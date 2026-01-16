Bruce Mac Master advierte que endeudamiento de Colombia creció 50% y se lleva uno de cada cuatro pesos del presupuesto

Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, alertó que el endeudamiento del país creció cerca de 50% y ya supera los 1.200 billones de pesos- crédito Colprensa

El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, lanzó una advertencia contundente sobre el rumbo de las finanzas públicas del país y el acelerado crecimiento de la deuda del Gobierno nacional.

Para él, es un fenómeno que se ha convertido en uno de los principales riesgos macroeconómicos y en un desafío crítico para el actual Ejecutivo y para la próxima administración que asumirá en 2026.

El dirigente gremial aseguró en una publicación en su cuenta de X que el endeudamiento del país no solo partía de niveles elevados, sino que ha crecido de forma preocupante en los últimos años.

“Es verdad que el Gobierno nacional recibió un nivel relativamente alto de endeudamiento, cerca de 820 billones de pesos cuando llegó. Pero ese nivel ha crecido significativamente. Hoy estamos hablando de alrededor de 1.200 billones de pesos”, afirmó.

Un endeudamiento que creció 50% en pocos años

El pago de intereses de la deuda consume hoy cerca de 26 pesos de cada 100 del Presupuesto General de la Nación, según la ANDI-- crédito Colprensa

De acuerdo con Mac Master, el aumento de la deuda equivale a un crecimiento cercano al 50%, lo que implica que el endeudamiento se ha multiplicado aproximadamente 1,5 veces. Aunque reconoció que parte de esta carga se explica por obligaciones heredadas, insistió en que el incremento reciente va mucho más allá de esos compromisos.

El presidente de la Andi recordó que dentro del saldo de la deuda existía un crédito con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por cerca de 5.900 millones de dólares, el cual debía pagarse en un plazo de cinco años.

“Es verdad que ese crédito había que pagarlo y lo han venido pagando, y eso ha generado unas necesidades de caja especiales”, señaló, al reconocer que este factor presionó las finanzas públicas en el corto plazo.

No obstante, advirtió que el Gobierno también ha tomado nuevas decisiones que han elevado el endeudamiento externo, incrementando la vulnerabilidad fiscal del país.

Nuevos créditos y emisiones elevan la presión fiscal

Mac Master advirtió que el aumento del endeudamiento del Gobierno está elevando el costo del crédito y deteriorando la percepción de riesgo de Colombia- crédito Banco de la República

Mac Master detalló que, en diciembre de 2025, el Gobierno realizó un crédito por 5.000 millones de dólares en una operación privada con un solo tomador, la cual no fue pública. A esto se suma una emisión reciente por otros 5.000 millones de dólares, con vencimientos en 2027 y 2033.

“Estamos hablando, en total, de cerca de 11.000 millones de dólares adicionales en crédito y endeudamiento”, explicó el dirigente gremial, al advertir que estas operaciones han contribuido a que la deuda continúe creciendo en un contexto de alta presión sobre el presupuesto nacional.

Según Mac Master, el problema no es solo el tamaño de la deuda, sino su impacto directo sobre la capacidad del Estado para atender otras prioridades económicas y sociales.

Uno de cada cuatro pesos se va a pagar intereses

El líder gremial aseguró que controlar el gasto público y frenar la deuda será uno de los mayores retos económicos para el próximo gobierno en 2026 - crédito Colprensa

Uno de los datos más alarmantes expuestos por el presidente de la ANDI es el peso que hoy tiene el servicio de la deuda dentro del Presupuesto General de la Nación. “De cada cien pesos que se gastan hoy en día, cerca de 26 se están yendo a pagar intereses”, afirmó.

En la práctica, esto significa que cerca de uno de cada cuatro pesos que aportan los ciudadanos y las empresas vía impuestos se destina únicamente a cubrir intereses, y no a inversión social, infraestructura o programas de desarrollo. “El endeudamiento es tan grande que está drenando recursos clave del presupuesto”, advirtió.

Mac Master agregó que esta situación ha deteriorado la percepción de riesgo del país. “Colombia está cada vez más endeudada. Por eso nos cobran más, por eso las calificadoras de riesgo nos dicen que somos más riesgosos y los bancos y los mercados nos cobran más”, explicó.

Finalmente, el dirigente gremial insistió en que la única salida estructural pasa por un control riguroso del gasto público. “La solución hubiera sido y debería haber sido restringir el presupuesto, controlar el gasto y gastar menos.

Eso no se está haciendo”, concluyó, al advertir que el control de la deuda será uno de los mayores retos económicos de 2026 y una pesada herencia para el próximo gobierno.