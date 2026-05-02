Colombia

Gustavo Petro respondió al anuncio de Donald Trump sobre una posible intervención en Cuba: “Sería una agresión a Latinoamérica”

El presidente colombiano se refirió al escenario de tensión diplomática surgido tras recientes declaraciones de Trump sobre el endurecimiento de las medidas económicas impuestas contra la isla

Guardar
El presidente Gustavo Petro aseguró que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, buscar bombardear campesinos en Colombia - crédito Juan Cano/Presidencia y Alex Brandon/AP
El Gobierno estadounidense ha incrementado la presión sobre Cuba mediante nuevas sanciones dirigidas a sectores clave como energía, defensa y servicios financieros - crédito Juan Cano/Presidencia y Alex Brandon/AP

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, manifestó su rechazo a una eventual intervención militar de Estados Unidos en Cuba, al considerar que implicaría una afectación directa a toda América Latina. Sus declaraciones se producen en un contexto de escalada de tensiones diplomáticas y políticas entre Washington y el Gobierno cubano.

A través de un mensaje publicado en la red social X, el mandatario colombiano expresó su postura frente a la posibilidad de una acción armada contra la isla, en línea con recientes afirmaciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien indicó que su administración podría tomar control de Cuba en el corto plazo.

PUBLICIDAD

“No estoy de acuerdo con una agresión militar a Cuba porque eso es una agresión militar a Latinoamérica”, escribió Petro en su publicación. En el mismo mensaje, reiteró la posición de su gobierno sobre el carácter pacífico de la región: “Dijimos que el Caribe es una zona de paz y eso debe respetarse”.

Postura sobre soberanía y no intervención

El mandatario colombiano reiteró que el Caribe debe ser respetado como zona de paz y enfatizó que la soberanía de la isla corresponde exclusivamente al pueblo cubano - crédito petrogustavo/X
El mandatario colombiano reiteró que el Caribe debe ser respetado como zona de paz y enfatizó que la soberanía de la isla corresponde exclusivamente al pueblo cubano - crédito petrogustavo/X

En su pronunciamiento, Petro enfatizó que la autodeterminación de los pueblos debe prevalecer en el continente. “Son los cubanos y cubanas los únicos dueños de su país”, afirmó, al tiempo que subrayó la importancia de evitar imposiciones externas en la región.

PUBLICIDAD

El mandatario también señaló que la estabilidad del continente depende del respeto mutuo entre naciones. “El continente americano vivirá en paz si nadie propone imponerse sobre los demás. Este continente es el continente de la Libertad y no de las invasiones”.

El jefe de Estado colombiano concluyó su mensaje con una referencia histórica: “Honor a José Martí y a las repúblicas libres y soberanas de Latinoamérica y el Caribe”, en alusión al líder independentista cubano José Martí.

Reacción del Gobierno cubano

Miguel Díaz-Canel instó a la comunidad internacional a pronunciarse ante lo que consideró una posible agresión militar contra su país - crédito Europa Press
Miguel Díaz-Canel instó a la comunidad internacional a pronunciarse ante lo que consideró una posible agresión militar contra su país - crédito Europa Press

El pronunciamiento de Petro se dio el mismo día en que el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, solicitó a la comunidad internacional pronunciarse ante lo que calificó como un aumento de las amenazas por parte de Estados Unidos.

El presidente de EE.UU. eleva sus amenazas de agresión militar contra Cuba a una escala peligrosa y sin precedentes”, expresó Díaz-Canel en redes sociales. En su mensaje, hizo un llamado a otros países y a la sociedad estadounidense: “La comunidad internacional ha de tomar nota y, junto al pueblo de EE.UU., determinar si se permitirá un acto criminal tan drástico”.

El mandatario cubano también atribuyó las acciones de Washington a intereses específicos dentro de ese país. Según señaló, las medidas buscan satisfacer los intereses de un grupo pequeño pero adinerado e influyente, con ansias de revancha y dominación”, en referencia a sectores de la comunidad cubanoamericana.

Escalada de tensiones y medidas de Estados Unidos

Las nuevas medidas contemplan el bloqueo de activos en Estados Unidos a personas y empresas que mantengan vínculos comerciales con el Estado cubano - crédito POOL Salw An Geordes/EFE/EPA
Las nuevas medidas contemplan el bloqueo de activos en Estados Unidos a personas y empresas que mantengan vínculos comerciales con el Estado cubano - crédito POOL Salw An Geordes/EFE/EPA

El 1 de mayo Donald Trump afirmó que su gobierno “tomará el control” de Cuba “casi de inmediato”, aunque señaló que previamente atenderá otras prioridades en política exterior, como la situación en Irán.

En ese contexto, también se anunció el eventual desplazamiento del portaaviones USS Abraham Lincoln hacia el mar Caribe. Paralelamente, la administración estadounidense intensificó las sanciones contra la isla, dirigidas a sectores estratégicos de la economía cubana, como energía, defensa, minería y servicios financieros.

De acuerdo con la nueva orden ejecutiva, cualquier persona o empresa que opere en estos sectores o mantenga vínculos comerciales con el Gobierno cubano tendrá bloqueados sus activos en Estados Unidos.

El secretario de Estado, Marco Rubio, acusó a Cuba de permitir la presencia de servicios de inteligencia de países adversarios - crédito Aaron Schwartz/REUTERS
El secretario de Estado, Marco Rubio, acusó a Cuba de permitir la presencia de servicios de inteligencia de países adversarios - crédito Aaron Schwartz/REUTERS

A estas medidas se sumaron declaraciones del secretario de Estado, Marco Rubio, quien acusó a Cuba de permitir la presencia de servicios de inteligencia de países considerados adversarios de Washington. Según Rubio, la administración Trump no tolerará esta situación.

En el ámbito legislativo, el Senado de Estados Unidos rechazó una propuesta presentada por legisladores demócratas que buscaba limitar las facultades del presidente para ordenar operaciones militares contra La Habana.

Desde enero, la política de Estados Unidos hacia Cuba ha incluido un aumento de la presión económica, con medidas como un bloqueo petrolero y reiteradas menciones a la necesidad de un cambio de régimen en la isla.

Temas Relacionados

Gustavo PetroIntervención militarCubaDonald TrumpColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Mundial 2026 está en el centro de la polémica por el precio de la boletería: la FIFA justifica el alto costo de las entradas

Compromisos como los de la selección Colombia figuran entre los más costosos del torneo en Norteamérica, y los aficionados han elevado sus quejas ante la organización

Mundial 2026 está en el centro de la polémica por el precio de la boletería: la FIFA justifica el alto costo de las entradas

El estallido social del 2021 estuvo lejos de ser espontáneo: Tribunal de Bogotá identificó estructura criminal y condenó a los principales implicados

La decisión judicial establece que parte de los hechos violentos no fueron espontáneos, sino coordinados con actores ilegales. Interceptaciones y chats revelan el funcionamiento de la estructura detrás de los disturbios

El estallido social del 2021 estuvo lejos de ser espontáneo: Tribunal de Bogotá identificó estructura criminal y condenó a los principales implicados

Angélica Lozano arremetió contra Paloma Valencia por propuesta de eliminar el Soat para motociclistas: “Populismo barato”

La iniciativa plantea que el Estado asuma el costo del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito para motos de hasta 250 centímetros cúbicos

Angélica Lozano arremetió contra Paloma Valencia por propuesta de eliminar el Soat para motociclistas: “Populismo barato”

Revelan prueba de supervivencia de Rosario Caldas y Jairo Ledesma, secuestrados en Valle del Cauca: “Se lo suplico, sáqueme de acá”

Los ciudadanos llevan más de 20 días en cautiverio. Todo se debería a una deuda entre organizaciones criminales

Revelan prueba de supervivencia de Rosario Caldas y Jairo Ledesma, secuestrados en Valle del Cauca: “Se lo suplico, sáqueme de acá”

Alejandro Gaviria acusó al Gobierno Petro de ser responsable de la corrupción en el Fomag: “Una farsa grotesca y vulgar”

El exministro respondió a la orden presidencial emitida durante el acto del Día del Trabajo en Medellín, en la que el presidente Gustavo Petro solicitó a la Superintendencia de Salud intervenir el modelo del magisterio

Alejandro Gaviria acusó al Gobierno Petro de ser responsable de la corrupción en el Fomag: “Una farsa grotesca y vulgar”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Desde 2022 se han registrado más de 600 atentados de grupos armados ilegales en Cauca y Valle, señaló Fundación Ideas para la Paz

Desde 2022 se han registrado más de 600 atentados de grupos armados ilegales en Cauca y Valle, señaló Fundación Ideas para la Paz

Colombia ocupó el primer lugar del continente en incautaciones de cargamentos de cocaína durante el 2025: los retos para la región en lucha antidrogas

Casi 40.000 colombianos viven confinados por grupos armados y la Defensoría alerta que la crisis se agrava en 2026

El Estado colombiano pedirá perdón por la masacre de Bojayá, en la que inocentes murieron en una iglesia

Así fue la cronología de los sangrientos atentados ordenados por Iván Mordisco, según reveló Indepaz: “Cuatro días de terror en el suroccidente colombiano”

ENTRETENIMIENTO

Shakira en Copacabana: todo lo que debe saber sobre la logística del concierto de la colombiana en Brasil

Shakira en Copacabana: todo lo que debe saber sobre la logística del concierto de la colombiana en Brasil

Rumores de boda rodean a Andrea Valdiri y Juan David Sepúlveda tras su viaje por Asia: esto se sabe

La colaboración de Karol G y Drake ya estaría lista: este es el adelanto que se filtró en redes sociales

Lily Díaz pidió respeto y cuidado por la tumba de Diomedes Díaz en Valledupar durante el Festival Vallenato: “Muchas personas se sientan y se suben”

Festival de la Leyenda Vallenata: Diego Daza conmovió al pedir ayuda para encontrar al repartidor de Rappi que se detuvo a disfrutar de la música

Deportes

Mundial 2026 está en el centro de la polémica por el precio de la boletería: la FIFA justifica el alto costo de las entradas

Mundial 2026 está en el centro de la polémica por el precio de la boletería: la FIFA justifica el alto costo de las entradas

Paraguay vs. Colombia: hora y dónde ver a la Tricolor por el Sudamericano Sub-17 Femenino

Sorteo de la Liga BetPlay 2026-I: hora y dónde ver en vivo los cruces de los cuartos de final

Miguel “el Happy” Lora, histórico boxeador colombiano, compartió foto junto a Mike Tyson: “¿En su mejor momento quién podía ganarle?”

Figura de RD Congo advirtió a la selección Colombia y rivales del Mundial 2026: “No hemos venido solo para completar la lista”