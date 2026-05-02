Alejandro Gaviria acusó al Gobierno Petro de ser responsable de la corrupción en el Fomag: “Una farsa grotesca y vulgar”

La actuación de la Superintendencia incluye una revisión integral de la operación del sistema, la prestación de servicios y el manejo de los recursos destinados a docentes - crédito Mateo Riaños/Infobae Colombia, Colprensa y Fomag

En medio de la conmemoración del Día Internacional del Trabajo el 1 de mayo de 2026, el presidente Gustavo Petro ordenó desde Medellín la apertura de una investigación al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), tras asegurar que en esa entidad “se han robado billones de pesos”. La instrucción fue dirigida al superintendente de Salud, Daniel Quintero, quien anunció el inicio inmediato de actuaciones de inspección y vigilancia sobre el modelo.

La decisión generó reacciones en el ámbito político, entre ellas la del exministro Alejandro Gaviria, quien a través de su cuenta en la red social X cuestionó la medida adoptada por el Gobierno. “La corrupción del Fomag fue resultado de las decisiones del gobierno actual. Nombraron los gerentes de Fiduprevisora, cambiaron el modelo de manera improvisada, no dejaron reformarlo en el PND y ahora se quejan de la corrupción que generaron. Una farsa grotesca y vulgar”, escribió.

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El exministro Alejandro Gaviria criticó la decisión del gobierno de abrir una investigación al Fomag - crédito @agaviriau/X

Durante su intervención pública en Medellín, el presidente instruyó la intervención del sistema. “Le ordeno, superintendente, que entre al Fomag, invitado por el comité de este gobierno, que hace parte del consejo directivo del Fomag, pero que administra la Fiduprevisora”, manifestó Gustavo Petro.

El jefe de Estado también solicitó un reporte detallado sobre posibles responsables. “Le pido un listado completo de los funcionarios que han colaborado con ese robo y pone la denuncia penal contra los presidentes de la Fiduprevisora que permitieron que la reforma a la salud que propusimos no se implementara ni en Antioquia ni en la mayoría de los departamentos a favor de los maestros y maestras de Colombia”, agregó.

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Tras esta instrucción, el superintendente Daniel Quintero Calle confirmó el inicio del proceso investigativo el mismo 1 de mayo. “Cumpliendo la orden del presidente, abrimos investigación en el Fomag. Vamos a revelar las irregularidades y a los responsables del manejo de los recursos de salud de nuestras maestras y maestros”, señaló.

Alcance de la actuación de la Supersalud

Petro pidió identificar a los funcionarios presuntamente involucrados y promover denuncias penales contra directivos de Fiduprevisora S. A. - crédito Fomag

La instrucción formal de la Supersalud a la Dirección de Inspección y Vigilancia para Entidades de Aseguramiento en Salud sed dio con el fin de adelantar una actuación especial sobre el modelo de salud del magisterio. Esta revisión incluye la operación del sistema, la prestación de servicios y el manejo de los recursos destinados a docentes, pensionados y beneficiarios.

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La medida contempla una revisión integral de distintos procesos, entre ellos la contratación, la red de servicios, la entrega de medicamentos, las autorizaciones, la gestión de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias; así como auditorías, pagos y el flujo de recursos. Además, se dispuso evaluar el papel de los actores involucrados en la operación del sistema, incluyendo a la Fiduprevisora, operadores, prestadores de salud, gestores farmacéuticos e interventorías.

Dentro de las acciones previstas se encuentra la elaboración de una matriz técnica de hallazgos y riesgos, la identificación de posibles irregularidades y la eventual remisión de los resultados a organismos de control como la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República.

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Entre los aspectos a evaluar se encuentran la contratación, la red de servicios de salud, la entrega de medicamentos, las autorizaciones y el flujo de recursos - crédito Supersalud

La instrucción también establece que el proceso deberá tener carácter prioritario y que se entregue un primer informe de avance que incluya actuaciones realizadas, requerimientos proyectados y hallazgos preliminares. Desde la Superintendencia de Salud se reiteró que la actuación tiene como objetivo verificar el funcionamiento del sistema y garantizar la protección del derecho a la salud de los usuarios del régimen especial del magisterio.

En el marco de este proceso, se podrían derivar medidas administrativas, correctivas o sancionatorias en caso de evidenciarse irregularidades, así como la remisión de hallazgos a organismos de control para eventuales investigaciones disciplinarias, fiscales o penales. También podrían ordenarse ajustes en la operación del modelo, cambios en los actores involucrados o la implementación de mecanismos adicionales de supervisión y control.

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