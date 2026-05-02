Colombia

Se acerca el plazo del impuesto de vehículos y Bogotá abre feria virtual para pagar a cuotas y con descuento: estos son los detalles

La feria virtual funcionará durante dos semanas con atención especializada, ofreciendo a los contribuyentes la posibilidad de ponerse al día, pagar a cuotas y asegurar el 10% de descuento antes del vencimiento

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- crédito Johan Largo/Infobae
La Secretaría de Hacienda de Bogotá lanzó una feria virtual para facilitar el pago del impuesto de vehículos y garantizar descuentos por pronto pago - crédito Johan Largo/Infobae

A pocos días de que expire uno de los beneficios más atractivos para los contribuyentes en Bogotá, la Secretaría de Hacienda activó una estrategia digital para agilizar el pago del impuesto de vehículos. El objetivo es claro y se trata de que más ciudadanos accedan al descuento por pronto pago antes de la fecha límite y eviten filas o trámites presenciales.

La apuesta se materializa en una feria virtual de servicios que funcionará durante casi dos semanas y que busca acompañar, paso a paso, a quienes aún no han cumplido con esta obligación. En lugar de desplazamientos y esperas, los usuarios podrán resolver inquietudes desde casa, con asesoría personalizada y acceso directo a sus trámites.

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El impuesto al patrimonio vehicular aplica para diversas unidades registradas por primera vez en Sunarp. (Foto: Andina)
Más de 2,4 millones de vehículos deben declarar el impuesto en Bogotá antes del 15 de mayo, fecha límite para acceder al 10% de descuento - crédito Andina

El contexto no es menor. Este año, cerca de 2,4 millones de vehículos están obligados a declarar en la ciudad, lo que implica un alto volumen de contribuyentes gestionando pagos en simultáneo. Por eso, la administración distrital decidió reforzar sus canales digitales y abrir espacios adicionales de orientación.

El calendario ya está corriendo. El plazo para acceder al 10% de descuento por pronto pago vence el próximo 15 de mayo, una fecha clave dentro del cronograma tributario de 2026. En ese sentido, la feria se convierte en una herramienta para quienes buscan cumplir a tiempo y, de paso, ahorrar.

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La atención será completamente remota y estará a cargo de agentes especializados. El servicio estará disponible entre el lunes 4 y el viernes 15 de mayo, en jornada continua de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Además, habrá una franja adicional el sábado 9 de mayo, desde las 8:00 a. m. hasta el mediodía, pensada para quienes no pueden conectarse en días hábiles.

Durante estas sesiones, los ciudadanos tendrán acceso a varios servicios clave. Entre ellos, la consulta del estado de deudas, la revisión de obligaciones pendientes y la generación de facturas correspondientes a la vigencia 2026. También se brindará orientación sobre las distintas alternativas de pago disponibles.

Conoce las fechas para pago del impuesto predial, vehicular e ICA para 2025 - crédito Alcaldía de Bogotá
Los contribuyentes podrán consultar su estado de deudas, descargar facturas de la vigencia 2026 y recibir orientación sobre formas de pago - crédito Alcaldía de Bogotá

Uno de los puntos más consultados será el Sistema de Pago Alternativo por Cuotas (Spac), una opción que permite diferir el pago del impuesto en varios plazos. Para quienes opten por esta modalidad, es importante tener en cuenta las fechas establecidas, deberán presentar una declaración inicial antes del 12 de junio, realizar el primer pago el 3 de julio y cumplir con una segunda cuota el 4 de septiembre.

El acceso a la feria requiere un paso previo. Los interesados deberán agendar su cita a través del enlace oficial de la Secretaría de Hacienda. El proceso consiste en diligenciar una encuesta con datos personales, elegir el horario de atención y confirmar la solicitud. Una vez completado, recibirán en su correo electrónico la invitación para conectarse con un asesor.

Esta estrategia no solo apunta a facilitar el cumplimiento tributario desde casa. También busca reducir la congestión en los puntos físicos de atención, que suelen registrar alta demanda en fechas cercanas al vencimiento de plazos.

Infografía detallada sobre la feria virtual para el pago del impuesto vehicular en Bogotá, mostrando fechas clave, descuentos, opciones de pago y servicios.
Para acceder a la feria virtual de la Secretaría de Hacienda, los usuarios deben agendar cita en línea y completar una encuesta previa - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las cifras muestran que el recaudo ya avanza. Con corte al 27 de abril, Bogotá logró reunir 557.000 millones de pesos por concepto del impuesto de vehículos. Sin embargo, aún queda un número importante de contribuyentes por cumplir con esta obligación.

En ese grupo se encuentran, por ejemplo, los 278.162 motociclistas obligados a declarar, además de miles de propietarios de vehículos particulares. Para todos ellos, la invitación es a aprovechar las herramientas digitales disponibles y evitar contratiempos de última hora.

Así, mientras se acerca la fecha límite, la ciudad refuerza sus canales virtuales en un intento por hacer más ágil y accesible un trámite que, año tras año, marca la agenda de los contribuyentes.

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