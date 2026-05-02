Aparición de Emilio Tapia en fiesta del Festival Vallenato desató polémica tras alerta por presuntos intentos de acceder a contratos públicos

La presencia de Emilio Tapia en una fiesta exclusiva durante el Festival Vallenato en Valledupar fue difundida por la periodista Johana Fuentes - crédito @JohaFuentes/X

La reciente aparición de Emilio Tapia en una celebración privada realizada en el marco del Festival Vallenato, en Valledupar, generó una amplia reacción en redes sociales y distintos sectores del país.

El hecho se conoció luego de que la periodista Johana Fuentes publicara en su cuenta de X imágenes y comentarios sobre la presencia del contratista en la fiesta organizada por la marca Old Parr, donde, según indicó, compartía con figuras del ámbito político y social.

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De acuerdo con la publicación, Tapia fue visto conversando con congresistas y otros asistentes, lo que motivó cuestionamientos por parte de usuarios que reaccionaron a la difusión del contenido. La periodista acompañó la imagen con un mensaje en el que señaló: “Varios lo saludaban como si nada hubiera pasado, porque en este país no existe la sanción social ni la vergüenza”, texto que se replicó ampliamente en plataformas digitales.

Tapia, conocido por su vinculación con el denominado “Carrusel de la contratación” y posteriormente por su condena en el caso Centros Poblados, habría asistido al evento por invitación de su pareja sentimental, según lo indicado en la misma publicación. La situación generó una discusión pública sobre su presencia en espacios sociales de alto perfil, en medio de sus antecedentes judiciales.

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Emilio Tapia, quien ha sido vinculado a casos de corrupción, habría asistido al evento por invitación de su pareja sentimental - crédito @JohaFuentes/X

El caso tomó relevancia adicional debido a que se conoció pocos días después de un pronunciamiento del Ministerio de Transporte relacionado con posibles movimientos del empresario en procesos de contratación estatal.

Advertencias del Gobierno sobre contratación

Una semana antes de la difusión de las imágenes en Valledupar, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, había advertido sobre la posible participación indirecta de estructuras vinculadas a Emilio Tapia en procesos de licitación pública. Según explicó la funcionaria, se detectaron intentos de intervención en al menos cuatro procesos mediante el uso de consorcios y empresas intermediarias.

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La alerta surgió durante la revisión de una licitación para el proyecto vial La Llanada–Sotomayor, en la que se identificó la presencia indirecta de una empresa relacionada con Tapia. De acuerdo con la ministra, dicha empresa se encontraba inhabilitada y en proceso de liquidación judicial, pero aún así figuraba dentro de un consorcio que acreditaba experiencia para participar en el proceso.

El Gobierno emitió una alerta a entidades estatales para reforzar la revisión de procesos de contratación y evitar la participación indirecta de estructuras con antecedentes de corrupción - crédito Luisa González/REUTERS

Por su parte, Emilio Tapia emitió un pronunciamiento en el que rechazó los señalamientos y aseguró que la información difundida no corresponde a la realidad y cuestionó la validez de las afirmaciones en su contra: “Niego de manera expresa, categórica y enfática la veracidad de las imputaciones que han sido puestas en circulación pública, por cuanto las mismas carecen de sustento probatorio y desconocen actuaciones previamente adelantadas por mí ante las autoridades competentes”.

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El contratista también indicó que su nombre estaría siendo utilizado sin autorización en distintos escenarios, lo que, según explicó, lo llevó a acudir ante la Fiscalía para presentar una denuncia formal. De acuerdo con su versión, esta acción busca alertar sobre posibles conductas irregulares realizadas por terceros sin vínculo directo con su actividad.

En su pronunciamiento, añadió: “(...) presuntamente y de manera maliciosa, habrían venido utilizando el nombre, trayectoria empresarial, experiencia contractual y soportes documentales asociados a la referida compañía, pese a existir pleno conocimiento acerca de la imposibilidad jurídica de dicha sociedad para concurrir válidamente a procesos de licitación”.

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El caso ha generado cuestionamientos tanto por la asistencia de Tapia a eventos exclusivos como por los mecanismos que podrían facilitar su eventual reaparición en la contratación pública - crédito Colprensa

Cabe recordar que Tapia ha sido una figura recurrente en investigaciones relacionadas con corrupción en la contratación pública en Colombia. Su nombre estuvo vinculado al denominado “Carrusel de la contratación” en Bogotá y, más recientemente, al caso Centros Poblados, en el que fue condenado por irregularidades en un contrato destinado a llevar conectividad a zonas rurales del país.

En medio de estos antecedentes, su aparición en un evento social de carácter exclusivo durante una de las celebraciones culturales más importantes del país reactivó discusiones sobre la relación entre sanciones judiciales y la percepción social frente a personas involucradas en casos de corrupción.

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