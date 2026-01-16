Colombia

Abelardo de la Espriella respondió a Donald Trump Jr. tras afirmar que la izquierda se estaba radicalizando en Colombia: “Tu padre debe poner a Petro en su lugar”

El candidato presidencial defendió el regreso de Donald Trump a la presidencia norteamericana, y afirmó que su influencia ayudó a que los colombianos “despertaran”

Abelardo de la Espriella mostró su apoyo a la administración de Donald Trump para favorecer un giro a la derecha política en Colombia - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella respondió en forma directa a Donald Trump Jr. luego de que el hijo del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que en países como Colombia la izquierda se estaba fortaleciendo.

De la Espriella escribió una respuesta en inglés en su cuenta de X, en la que demostró su apoyo a la administración Trump, y reconoció que gobiernos norteamericanos demócratas como el de Joe Biden habían permitido que “el populismo woke” tomara fuerza en América Latina.

El candidato presidencial escribió que “el regreso del presidente Donald Trump, un verdadero outsider, nos está devolviendo al camino correcto”, en Colombia.

El mensaje fue publicado luego de que Trump Jr. sugiriera en X que la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) habría favorecido el giro a la izquierda en países como Colombia, tras conocerse los resultados de una reciente encuesta de intención de voto, en la que los candidatos preferidos eran Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

Este fue el mensaje de Abelardo de la Espriella a Donald Trump Jr - crédito @ABDELARESPRIELLA/X

Esto escribió el hijo del presidente de Estados Unidos, al ver la imagen de la encuesta de Atlas Intel, que indicó que, en intención de voto entre De la Espriella y Cepeda lidera el candidato opositor con 44,2%, mientras que Cepeda obtuvo un 24,9%: “Es casi como si todos estos países se estuvieran volviendo radicalmente de izquierda porque USAID se estaba asegurando de que eso sucediera“.

En ese sentido, De la Espriella enfatizó que “los patriotas han despertado” y aseguró: que “en una elección limpia y justa, aplastaré a Iván Cepeda, el títere de Petro, en las urnas”.

Además, solicitó que la administración de Donald Trump tome medidas para evitar lo que calificó como posibles irregularidades en los próximos comicios: “Para garantizar una competencia justa, es urgente que la administración de tu padre ponga a Petro en su lugar. ¡Ni siquiera debe soñar con robarse la elección como su compinche Maduro!”, añadió, en alusión al presunto nexo entre el presidente colombiano Gustavo Petro con el dictador venezolano y capturado, Nicolás Maduro.

Donald Trump Jr comentó las intenciones de voto de los colombianos - crédito X

En el mensaje resaltó que Petro de estaría vinculado con “aliados narco-terroristas”, y concluyó con un llamado a la unidad entre Colombia y Estados Unidos: “¡Hagamos grande a Colombia y América juntos!” La publicación se inserta en el debate político colombiano, marcado por la polarización y la preocupación por la posible injerencia extranjera o manipulación electoral de cara a futuros procesos electorales.

Abelardo de la Espriella habló sobre los resultados de reciente encuesta

Una reciente encuesta de intención de voto de AtlasIntel situó a Abelardo de la Espriella en el primer lugar de la contienda presidencial colombiana, con un respaldo del 28%, superando al aspirante del Pacto Histórico, Iván Cepeda, que alcanzó un 26,5%.

Para el candidato, la encuesta desmontó versiones previas sobre una supuesta superioridad de su rival en la fase decisiva. Dijo: “Lo que evidencia esta encuesta, a diferencia de la publicada en diciembre por otro medio de comunicación y otra compañía, es que estoy por encima de Cepeda y, además, acaba con la narrativa perversa según la cual él me derrotaba en segunda vuelta. Le puedo ganar a Cepeda, incluso en primera vuelta, si hacemos las cosas bien y si Dios nos acompaña en esta batalla por la democracia, que no solo es electoral, sino espiritual”, declaró De la Espriella en diálogo con Semana.

De la Espriella se siente seguro sobre una derrota a Iván Cepeda - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

Al analizar la distribución regional del respaldo, el propio De la Espriella destacó que ha conseguido igualar el apoyo de Cepeda en zonas tradicionalmente vinculadas al petrismo, como Bogotá y el Caribe colombiano, áreas decisivas para la correlación de fuerzas.

“En territorios petristas, como Bogotá y el Caribe colombiano, Cepeda y yo estamos empatados. Eso es muy importante y estamos ganando terreno en todo el país, con una campaña que ha estado limitada por los movimientos. Yo tengo serias amenazas contra mi vida; sin embargo, haré todo lo que esté a mi alcance para ir a todas las provincias”, explicó.

El candidato, abogado de trayectoria controversial, habló de su satisfacción por el avance de su campaña en un contexto adverso, y enfatizó el peso emocional que este apoyo provoca en él: “Yo tengo el corazón lleno de alegría, lleno de orgullo porque mis compatriotas están creyendo en mí. Y, por supuesto, esto hay que manejarlo como debe hacerse, con más trabajo, como si no apareciera en las encuestas y con toda la humildad del mundo para seguir conectando con la gente”.

