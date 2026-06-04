Colombia

Juan Daniel Oviedo, exfórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, afirmó que quiere ser presidente: “Por eso aquí seguimos”

La declaración no quedó limitada a la elección presidencial dentro de cuatro años. En la misma entrevista, el exdirector del Dane sostuvo que su vínculo político con la capital sigue intacto y que evaluará una candidatura local cuando comience el ciclo electoral territorial

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Juan Daniel Oviedo, excandidato a la Vicepresidencia de Colombia- crédito Catalina Olaya/Colprensa
Juan Daniel Oviedo, excandidato a la Vicepresidencia de Colombia- crédito Catalina Olaya/Colprensa

Juan Daniel Oviedo dijo que quiere ser presidente de Colombia y dejó abierta, al mismo tiempo, una eventual candidatura a la Alcaldía de Bogotá, en una definición que muestra su intento de sostener un proyecto propio después de haber sido fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia.

La novedad apareció cuando, ante una pregunta sobre el futuro político de la senadora, Oviedo no solo ratificó que la sigue viendo como aspirante a la Casa de Nariño, sino que se incluyó en esa misma carrera. “Yo también. No, yo quiero ser presidente y por eso aquí seguimos”, dijo Juan Daniel Oviedo a Noticias RCN.

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La declaración no quedó limitada a la elección presidencial dentro de cuatro años. En la misma entrevista, el exdirector del Dane sostuvo que su vínculo político con la capital sigue intacto y que evaluará una candidatura local cuando comience el ciclo electoral territorial. “A Bogotá. Yo me debo a Bogotá y a los bogotanos”.

Oviedo habló después de haber acompañado durante meses la campaña de Paloma Valencia y planteó que su papel en esta etapa no pasa por quedar subordinado a una sola causa electoral. En esa línea, buscó marcar distancia de la idea de haber quedado absorbido por una campaña ajena o de haberse desplazado hacia otro extremo ideológico.

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Juan Daniel Oviedo dijo que quiere ser presidente de Colombia y dejó abierta, al mismo tiempo, una eventual candidatura a la Alcaldía de Bogotá - crédito Cristian Bayona/Colprensa
Juan Daniel Oviedo dijo que quiere ser presidente de Colombia y dejó abierta, al mismo tiempo, una eventual candidatura a la Alcaldía de Bogotá - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Oviedo se anotó en la carrera presidencial y evitó quedar detrás de Paloma Valencia

La pregunta inicial apuntaba al futuro de Valencia como posible candidata presidencial. La respuesta de Oviedo alteró ese eje y convirtió la entrevista en una definición personal. “La sigo viendo como aspirante a la presidencia. El tema es que recordemos que yo también”, agregó Oviedo.

Cuando el periodista le repreguntó si eso significaba que también estaría en esa disputa, el dirigente respondió en forma directa: “Yo también. No, yo quiero ser presidente y por eso aquí seguimos y por eso estamos innovando en este ejercicio”,

Ese pasaje condensó la tensión central de su mensaje: respaldó la proyección nacional de Paloma Valencia, pero al mismo tiempo dejó claro que no se considera un actor secundario dentro de ese espacio. La afirmación instala, desde ahora, un doble horizonte en el mismo sector político.

Juan Daniel Oviedo - Paloma Valencia
Para el experto, la decisión de Oviedo se registra para tomar un nuevo impulso de cara a una nueva candidatura para ser alcalde de Bogotá - crédito Colprensa

El exdirector del Dane rechazó la idea de haberse corrido del tablero

En otro tramo de la entrevista, Oviedo respondió a las lecturas que lo ubicaban como una versión repetida de otros dirigentes que, tras una campaña, se apartan de la disputa pública. “No nos fuimos a ver ballenas. Todo el mundo dice: ‘Ay, no, es que usted es Fajardo dos punto cero’”.

Desde ese punto, explicó que su intención ha sido empujar respuestas concretas a preguntas que, según su mirada, quedaron instaladas durante la campaña. “Las preguntas que estamos haciendo ya tienen respuestas. Las hicimos por la mañana y hablamos con el presidente Gustavo Petro y mire, respuesta”comentó el exdirector del Dane.

También extendió ese criterio a otros actores políticos y judiciales. “Si Abelardo de la Espriella quiere hablar con nosotros, también. Y si nos quiere dar las respuestas, que nos da, porque qué bueno que el legado de Oviedo en esas tres semanas no sea que se volvió un soldado de una campaña”.

Oviedo respondió a las lecturas que lo ubicaban como una versión repetida de otros dirigentes que, tras una campaña, se apartan de la disputa pública - crédito Sergio Acero/Reuters
Oviedo respondió a las lecturas que lo ubicaban como una versión repetida de otros dirigentes que, tras una campaña, se apartan de la disputa pública - crédito Sergio Acero/Reuters

Con esa frase, buscó fijar una identidad política basada en la interlocución y no en la obediencia partidaria. De inmediato profundizó esa idea al rechazar que su recorrido reciente pueda leerse como una mudanza ideológica. “O que se fue al otro extremo político que ha defendido, sino que ayudó a que las preguntas que planteó se respondieran para poder votar no por el mal menor, sino por una Colombia mucho más grande”.

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