Colombia

Iván Cepeda convocó al centro político tras anunciar que no apoyará una asamblea constituyente: “Es el momento del encuentro”

La decisión del comité promotor de dar por terminada la recolección de firmas para esta propuesta fue asumida por el sector cercano al presidente Gustavo Petro y, según el aspirante, trasladó el debate hacia un gran acuerdo nacional

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El aspirante sostuvo que el comité que promovía la Asamblea Nacional Constituyente se sumó a su planteamiento y que el nuevo rumbo busca ampliar alianzas con el centro, el liberalismo democrático y sectores reformistas - crédito @IvánCepedaCastro/X

El candidato presidencial Iván Cepeda pidió un encuentro con el centro político después de que el comité promotor de la asamblea nacional constituyente diera por terminada la recolección de firmas de esa iniciativa, una decisión que también fue aceptada por el sector afín al presidente Gustavo Petro y que reordena la discusión hacia un “gran acuerdo nacional”, según las declaraciones del propio aspirante.

“Hoy el comité promotor de la Asamblea Nacional Constituyente, luego de un proceso de reflexión sobre el momento que atravesamos, ha dado por concluida la recolección de firmas de esta iniciativa”, afirmó Cepeda.

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El candidato agregó que ese comité se sumó a la propuesta de su campaña de buscar un acuerdo nacional en el que el respeto a los derechos humanos sea una prioridad para el Gobierno nacional.

En ese mensaje, Cepeda presentó la decisión como un punto de partida para ampliar alianzas políticas.

“Es el momento de la unión y la concertación, el momento del encuentro con el centro político, el liberalismo democrático y los sectores reformistas. En general, con todos aquellos y aquellas que defendemos la vida”, sostuvo el candidato.

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Iván Cepeda pidió un encuentro con el centro político tras el fin de la recolección de firmas para la asamblea nacional constituyente - crédito Enea Lebrun/Reuters
Iván Cepeda pidió un encuentro con el centro político tras el fin de la recolección de firmas para la asamblea nacional constituyente - crédito Enea Lebrun/Reuters

La definición central de su postura fue que abandona el impulso a la constituyente y convoca a sectores de centro y corrientes reformistas a integrarse a su proyecto político.

Esa convocatoria se apoya, según dijo, en la defensa de la Constitución de 1991, de las instituciones republicanas y del Estado social de derecho.

Cepeda reconoció que la Constitución Política de 1991 ha sido uno de los mayores logros de la historia de Colombia. También aseguró que, desde el inicio de su campaña, asumió un compromiso “inquebrantable” con los principios de esa carta política.

Iván Cepeda en Pereira
Cepeda reordenó la discusión política hacia un gran acuerdo nacional con prioridad en los derechos humanos - crédito prensa Iván Cepeda

“Desde el inicio de la campaña electoral he asumido un compromiso inquebrantable con esos principios. Me he comprometido a respetar las leyes y las instituciones de la República. Soy un demócrata. Aspiro a una Colombia más justa, más libre y más equitativa, una nación en la que todos y todas tengamos un lugar como personas libres, pero también con derechos y responsabilidades”, dijo Cepeda.

El aspirante a la Casa de Nariño vinculó esa defensa institucional con su propuesta de la Alianza por la Vida. Según planteó, ese proyecto político está comprometido con los principios fundadores del país.

Cepeda sostuvo que el Estado social de derecho “está en peligro” por el proyecto político de su contendor Abelardo de la Espriella. El candidato calificó esa propuesta como autoritaria y regresiva en los asuntos sociales.

Frente a ese escenario, contrapuso su propia plataforma electoral. Afirmó que el proyecto que representa busca una Colombia “más justa, más libre y más equitativa”, dentro del marco de las leyes y las instituciones de la República.

El abogado Gabriel Escobar publicó un mensaje en sus redes sociales apoyando al candidato Iván Cepeda - crédito @GabrielGEscobar/X
El abogado Gabriel Escobar publicó un mensaje en sus redes sociales apoyando al candidato Iván Cepeda - crédito @GabrielGEscobar/X

Así mismo, el abogado Gabriel Escobar también intervino en la discusión con un mensaje en X citado que decía lo siguiente: “Esto es VIDA (@IvanCepedaCast ) vs MUERTE (Abelardo)”, mostrando su afiliación política y refiriéndose al llamado que Cepeda hizo sobre un acuerdo nacional.

Iván Cepeda pidió que el Consejo Gremial lo llame para abrir un diálogo con los empresarios

Iván Cepeda dijo que espera una llamada del Consejo Gremial para abrir un diálogo con los empresarios antes de la segunda vuelta del 21 de junio - crédito Nathalia Angarita/Reuters
Iván Cepeda dijo que espera una llamada del Consejo Gremial para abrir un diálogo con los empresarios antes de la segunda vuelta del 21 de junio - crédito Nathalia Angarita/Reuters

A un poco más de dos semanas de la segunda vuelta, Iván Cepeda dijo al medio La FM que espera una llamada del Consejo Gremial para abrir un diálogo con los empresarios, en una campaña en la que busca ampliar apoyos antes de la votación del 21 de junio y presentar su programa como una apuesta por reformas concertadas y un acuerdo nacional, no por una Asamblea Constituyente.

El senador del Pacto Histórico sostuvo que el resultado de la primera vuelta consolidó a su fuerza política como un actor determinante y planteó que la elección enfrenta “dos posiciones radicalmente opuestas del país y del mundo”. También afirmó que en la recta final de la campaña centrará su estrategia en la discusión de propuestas y no en ataques personales.

Uno de los mensajes centrales de la entrevista estuvo dirigido al sector productivo. “Nosotros tenemos la mejor disposición a hablar con los empresarios del país”, afirmó Cepeda.

Luego formuló una invitación explícita al principal bloque gremial. “Estoy esperando que el Consejo Gremial me llame para sentarnos y hablar con los empresarios. Hago una muy cordial invitación a que nos sentemos y discutamos”, señaló al medio La FM.

Sobre el rumbo económico, el candidato sostuvo que la reducción de la pobreza y la desigualdad puede convertirse en motor de crecimiento. Añadió que impulsará el fortalecimiento de las microempresas y de los emprendimientos familiares.

“Lo más importante es desarrollar un diálogo entre los principales actores del sistema para presentarle al Congreso un proyecto de reforma que sea concertado”, dijo. Esa definición ubica la negociación política y sectorial como eje de su propuesta para el sistema sanitario.

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