenes grabadas por cámaras muestran que la moto zigzagueó entre los autos antes de ser alcanzada por la camioneta, lo que provocó el impacto fatal.

Entre las víctimas mortales se encuentran Santiago Rodríguez Montero, de 67 años, y su esposa Clara Lucía León Bernal, de 68, quienes se desplazaban en un vehículo particular de placas ZIV554.

Según la información suministrada por El Tiempo, la pareja residía cerca del lugar del accidente. Rodríguez Montero era ingeniero civil con más de tres décadas de experiencia en el sector de la construcción de vivienda, mientras que León Bernal había trabajado como contratista para el Distrito, en la subdirección de métodos educativos y operativos del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (Idipron).

El choque múltiple en la Avenida Carrera 68 con Calle 72 de Bogotá provocó una emergencia vial con cierre total en Engativá - crédito X

El tercer fallecido fue uno de los presuntos asaltantes que iba en la moto. En la escena quedó el arma con la que, según las autoridades, intentaron cometer el atraco.

La policía capturó al segundo ocupante de la moto, identificado como Roberto Camargo Galvis, quien resultó herido y fue trasladado a un centro médico. Camargo Galvis presenta varios golpes y traumas derivados del accidente.

Este siniestro no solo dejó dolor en las familias de las víctimas, sino que también abrió interrogantes sobre el alcance de la violencia asociada a los robos en la capital y las consecuencias fatales que pueden desencadenar las respuestas desesperadas ante la delincuencia.

El accidente involucró tres automóviles, una volqueta y una motocicleta, y dejó una persona fallecida, según las autoridades de tránsito - crédito X

Detalles del grave accidente

Las imágenes captadas por un video difundido en redes sociales permitieron reconstruir los primeros momentos de la persecución que terminó en tragedia la tarde del 15 de enero en la avenida 68 con calle 72 de Bogotá. El registro audiovisual mostró cómo el conductor de una Renault Oroch gris inició la persecución tras ser víctima de un robo perpetrado por dos hombres en motocicleta.

La secuencia dio un giro inesperado cuando, en medio del tráfico, la camioneta alcanzó a la motocicleta, la cual terminó incrustada contra un automóvil gris en el que viajaba una pareja de adultos mayores. El impacto generó de inmediato una colisión múltiple que sumó a la escena una volqueta y otros dos automóviles.

La presencia de cuerpos de emergencia y la investigación judicial mantuvieron la vía restringida durante varias horas, con movilización de ambulancias y desvíos para aliviar la congestión vehicular - crédito X

La Secretaría Distrital de Movilidad y la Policía Metropolitana de Bogotá precisaron que el saldo fue de tres personas fallecidas y siete heridas.

El video, que circuló ampliamente en redes sociales, se convirtió en una pieza clave para los investigadores, quienes buscan determinar con exactitud cómo la reacción de la víctima frente al robo desencadenó una tragedia que paralizó una de las principales arterias de la ciudad.