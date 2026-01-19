Implicado en robo y choque fatal en la avenida 68 en Bogotá usó la cédula de un familiar para ocultar su prontuario criminal

Momento del hurto que desencadenó la persecución y el accidente fatal en la Avenida 68 con calle 72 - crédito red social X

Cuatro días después del fatal accidente de tránsito ocurrido en la avenida carrera 68 con calle 72, en el noroccidente de Bogotá, se siguen conociendo nuevos detalles del siniestro que dejó a tres personas fallecidas.

De hecho, en la mañana del lunes 19 de enero, la Fiscalía General de la Nación y la Policía de Bogotá informaron que José Ignacio Camargo Galvis, detenido tras el accidente, utilizó una identidad falsa para evitar la acción judicial.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La persecución inició poco después de que este ciudadano, junto a otro hombre que perdió la vida en el accidente, cometiera un violento atraco con arma de fuego, lo que desató una persecución de la víctima y terminó en el fatal siniestro.

Entre las víctimas figuran Santiago Rodríguez Montero, de 67 años; su esposa Clara Lucía León Bernal, de 68; y uno de los asaltantes, cuyo nombre no se conoció en un primer momento.

El accidente en la avenida carrera 68 de Bogotá deja tres muertos y congestión total durante horas - crédito X

La investigación permitió establecer que Camargo Galvis, identificado en un inicio como Roberto Camargo Galvis, proporcionó datos falsos a las autoridades. Fue gracias a un examen de dactiloscopia y la revisión de tatuajes corporales —un búfalo en el brazo, letras X y Y en la mano, y un demonio en la espalda— que expertos forenses, a petición del fiscal Ricardo Bejarano Beltrán, lograron confirmar la identidad real del detenido, según información conocida por El Tiempo.

Los hechos ocurrieron tras el robo al conductor de una camioneta Renault Duster Oroch. Durante la persecución, las personas afectadas lograron recuperar objetos robados y la Policía incautó un revólver calibre 38 marca Escorpión, con seis cartuchos no disparados.

Entre los bienes recuperados había un reloj marca Diesel avaluado en cinco millones de pesos, una cadena de oro de 18 quilates avaluada en diez millones, dos anillos de oro con diamantes y esmeraldas valorados en quince millones y un teléfono móvil. Estos datos fueron confirmados por el expediente al que tuvo acceso el diario nacional citado.

Entretanto, José Ignacio Camargo Galvis tiene un extenso historial criminal. Desde junio de 2017 cumplía una condena de ocho años y siete meses por porte de armas de fuego. En 2002, recibió una sentencia de cinco meses por hurto calificado y, también en 2017, fue condenado por porte ilegal de estupefacientes, según información revelada por El Tiempo.

Momento que habría desencadenado el choque en la Avenida 68 con calle 72 - crédito red social X

Asimismo, las autoridades reportan una orden de captura vigente desde octubre de 2024 por porte y tráfico de estupefacientes, emitida por un juzgado de Acacías, Meta.

Tras ser capturado, Camargo permanece bajo custodia policial en un centro médico. Un informe de Medicina Legal concluyó que sufrió paraplejia por el trauma sufrido en el accidente, así como luxofracturas, lesiones neurológicas agudas y fracturas múltiples en el tórax y las extremidades inferiores.

El proceso judicial sigue su curso. El fiscal Bejarano avanza con la preparación de las audiencias de formulación de imputación y gestión de medidas de aseguramiento preventiva, mientras Camargo Galvis continúa bajo supervisión médica y policial, indicaron fuentes citadas por el diario nacional.

Entretanto, los afectados fueron remitidos a la Clínica Santa María del Lago, muy cerca del lugar del siniestro, además de Medicentro Fontibón y Clínica San José Infantil, según el reporte oficial.

Las autoridades capitalinas investigan un choque múltiple registrado tras una persecución por hurto, que provocó el deceso de un adulto mayor y dos personas identificadas como presuntos responsables del asalto en el occidente de la ciudad - crédito X

Según se conoció en su momento, en el accidente también resultaron lesionadas las personas que viajaban en la volqueta involucrada, incluyendo un conductor de 24 años con trauma cervical y un acompañante de 47 años con trauma craneoencefálico severo.

Asimismo, con el paso de las horas se conocieron videos del momento en el que los sujetos arremetieron contra las víctimas del robo y la posterior fuga que tuvo un desenlace fatal, lo que ha generado opiniones divididas sobre el actuar del hombre que emprendió la persecución.