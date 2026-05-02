Shakira en Copacabana: todo lo que debe saber sobre la logística del concierto de la colombiana en Brasil

El Ayuntamiento de Rio de Janeiro dispuso un complejo aparato logístico para garantizar la seguridad y normal realización del concierto de Shakira en la playa de Copacabana - crédito @shakira/Instagram

Río de Janeiro se alista para el concierto gratuito de Shakira en Copacabana, programado para este sábado 2 de mayo de 2026.

El evento, que hace parte del programa Todo Mundo en Río y marca la reanudación de la gira Las mujeres ya no lloran World Tour, ha movilizado un amplio despliegue logístico y de seguridad bajo la coordinación del Ayuntamiento de Río de Janeiro para garantizar el acceso y la protección de los asistentes.

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Según información oficial de las autoridades locales, se han establecido reglas estrictas para el ingreso y la permanencia en la zona del espectáculo. Entre las medidas, se prohíbe el ingreso con botellas de vidrio y la venta de estos envases en el área del evento. Además, no se permitirá el cercamiento de espacios públicos por parte de vendedores ambulantes, la utilización de áreas superiores a las autorizadas para los quioscos ni el estacionamiento en la región durante la operación especial.

Para quienes asistan al espectáculo, las autoridades recomiendan explícitamente el uso de transporte público para llegar al evento. Se permite llevar envases plásticos o recipientes flexibles para hidratación. La circulación debe realizarse respetando los bloqueos y las orientaciones de la operación, además de aprovechar el evento con seguridad y responsabilidad.

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El acceso del público a Copacabana contará con múltiples puntos de control y revisión, distribuidos estratégicamente en las principales calles de acceso a la playa. Además, el esquema especial de movilidad y seguridad incluye bloqueos viales, zonas de revisión y restricciones para vehículos particulares en el perímetro cercano al escenario principal.

18 puntos de acceso fueron habilitados por el Ayuntamiento de Rio de Janeiro para el concierto de Shakira - crédito @Prefeitura_Rio/X

Según detalló el Ayuntamiento de Río de Janeiro, estas medidas buscan asegurar la fluidez del evento y la integridad de los asistentes, en un operativo que involucra a diferentes áreas del gobierno municipal. En las publicaciones realizadas a través de sus canales oficiales, se enfatizó la importancia de seguir las orientaciones y reglas para disfrutar del concierto de manera segura.

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“Mantente atento a lo que se puede y no se puede, en las orientaciones y reglas de la operación especial para Todo Mundo en Río en Copacabana”, indicó la organización a través de sus redes sociales, donde además compartió un mapa con los puntos de acceso habilitados y las ubicaciones de los filtros de seguridad.

Se espera una asistencia superior a los dos millones de espectadores al concierto de Shakira, este sábado 2 de mayo - crédito Ricardo Moraes/REUTERS

El dispositivo de seguridad y logística prevé la implementación de controles en los accesos y un monitoreo constante durante el desarrollo del concierto, que espera una masiva concurrencia de público local y turistas. Cabe recordar que la organización proyectó una asistencia superior a los dos millones de espectadores para la presentación de Shakira.

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El transporte en Río de Janeiro, paralizado por Shakira

A partir de las 06:00 p. m. (hora local) del sábado, se cerrará al tráfico todas las vías de acceso a Copacabana, con excepción de los taxis y autobuses regulares - crédito Ayuntamiento de Río de Janeiro

La Compañía de Ingeniería de Tráfico de Río de Janeiro (CET-Rio), organismo municipal encargado de la planificación y gestión del tránsito en la ciudad, implementó un operativo especial para garantizar la movilidad durante el concierto. El plan inició a la medianoche del sábado 2 de mayo, con el cierre total de la avenida Atlântica y sus vías de acceso para vehículos particulares, incluyendo los carriles de la playa y los adyacentes a los edificios. También se prohibió el estacionamiento en Copacabana, Botafogo y en la Avenida Epitácio Pessoa, que cruza el barrio de Lagoa.

Los autobuses chárter, que en su mayoría movilizan turistas, también tienen prohibido entrar en Copacabana a partir de la medianoche del sábado, así como aparcar en zonas cercanas como Botafogo, Ipanema, Urca, la avenida Epitácio Pessoa y Morro do Pasmado.

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Movilidad en la zona del concierto de Shakira

Para el operativo de movilidad durante el concierto de la colombiana en Copacabana, las autoridades locales dispusieron las siguientes medidas:

Desde las 18:00 (hora local) del sábado 2 de mayo: Se cerrarán al tráfico todas las vías de acceso a Copacabana, excepto para taxis y autobuses regulares. El parque Flamengo y la Cala Botafogo permanecerán cerrados para preparar la terminal de autobuses destinada a la salida del público.

A partir de las 19:00: El cierre será total para todo tipo de vehículos, incluidos autobuses y taxis, que ya no podrán circular por la zona.

Reapertura del tráfico: El tráfico en Copacabana comenzará a reanudarse a partir de las 4:00 del domingo 3 de mayo. El carril frente a la playa de la avenida Atlântica permanecerá cerrado al público, como es habitual los domingos y festivos, junto con otros 24 cierres de vías adicionales. A partir de las 10:00, se habilitará el carril junto a los edificios de la Avenida Atlântica, donde se implementará un retorno para facilitar la movilidad.



CET-Rio confirmó que contará con el respaldo de 205 agentes, incluidos operadores de tráfico y personal de apoyo, además de 49 motocicletas y 26 vehículos operativos. Los equipos trabajarán para mantener el flujo vehicular, prevenir el estacionamiento ilegal, organizar las intersecciones, guiar a los peatones e implementar los cierres viales necesarios en la zona.

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Los técnicos de CET-Rio, desde el Centro de Operaciones de Río, monitorearán la situación en tiempo real para ajustar la programación de los semáforos si fuera necesario.

Adicionalmente, se instalaron unos 700 banderines con indicaciones sobre la prohibición de estacionamiento en Copacabana para alertar a los conductores. Se eliminarán aproximadamente tres mil plazas de estacionamiento en la zona. También se utilizarán 45 señales direccionales y 31 paneles de mensajes variables que proporcionarán información sobre cambios en el tráfico, horarios y ubicaciones de cierres de calles, restricciones de estacionamiento y condiciones del tráfico.

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