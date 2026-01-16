Caso de robo en Bogotá terminó con un delincuente muerto: funcionario de la UNP lo habría dado de baja

Robo en Normandia, Bogotá, terminó con un delincuente muerto - crédito @DoomoEditorial/X

Un intento de robo de autopartes terminó en tiroteo la tarde del jueves 15 de enero en el barrio Normandía, en la localidad de Engativá. Un escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) disparó contra dos presuntos delincuentes que intentaban huir en motocicleta, según informaron las autoridades.

Como resultado, uno de los sospechosos perdió la vida y el otro fue capturado por la Policía Metropolitana de Bogotá.

La rápida reacción del funcionario de la UNP se dio cuando detectó a los sujetos sustrayendo piezas de vehículos en plena vía pública. De acuerdo con el reporte oficial, el escolta utilizó su arma de dotación al verse ante una situación que consideró amenazante.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Los residentes de Normandía reportaron haber escuchado varios disparos y se mostraron alarmados por la frecuencia de hechos similares en la zona. Algunos vecinos relataron que la inseguridad en el sector ha ido en aumento en las últimas semanas, lo que genera temor entre los habitantes.

Momento exacto en que la policía de Bogotá interviene y captura a un sujeto señalado de cometer un robo en el barrio Normandía, ante la mirada de varios ciudadanos - Crédito redes sociales

La Policía trasladó al detenido a la Fiscalía, donde enfrenta cargos por hurto y porte ilegal de armas. Mientras tanto, la actuación del escolta permanece bajo revisión interna, como exige el protocolo en estos casos donde se hace uso de armas de fuego en servicio.

La situación ha vuelto a poner en el centro del debate la seguridad urbana y el papel que desempeñan tanto los ciudadanos como los funcionarios encargados de la protección en la reacción frente al delito. Las autoridades aseguraron que la investigación sigue abierta para esclarecer todos los detalles y establecer responsabilidades.

El Coronel Jhon Zambrano, Comandante Operativo de la Policía de Bogotá, detalla un incidente en el barrio Normandía donde un funcionario de la Unidad Nacional de Protección (UNP) intervino en un hurto, resultando en un presunto delincuente neutralizado y otro capturado - crédito redes sociales

El coronel Jhon Zambrano, comandante operativo de control y reacción de la Policía Metropolitana de Bogotá, relató: “En el barrio Normandía de la localidad de Engativá se presentó el hurto de un accesorio a una camioneta que se encontraba estacionada en vía pública por parte de dos hombres que se movilizaban en una motocicleta”, aludiendo al inicio del incidente.

Dentro del operativo, “un funcionario de la Unidad Nacional de Protección, que se encontraba cerca al lugar de los hechos, accionó su arma de dotación y neutralizó a uno de estos presuntos delincuentes”, detalló el coronel Zambrano como parte de su reporte. Además, mencionó que “en este hecho, también se logró la captura de una persona y la inmovilización de la motocicleta con la cual participaron en estos hechos”, información que pone de relieve el rápido accionar policial. Las diligencias correspondientes siguen en marcha, ya que, según explicó el oficial, “en estos momentos, se adelantan las labores de Policía Judicial ante la Fiscalía General de la Nación”.

Intentaron “rescatar” un vehículo inmovilizado en una grúa y terminaron capturados tras violento altercado en Bogotá

Cuatro personas terminaron bajo custodia de la Policía de Bogotá tras un intento frustrado de recuperar un vehículo que ya había sido inmovilizado por una grúa en la localidad de Bosa. Los hechos ocurrieron en el sector de Brasilia, donde el grupo intentó detener a la fuerza el operativo oficial.

Cuatro personas fueron capturadas en el sector de Brasilia, en Bosa, tras intentar recuperar por la fuerza un vehículo de transporte informal - crédito Mebog

De acuerdo con el reporte policial, la intervención de los ciudadanos no solo consistió en forcejeos. Según la Secretaría de Movilidad, hubo agresiones con objetos contundentes dirigidas al personal encargado, además del robo de varios equipos electrónicos que pertenecen al Distrito.

La situación escaló cuando los habitantes del sector notaron lo que sucedía y alertaron a una patrulla que circulaba por la zona. Las víctimas de las agresiones narraron los detalles a los uniformados. En ese momento, quienes participaban en el altercado intentaron escapar de la escena, pero los agentes reaccionaron de inmediato.

El comandante de la Estación de Policía de Bosa, teniente coronel Óscar Chauta, detalló que el procedimiento permitió la captura de cuatro implicados. Uno de ellos fue encontrado en posesión de un elemento robado minutos antes, confirmó el oficial a los medios.

Momento en el que la Policía captura a cuatro personas que intentaron bajar a la fuerza un vehículo inmovilizado por una grúa de la Secretaría de Movilidad en el sur de Bogotá - crédito Mebog

El oficial Chauta subrayó que los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de hurto y lesiones personales. La acción policial se enmarca en la estrategia de “seguridad, dignidad y democracia” que adelanta la institución en la ciudad.

Las autoridades recordaron que recurrir a la violencia para revertir decisiones administrativas puede acarrear consecuencias penales. La Secretaría de Movilidad insistió en que existen vías legales para apelar los procesos de inmovilización vehicular.

El incidente quedó registrado en video, aportando pruebas para el proceso judicial. La reacción de la policía fue inmediata, evitando que la situación terminara en consecuencias más graves para el personal y los bienes públicos.