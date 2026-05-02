Revelan prueba de supervivencia de Rosario Caldas y Jairo Ledesma, secuestrados en Valle del Cauca: “Se lo suplico, sáqueme de acá”

Rosario Caldas y Jairo Ledesma pidieron ayuda para su liberación. Afirmaron estar en malas condiciones - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA ScribNews

Se conoció una nueva prueba de supervivencia de los ciudadanos Rosario Caldas Baltán, conocida como “China”, y Jairo Ledesma Torres, conocido como “El Negro”. La mujer fue secuestrada el 12 de abril de 2026 en Buenaventura (Valle del Cauca), mientras que el hombre fue secuestrado el 11 de abril en Cali (Valle del Cauca).

Hasta el momento se desconoce qué organización delincuencial tiene en cautiverio a los ciudadanos, pero en un poco más de 20 días de secuestro han estado divulgando grabaciones como pruebas de supervivencia de las víctimas. La más reciente fue grabada el 29 de abril, a las 9:00 a. m., y en ella, ambas personas se pronuncian solicitando ayuda y expresando el dolor y la desesperación que enfrentan debido a su situación.

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Por un lado, la comerciante Rosario Caldas Baltán dijo que se encuentra en mal estado de salud y que no cree poder sobrevivir por más tiempo. Entre lárgrimas, pidió a su hija que le ayude a lograr su liberación.

El secuestro de los ciudadanos estaría relacionado con un conflicto entre organizaciones criminales - crédito Ernesto Guzmán/EFE

“Hija, por favor, hable con mi yerno para que me saque de acá, ya no aguanto. Estoy enferma, siento que no voy a llegar a los 30 días, se lo suplico, sáqueme de acá. Me siento mal, por favor, ayúdeme, no me dejen morir aquí, no quiero morir aquí”, expresó la mujer.

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Por otro lado, Jairo Ledesma Torres afirmó no saber por qué fue secuestrado, pero indicó que todo podría responder a un problema relacionado con un hombre conocido como alias Guerra. En su intervención, pidió al sujeto que resolviera la situación para que sus captores lo dejen en libertad.

“Yo no sé por qué me tienen acá. El señor Guerra, por favor, solucione su problema ya. No sé por qué me tienen acá. Yo no tengo nada que ver. Yo no sé, no sé por qué estoy acá metido, la verdad. Haga el favor y solucione su problema ya para que me dejen libre y e irme pa’ mi casa, que yo no tengo nada, ni mi familia tiene nada”, dijo el ciudadano entre lágrimas.

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A Rosario Caldas la secuestraron para presionar el pago de una deuda. El secuestro de Jairo Ledesma sería por una confusión - crédito Luisa González/Reuters

De acuerdo con el comandante encargado del Departamento de Policía Valle del Cauca, el coronel Pedro Pablo Astaiza Cerón, el secuestro de Caldas Baltán está relacionado con “negocios entre criminales” y, presuntamente, hay una deuda de por medio. Según el uniformado, la comerciante es familiar de uno de los delincuentes implicados en los hechos.

“Fue secuestrada para ejercer presión para el pago de este dinero”, detalló el funcionario, citado por el medio local Soy de Buenaventura.

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Por su parte, el comandante del Gaula Militar de Buenaventura, el mayor Diego Santamaría, indicó que las autoridades están investigando los hechos que rodean el secuestro de Jairo Ledesma. Aseguró que no hay una denuncia formal interpuesta por sus allegados o familiares al respecto.

“La residencia de esta persona está actualmente en la ciudad de Cali y actualmente no se tiene una denuncia puntual frente a ese evento”, precisó el uniformado a TV Noticias Buenaventura.

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Las autoridades informaron que no hay una denuncia formal por el secuestro de Jairo Ledesma - crédito Policía Nacional

En diálogo con un creador de contenido llamado Jay Alarcón, la hermana de Ledesma Torres afirmó que no es una persona conflictiva y que no tiene problemas con nadie. Además, aclaró que no pertenece a ningún grupo armado.

De acuerdo con la información que ha recibido la familia sobre los hechos, el secuestro de su hermano sería el resultado de una confusión. Al parecer, el problema está relacionado con la comerciante Caldas Baltán, específicamente, con un familiar de ella.

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“Yo no conozco ni a la señora ni a la persona que están buscando, que mi hermano pronuncia en el video. No sabemos nada, o sea, no la conocemos. Fue una confusión. Se lo llevaron pensando que él era familiar de la persona que están buscando y de la señora ”China"”, precisó.