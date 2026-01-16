Centro de poder del paramilitarismo y del narcotráfico pasó a manos de campesinos: así fue la entrega de la hacienda de la Virgen del Cobre

El director de la Agencia Nacional de Tierras adelanta el proceso de recuperación - crédito @harmanfelipe/X

A través de su cuenta de X, el director de la Agencia Nacional de Tierras, Juan Felipe Harman Ortiz, reveló que en Antioquia, más específicamente en el Urabá, se registró la entrega a campesinos de la hacienda de la Virgen del Cobre, que fue sede del auge paramilitar en la región.

Mediante un video, el funcionario confirmó que el predio pasó a manos de campesinos y víctimas del conflicto armado tras la entrega oficial de 1.143 hectáreas por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), como parte de un convenio con la Unidad para las Víctimas, que permitió la transferencia del predio a tres asociaciones campesinas que buscan impulsar la producción agrícola en la región.

La historia de la Virgen del Cobre estuvo marcada por disputas sobre la propiedad y el uso de la tierra, estando en poder de una empresa privada a pesar de que había sido intervenida por la fiscalía en 2023.

El predio fue incautado como resultado de investigaciones por vínculos con actividades paramilitares y narcotráfico. La ANT detalló que la empresa ocupante no realizó pagos al Estado durante el tiempo que utilizó el terreno, lo que motivó la recuperación y posterior redistribución a las asociaciones campesinas.

Durante años, este predio representó uno de los puntos sede de las AUC en la región - crédito ANT

En un comunicado publicado por la ANT, Alicia Ramos Pacheco, integrante de la Asociación Tierra y Vida, que figura entre los nuevos beneficiarios, relató su experiencia como sobreviviente del conflicto y recordó que ha perdido a 53 familiares.

“Soñábamos con tener un pedazo de tierra. No me cabe la alegría en el pecho, sentirme orgullosa de que me entregaron una hacienda que era intocable”.

Sobre el predio entregado, las autoridades han mencionado que fue clave para el Bloque Elmer Cárdenas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que estuvo bajo el mando de Freddy Rendón Herrera, conocido como “el Alemán”.

La finca habría sido escenario de reuniones entre paramilitares, empresarios y políticos, donde se planeó la consolidación del bloque Bananero en la región. La Comisión de la Verdad incluyó a la hacienda en su capítulo sobre el surgimiento y la financiación de las autodefensas en el norte de Urabá, atribuyendo a la finca un papel en la expansión armada y el dominio territorial.

En este predio se habría consolidado el bloque bananero de las AUC - crédito ANT

El antiguo propietario, Antonio Ocampo Obando, un ganadero asesinado en 2017, figura en el organigrama elaborado por la Comisión de la Verdad como presunto financiador del paramilitarismo.

Durante los años ochenta y noventa, la hacienda de la Virgen del Cobre fue utilizada como centro de operaciones para la organización de masacres y estrategias de control territorial, con la participación de figuras como “Pelusa”, “Don Mario”, “Otoniel” y el exgeneral Rito Alejo del Río.

De acuerdo con el director de la ANT, la entrega del predio marca un cambio en las emociones de los beneficiarios. Harman mencionó que la entrega representa una oportunidad para que la finca se convierta en un referente nacional de producción agrícola. “Ya no se ven lágrimas en los ojos de los campesinos por dolor, sino por alegría”.

Los beneficiarios se comprometen a varios aspectos para garantizar el uso adecuado del territorio - crédito ANT

Las asociaciones Asodisban y Acamcopaz, que resultaron favorecidas, se comprometieron a trabajar por la soberanía alimentaria en el país. El acuerdo contempla la recuperación de más de 1.100 hectáreas que permanecían ocupadas de manera irregular, con el objetivo de que la tierra se utilice ahora en beneficio de quienes fueron víctimas del conflicto.

La Agencia Nacional de Tierras destacó que la entrega de la hacienda se realizó con acompañamiento de la Fuerza Pública, en un acto que representa la culminación de un proceso de reparación integral. El predio, antes vinculado a redes de violencia y despojo, queda bajo la administración de asociaciones campesinas enfocadas en la producción agrícola y la reconstrucción de sus proyectos de vida.